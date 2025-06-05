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Кречин Михаил
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|iSpring Learn запустил модуль «Планы развития» для управления прогрессом сотрудников и обучения в одной системе 1
|12.03.2025
|iSpring Learn представляет новые возможности для оптимизации обучения сотрудников 1
Кречин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|iSpring Learn 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364057, в очереди разбора - 752800.
Создано именных указателей - 176222.
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