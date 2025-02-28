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Violin Systems Violin Memory

Violin Systems - Violin Memory


28.02.2025 Затраты на развитие «Экономики данных» в России составят триллион 1
21.08.2024 Госприложение «Инспектор» для проверок бизнеса без выезда чиновников на объект будут тестировать 10 ведомств 1
27.05.2024 Сеть московских ресторанов перешла на отечественный корпоративный мессенджер 1
21.03.2024 В России отменен запрет на проверки доминирующих ИТ-компаний. Приготовиться «Яндекс.Такси», Wildberries и Ozon 1
19.07.2023 Власти России нашли ответ на квантовую угрозу 1
11.04.2023 Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM 1
21.10.2021 Infinidat назначает топ-менеджера из индустрии хранения данных Эрика Херцога директором по маркетингу 1
08.10.2020 ДИТ Москвы наказал на 100 миллионов компанию, связанную с гонимым основателем «Техносерва» 1
26.10.2018 Переход без остановки: «Ингосстрах» сменил СХД «на лету» 2
28.10.2016 В Москве состоялся III Violin Forum #ЯВиртуоз 2
17.10.2016 В Москве пройдет ИТ-мероприятие Violin Forum 2016 3
15.09.2016 Violin Memory выпустила две новые модели высокопроизводительных all flash-массивов 2
07.04.2016 Ключевые тренды: инфраструктура прирастает облаками 1
26.01.2016 Violin Memory расширяет присутствие в России: партнерство с «Системным Софтом» 3
21.01.2016 «Ингосстрах» перевела данные бизнес-приложений на AllFlash-массивы от Violin Memory 2
09.12.2015 ПО Cinder с поддержкой OpenStack позволит использовать Violin Flash Storage Platform в частных и публичных «облаках» 2
02.12.2015 Violin Memory выпустила новые флэш-массивы в линейке платформы FSP 7000-серии 2
08.10.2015 Райффайзенбанк перешел на виртуальные серверы на флеш-скоростях по цене диска 3
30.09.2015 В поисках эффективности крупный бизнес похоронил диск 4
08.09.2015 Violin Forum 2015 обещает похоронить диск 2
15.07.2015 «РДТех» предложит своим заказчикам решения на флэш-памяти от Violin Memory 2
18.02.2015 Violin Memory выпустила флэш-платформу хранения данных 2
24.09.2014 Крок: Дороговизна СХД на флеш-технологиях – это миф 2
23.09.2014 «Райффайзенбанк» внедрил СХД Violin Memory 2
30.07.2014 Как российские компании строят СХД 1
03.06.2014 DSCon представила флэш-массив Windows Flash Array от Vilolin и Microsoft 2
17.04.2014 Fujitsu Server Power Appliance для SAP ASE оптимизирует обработку транзакций уровня предприятия 2
15.10.2013 DSCon представила новые карты флэш-памяти PCIe серии Velocity 2
21.06.2013 ИТ-инфраструктуру оптимизируют под нужды бизнеса 1
27.07.2011 Новый кластер IBM просканировал 10 миллиардов файлов за 43 минуты 1
08.12.2009 Seagate пришел в твердую память 1

