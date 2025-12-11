Разделы

EdTech SCORM Sharable Content Object Reference Model модель ссылок на совместно используемые объекты содержимого


11.12.2025 «МТС Линк» помог выстроить стандарт онлайн-подготовки педагогов в Иркутской области 1
03.09.2025 Что дают корпоративные LMS бизнесу и сотрудникам 3
28.08.2025 Студенты МФТИ разработали новую систему борьбы с киберугрозами 1
17.04.2025 Tom Tailor улучшил бизнес-показатели с помощью платформы iSpring Learn 1
27.03.2025 «Корус Консалтинг» расширил функциональные возможности HRM-платформы K-Team 1
12.03.2025 iSpring Learn представляет новые возможности для оптимизации обучения сотрудников 1
17.06.2024 Дарья Фомина, Renewal: Онлайн-платформа для микрокурсов сократила время на обучение в несколько раз 1
30.10.2023 Nexign выпустила систему управления обучением сотрудников 1
21.06.2023 «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» подготовит госслужащих и учителей региона к работе на ПО «Мойофис» 1
22.02.2023 Нюансы работы платформы для обучения персонала: кейс компании из топ-5 поставщиков HR Tech 1
11.10.2021 «Эквио» и ELC анонсировали решение под ключ: обучающая платформа с готовым контентом за неделю 1
21.05.2021 Syssoft начала сотрудничество с Webinar Group 1
14.05.2018 «ТехЛАБ» выпустил платформу CUB для дистанционного обучения сотрудников 1
03.03.2017 Редактор iSpring Suite 8.7 ускорит создание электронных курсов 1
18.11.2016 Вышла новая версия iSpring Suite с поддержкой новейшего стандарта мобильного обучения cmi5 1
19.10.2015 Разработчики из Йошкар-Олы выпустили ПО для дистанционного обучения — конкурента Adobe 1
19.07.2012 Adobe выпустила решение для создания профессионального обучающего контента eLearning Suite 6 1
20.06.2012 Adobe выпустила Captivate 6 с поддержкой HTML5 1
13.06.2012 Adobe Connect 9 поможет организовать веб-конференции, совместную работу и обучение с помощью мобильных устройств 1
07.09.2010 Linux-версия плеера для ЭОР работает, но оставляет желать лучшего 1
16.06.2009 «ГиперМетод IBS» обновил линейку систем электронного обучения 1
25.08.2008 Cognitive Technolohies представила СДО «CT Курс» с поддержкой SCORM 2
23.06.2008 Бизнес "подсаживается" на интернет-конференции 1
25.03.2008 На Восточном факультете СПбГУ запущен обучающий портал 1
24.12.2007 Сергей Мельников: Точность распознавания речи доходит до 90% 1
24.04.2007 «Гиперметод» разработал новую версию eAuthor 2
23.04.2007 СДО Competentum.Instructor обновлена до версии 4.0 1
12.02.2007 Competentum.Instructor сертифицирована на соответствие SCORM 2004 2
14.11.2006 Competentum анонсирует e-learning на базе Microsoft 1
07.02.2006 ИТ-сертификаты приносят хорошие деньги 1

