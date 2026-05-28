iSpring переименовала платформу iSpring Learn в iSpring LMS

Компания iSpring сообщила о переименовании платформы для корпоративного обучения iSpring Learn в iSpring LMS. Новое название упростит навигацию внутри продуктовой линейки и точнее отразит стратегическую роль платформы в управлении обучением.

Решение о ребрендинге связано с тем, что за последние годы платформа вышла за рамки классической системы дистанционного обучения. Помимо онлайн-курсов и тестирования, в iSpring LMS появились инструменты оценки компетенций, пульс-опросы, корпоративные механики вовлечения, внутренние коммуникации и другие функции по управлению персоналом. Сейчас платформа помогает компаниям не только обучать сотрудников, но также организовывать их непрерывное развитие, сохранять и передавать внутреннюю экспертизу, отслеживать прогресс и результаты обучения, а также выстраивать комплексную образовательную стратегию внутри компании.

Продуктовая линейка iSpring будет расширяться: компания планирует наращивать инвестиции в новые технологии и развивать функциональность платформы.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Обновление бренда не отразится на работе пользователей: все функции, интеграции, учетные записи, учебные материалы, данные и отчеты сохраняются.

«Мы видели, что клиентам важно быстро понимать, какую задачу решает каждый продукт в линейке iSpring. На практике многие пользователи говорили просто “у нас iSpring”, а название Learn не всегда добавляло ясности. Поэтому мы сделали название платформы более точным и привычным для рынка. iSpring LMS отражает то, чем продукт фактически является сегодня: системой для управления полным циклом обучения, развития сотрудников и связанных кадровых процессов. Кардинальных изменений в дизайне или сценариях работы не планируется, меняется только название. Мы будем и дальше развивать iSpring LMS как понятный, сильный и технологичный инструмент для корпоративного обучения», — сказал Михаил Кречин, руководитель по развитию продуктов iSpring.

