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Violin Systems Violin Memory
Violin Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Зубарев Максим 13 6
|Квашук Сергей 14 2
|Заединов Руслан 46 2
|Колганов Владимир 13 2
|Клепиков Алексей 117 1
|Бобровников Борис 103 1
|Маршанкулов Мурат 18 1
|Белов Александр 74 1
|Буторин Дмитрий 14 1
|Сорокин Олег 6 1
|Батов Иван 9 1
|Ананьев Дмитрий 78 1
|Волков Анатолий 10 1
|Васин Василий 35 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Аверин Алексей 5 1
|De Nuccio Kevin - Де Нуччо Кевин 1 1
|Починок Николай 12 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Воробьев Всеволод 15 1
|Сухарев Сергей 11 1
|Умнов Николай 9 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
|Казаков Александр 52 1
|Комаров Михаил 20 1
|Bullinger Phil - Буллингер Фил 12 1
|Кузьменко Виктор 1 1
|Ткачук Всеволод 3 1
|Орлик Сергей 83 1
|Ким Илья 2 1
|Забродин Алексей 16 1
|Болотнов Вадим 4 1
|Mozart Wolfgang Amadeus - Моцарт Вольфганг Амадей 14 1
|Набока Анатолий 1 1
|Бурмистров Михаил 31 1
|Duplessie Steve - Дюплесси Стив 6 1
|Шаскольский Максим 4 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1530 1
|РАН - Российская академия наук 1886 1
|РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 852 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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