Adobe Systems 1572 6
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 82 6
Microsoft Corporation 25245 3
Competentum - Компетентум 20 3
SumTotal Systems - Click2learn - Docent Software - Asymetrix 6 2
Dell EMC 5096 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
AT&T Inc 1697 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 302 2
Blackboard 17 2
Эквио - e.Queo 9 2
SAP SE 5434 1
Cisco Systems 5224 1
Amazon Inc - Amazon.com 3136 1
HP Inc. 5763 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 1
9005 1
Oracle Corporation 6873 1
Корус Консалтинг ГК 1343 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
Telegram Group 2579 1
Red Hat 1345 1
Philips 2076 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
OpenText - Micro Focus - Novell 873 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 232 1
ТехЛАБ 26 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
Google LLC 12268 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 506 1
HP 3Com 680 1
Articulate 3 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 1
Поликом Про 39 1
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 53 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
ЦОСиВТ - Центр Открытых Систем и Высоких Технологий 8 1
Лента - Сеть розничной торговли 2273 2
РЖД - Российские железные дороги 2005 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 672 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1377 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 978 1
Boeing 1017 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Starbucks 91 1
Nike 190 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
L’Oreal 58 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 35 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 11 1
Qatar Airways - Qatar Airlines - Авиакомпания 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1479 1
MegaResearch - Мегаресерч 4 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2167 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 6
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 543 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8917 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3700 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5667 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31801 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1460 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5930 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7296 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 824 6
Google Android 14702 4
Apple iOS 8254 4
Microsoft Office 3956 4
iSpring Suite 16 4
Google YouTube - Видеохостинг 2890 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2358 3
iSpring Learn 33 3
Moodle LMS - система управления курсами 35 2
Adobe Connect 24 2
iSpring TalkMaster 3 2
HyperMethod - eAuthor CBT 11 2
Adobe Captivate 8 2
МФТИ - Avareange - Система борьбы с киберугрозами 2 1
Google Chrome - браузер 1649 1
IBM DB2 392 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7373 1
Apple iPad 3941 1
Linux OS 10920 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3433 1
Новые облачные технологии - МойОфис 896 1
Microsoft Windows 16342 1
Apple - App Store 3009 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 940 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 628 1
Microsoft Outlook 1421 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 469 1
Mozilla Firefox - браузер 1918 1
Opera Browser - Браузер 1033 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 618 1
Booking.com 119 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
Adobe Photoshop 792 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 654 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 538 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 392 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Усков Юрий 14 2
Gupta Naresh - Гупта Нареш 3 2
Шаповалов Александр 18 1
Овечкин Александр 13 1
Вагин Алексей 6 1
Кондаков Сергей 6 1
Жуков Сергей 39 1
Мельников Сергей 8 1
Гиацинтова Светлана 19 1
Усков Вячеслав 2 1
Завирюха Дмитрий 12 1
Мирянова Екатерина 2 1
Мякишева Марина 84 1
Карагиоз Владимир 6 1
Тихомирова Елена 5 1
Ковальчук Илья 4 1
Курникова Анна 27 1
Цыбулько Евгения 1 1
Ревякина Ирина 6 1
Сычёв Дмитрий 4 1
Кречман Дмитрий 3 1
Буре Павел 1 1
Горин Павел 1 1
Булыкин Дмитрий 1 1
Слуцкая Ирина 4 1
Сабинина Ольга 2 1
Сухова Светлана 1 1
Садовская Екатерина 1 1
Старых Владимир 4 1
Опарин Анатолий 1 1
Авраменко Алексей 2 1
Теняева Валерия 3 1
Южный Михаил 1 1
Хоркина Светлана 4 1
Фомина Дарья 1 1
Забнева Эльвира 1 1
Кречин Михаил 4 1
Орлова Оксана 1 1
Anantharaman Arun - Анантараман Арун 1 1
Полазина Кристина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18239 2
Европа 24645 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 2
Испания - Королевство 3761 2
Казахстан - Республика 5800 1
Азия - Азиатский регион 5752 1
Япония 13556 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3186 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Германия - Федеративная Республика 12943 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2106 1
Россия - СФО - Кемеровская область 989 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
Александрия 46 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 227 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 23
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Long read - Long-form journalism - Лонгрид 17 3
Образование в России 2562 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 2
Английский язык 6878 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
Аренда 2584 2
Экзамены 483 2
Аудит - аудиторский услуги 3115 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1147 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
НКО - Некоммерческая организация 591 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 1
Экономический эффект 1218 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 626 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Fortune Business Insights 23 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 1
Gartner - Гартнер 3610 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 261 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1639 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1090 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 192 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 602 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
Pearson VUE 55 1
СПбГУ - Восточный факультет 7 1
Микроинформ 34 1
