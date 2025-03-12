iSpring Learn представляет новые возможности для оптимизации обучения сотрудников

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, добавила в LMS-платформу iSpring Learn новые функции. Теперь компании могут самостоятельно настраивать интерфейс, управлять доступом к материалам и мотивировать сотрудников через публичное признание их достижений. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

В новой версии платформы можно персонализировать меню, добавляя часто используемые разделы и убирая лишние. Это упрощает навигацию и ускоряет поиск нужной информации. Стартовая страница теперь настраивается под задачи компании. Если платформа используется как учебный инструмент, можно сделать стартовой страницей «Мои курсы». Если как корпоративный портал – выбрать «Новости», «Мои мероприятия» или «Каталог».

Еще одно нововведение – достижения сотрудников стали публичными. Раньше в iSpring Learn за пройденное обучение можно было получить только бейджи. Общий рейтинг показывал их количество, а не достижения сотрудника. Теперь награждать за профессиональные успехи можно в разделе «Награды». Система автоматически уведомляет сотрудников о полученных наградах по email, в портале и мобильном приложении. Это повышает мотивацию и усиливает здоровую конкуренцию в команде.

Теперь не нужно использовать сторонние редакторы для работы с изображениями: их можно редактировать прямо в лонгридах, статьях и новостях. Это ускоряет процесс подготовки контента и делает его более удобным.

Для SCORM и xAPI курсов добавлена возможность ограничения времени доступа. В день окончания система отправит автоматическое уведомление. Это полезно для компаний, которые продают обучающие курсы, а также дает разработчикам больше возможностей для управления подписками и монетизации контента.

Помимо этого, в Базе знаний iSpring Learn теперь можно использовать теги для быстрого поиска. Это позволяет объединять документы по темам и находить нужные файлы без необходимости вводить точное название.

«Мы постоянно упрощаем работу с iSpring Learn, делая систему более удобной для бизнеса и сотрудников. Новые функции позволяют адаптировать платформу под конкретные задачи компании, экономить время сотрудников и мотивировать команды через публичные достижения. Это не просто обновления – это инструменты для повышения эффективности корпоративного обучения и развития людей», – сказал Михаил Кречин, руководитель направления по развитию продуктов iSpring.