Публикаций - 31, упоминаний - 54

Violin Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1777 9
IBM - International Business Machines Corp 9450 6
HP Inc. 5694 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 5
SAP SE 5289 5
Dell EMC 5037 5
Microsoft Corporation 24684 4
Oracle Corporation 6714 4
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 132 4
Toshiba Corporation 2931 3
Pure Storage 53 2
Yandex - Яндекс 7449 2
Hitachi - Хитачи 1465 2
АйТи 1373 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
Broadcom - VMware 2378 2
Red Hat 1316 2
Brocade Communications Systems 242 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
Citrix Systems 814 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 2
DSCon - Distribution Service Consulting 40 2
SAS Institute 976 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Ланит Интеграция 190 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 1
Nvidia Corp 3513 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 157 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
RedSys - РедСис 74 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Samsung Electronics 10296 1
Intel Corporation 12225 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
NetApp - Network Appliance 639 1
Western Digital Corporation - WDC 552 1
Fujitsu 2043 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 995 5
Ингосстрах СПАО 422 4
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 247 1
СпецСтройМонтаж 1 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 675 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1366 1
Кофемания 54 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4797 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5970 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 997 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5485 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3153 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2890 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2726 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 166 1
4CIO 18 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11136 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9451 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 14
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2685 12
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 207 8
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 8
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 302 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3244 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4256 6
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1146 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25553 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1472 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13306 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11466 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5769 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11692 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10174 4
High-End - высочайший («элитный») класс техники 685 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2794 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13816 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13976 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6658 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2689 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1190 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13869 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7701 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12043 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1916 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6756 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 518 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1262 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4757 2
Violin FSP - Violin Flash Storage Platform 11 11
Microsoft Windows 15744 3
Linux OS 10036 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 2
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1337 1
Pure Storage Evergreen - СХД 24 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1080 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 240 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва ЦОД 3 1
Dell EMC XtremIO 12 1
Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform - Linux RHEL 13 1
OpenStack Cinder 13 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 58 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1347 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 624 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
Oracle StorageTek 85 1
Microsoft WSS - Windows Storage Server 29 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 47 1
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 36 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Аэрофлот Бонус 26 1
Dell EMC VNX 42 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 1
IBM Storage - IBM SVC Storage System 10 1
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 29 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 12 1
Dell EMC VMAX All Flash 26 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 30 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Зубарев Максим 13 6
Квашук Сергей 14 2
Заединов Руслан 46 2
Колганов Владимир 13 2
Клепиков Алексей 117 1
Бобровников Борис 103 1
Маршанкулов Мурат 18 1
Белов Александр 74 1
Буторин Дмитрий 14 1
Сорокин Олег 6 1
Батов Иван 9 1
Ананьев Дмитрий 78 1
Волков Анатолий 10 1
Васин Василий 35 1
Ананьев Алексей 110 1
Аверин Алексей 5 1
De Nuccio Kevin - Де Нуччо Кевин 1 1
Починок Николай 12 1
Кузнецов Сергей 154 1
Кадников Вячеслав 20 1
Воробьев Всеволод 15 1
Сухарев Сергей 11 1
Умнов Николай 9 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 1
Халяпин Сергей 82 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Казаков Александр 52 1
Комаров Михаил 20 1
Bullinger Phil - Буллингер Фил 12 1
Кузьменко Виктор 1 1
Ткачук Всеволод 3 1
Орлик Сергей 83 1
Ким Илья 2 1
Забродин Алексей 16 1
Болотнов Вадим 4 1
Mozart Wolfgang Amadeus - Моцарт Вольфганг Амадей 14 1
Набока Анатолий 1 1
Бурмистров Михаил 31 1
Duplessie Steve - Дюплесси Стив 6 1
Шаскольский Максим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 6
Европа 21812 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 3
Финляндия - Финляндская Республика 3611 2
США - Калифорния 4631 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1124 1
Азия Восточная 173 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 1
Россия - СФО - Новосибирск 4336 1
Украина 7636 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Ближний Восток 2954 1
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
Финляндия - Тампере 21 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11024 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5467 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4872 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18706 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7009 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9913 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5116 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24285 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8789 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16420 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4050 2
Энергетика - Energy - Energetically 5134 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 625 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5047 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8099 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 379 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 226 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2324 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3133 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7542 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6004 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4694 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 222 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2399 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Аренда 2439 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 820 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6964 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5439 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 889 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7886 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 2
СК Пресс 17 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 976 1
Ведомости 1028 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
IDC - International Data Corporation 4911 5
Gartner - Гартнер 3561 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 2
Markets&Markets Research 112 1
Fortune Global 500 286 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
INFOLine-Аналитика 58 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1530 1
РАН - Российская академия наук 1886 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 852 1
Violin Forum 4 4
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343855, в очереди разбора - 766321.
Создано именных указателей - 169833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

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Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

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