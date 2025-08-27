Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181671
ИКТ 14113
Организации 10976
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26085
Персоны 78119
География 2922
Статьи 1546
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Моя школа

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа

УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 Приложение «Госуслуги Моя школа» скачали уже полтора миллиона человек 1
27.05.2025 «Госуслуги Моя школа» — новое приложение для школьников и родителей 2
21.03.2025 Дмитрий Григоренко: ориентир в цифровизации министерств – конечный результат для потребителя 1
28.02.2025 Затраты на развитие «Экономики данных» в России составят триллион 1
28.02.2025 Российские власти создадут цифровые профили граждан до 35 лет 1
26.02.2025 Дмитрий Григоренко: ИТ-отрасль стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике 1
14.10.2024 В приложении «Добродел» появился электронный дневник 1
04.10.2024 На цифровизацию госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выделено почти 5 миллиардов 1
22.07.2024 В Петербурге запустили сервис для записи в первый класс 1
17.01.2024 Вице-губернатор Московской области презентовала ИТ-разработки региона 1
10.01.2024 Школы Республики Татарстан перешли на обновленную систему «Электронное образование РТ» 1
04.09.2023 Власти заплатят «Ростелекому» 4 миллиарда за подключение ЛНР и ДНР, Херсона и Запорожья к госуслугам 1
15.09.2022 Минпросвещения, Минцифры и VK подписали соглашение о развитии онлайн-коммуникаций в образовании 1
14.09.2022 Власти обсуждают полную замену Windows на Linux в российских школах 1
09.12.2021 Госдума запретила в школах неверифицированные онлайн-ресурсы и разрешила обрабатывать персональные данные школьников 1
01.11.2021 В России создается единая платформа школьного ПО на Linux и PostgreSQL 2
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки 1
21.12.2020 Mail.ru и «Ростелеком» создали «убийцу» Zoom 1
15.02.2007 В Великих Луках выбрали лучший образовательный сайт 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4319 4
Ростелеком 10084 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 347 3
Microsoft Corporation 25019 2
Ростех - Автоматика Концерн 1704 1
Yandex - Яндекс 8036 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3276 1
Apple Inc 12390 1
VK - Mail.ru Group 3500 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 358 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Ланит - Artezio - Артезио 89 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 14 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 54 1
Violin Systems - Violin Memory 32 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1272 3
Почта России ПАО 2208 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7847 1
IKEA - ИКЕА 162 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Просвещение ФГУП - издательство 22 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12469 10
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 254 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5141 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6177 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4691 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1111 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3402 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2872 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 136 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 784 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 113 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1440 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2785 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 432 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2644 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 153 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 302 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 89 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 293 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 594 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 302 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 125 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 220 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 716 1
Единая Россия - Политическая партия 308 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54819 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70264 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2346 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16209 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 833 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21769 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13060 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8592 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30183 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7103 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26501 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1499 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11037 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11830 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11862 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12629 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12758 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1817 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1406 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7925 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5013 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22297 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1028 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 248 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21498 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25191 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7109 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4399 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4584 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5717 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2290 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12009 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16554 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11639 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25088 1
Оцифровка - Digitization 4795 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16710 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1469 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16509 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13161 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5623 13
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 291 4
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 66 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 14 3
Linux OS 10578 2
Microsoft Windows 16092 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1864 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 504 2
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 63 2
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 54 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3385 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 163 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 321 2
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 2
Google Chrome - браузер 1614 1
Google Android 14447 1
Apple iOS 8094 1
Microsoft Windows 10 1840 1
Google Play - Google Store - Android Market 3385 1
Apple macOS 2171 1
Новые облачные технологии - МойОфис 837 1
Apple - App Store 2967 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 899 1
Microsoft Teams - MS Teams 592 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1487 1
Huawei AppGallery 309 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 450 1
Mozilla Firefox - браузер 1905 1
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 97 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 15 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 101 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 452 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 238 1
VK Connect 21 1
ByteDance - Douyin 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 50 1
Шадаев Максут 1094 4
Григоренко Дмитрий 162 4
Кравцов Сергей 57 3
Путин Владимир 3289 2
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 59 1
Бокова Людмила 82 1
Акимов Максим 189 1
Мишустин Михаил 710 1
Кабанов Владимир 178 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Комиссаров Дмитрий 233 1
Хайруллин Айрат 107 1
Кириенко Владимир 143 1
Лашин Ренат 78 1
Хинштейн Александр 145 1
Беглов Александр 32 1
Ларьяновский Александр 10 1
Паршин Дмитрий 17 1
Кожевников Сергей 22 1
Казарин Станислав 175 1
Волчек Александр 11 1
Карпицкий Олег 77 1
Калганов Игорь 52 1
Бокова Елена 2 1
Каклюгина Ирина 18 1
Куртяник Надежда 327 1
Казаков Дмитрий 4 1
Шпир Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152419 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44847 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18172 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7891 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52925 2
Украина 7722 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 168 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 194 2
Украина - Запорожская область 110 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17769 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3093 1
Сингапур - Республика 1887 1
Россия - ПФО - Саратовская область 775 1
Россия - СЗФО - Псковская область 661 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 165 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 167 1
Донбасс 61 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 63 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 42 1
ДНР - Мариуполь 27 1
ЛНР - Луганск 33 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30936 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53694 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4151 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9333 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 277 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 371 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4223 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6155 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2221 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14560 3
Образование в России 2461 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19754 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8818 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5697 2
Список системообразующих предприятий РФ 305 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 722 2
Паспорт - Паспортные данные 2659 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8378 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2321 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 740 2
Национальный проект 350 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 229 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9638 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3697 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3734 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 590 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 814 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25293 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5173 1
Цифровой регион - Федеральный проект 105 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 21 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 741 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 579 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3292 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11262 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 914 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 28 1
Английский язык 6809 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11351 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2057 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1067 1
TAdviser - Центр выбора технологий 415 1
NYT - The New York Times 1078 1
Российская газета 274 1
Октагон - Octagon.Media 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3399 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 3
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 10 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1601 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 148 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 562 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 917 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
Минпросвещения РФ - Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации 5 1
ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ - Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий 1 1
ВГУ БФ - Борисоглебский государственный педагогический институт 2 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 73 1
Государственный университет просвещения - МГОУ - Московский государственный областной университет 5 1
РАНХиГС - ФИРО - Федеральный институт развития образования 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1171 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 348 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380232, в очереди разбора - 737856.
Создано именных указателей - 181671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: