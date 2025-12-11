Verme - Моя смена - Биржа смен

Разделы

11.12.2025 Расширение возможностей биржи смен и поиск подработок на карте – новый релиз платформы Goodt WFM 1
26.11.2025 ГК Verme запустила образовательное направление в сфере HR-tech – «Лаборатория производительности» 1
20.11.2025 Сервис «Моя смена» стал официальным партнером приложения «Мой налог» 1
07.08.2025 «Золотое Яблоко» внедрило «биржу труда» собственной разработки 2
11.06.2025 Verme выбрал VK Tech для развития платформы управления эффективностью персонала 1
12.05.2025 Эксперт в сфере HR-Tech Довар Исаков возглавит коммерческое направление в Verme 1
20.09.2024 Х5 запустила для сотрудников биржу подработки 2
27.05.2024 Сеть московских ресторанов перешла на отечественный корпоративный мессенджер 1
14.02.2024 Goodt создала первое в России облачное WFM-решение для малого и среднего бизнеса 1
31.01.2024 От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 1
30.08.2023 Искусственный интеллект поможет ритейлу быстро привлечь временных исполнителей на подработку 1
25.07.2022 NDBC и Goodt расширяют партнерство для внедрения российских решений в области HR-tech и аналитики 1

Verme - Верме - Инвент консалтинг 21 3
SAP SE 5429 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4529 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 2
Telegram Group 2576 1
Ростелеком 10311 1
8992 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 82 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 64 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 1
Тензор 127 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 504 1
Beorg - Биорг 124 1
ИИ-Технологии 225 1
Violin Systems - Violin Memory 33 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 37 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 161 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 62 1
Эквио - e.Queo 9 1
1С Mirapolis - Мираполис 24 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 18 1
Мегакампус - Megacampus 7 1
VK - Учи.ру - Тетрика 16 1
ServiceGuru - Сервис Гуру 2 1
Prodamus - Продамус 1 1
Nord Clan - Норд Клан 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 525 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 89 1
Золотое яблоко - бьюти-ретейлер 25 1
X5 Group - Чижик 51 1
Кофемания 70 1
VK Skillbox - КЭСПА 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 4
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 963 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8737 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1603 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1458 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1489 2
Часы - Watch 997 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5651 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5920 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12385 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3059 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1988 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13010 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5266 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4103 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5605 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 181 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4288 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 50 3
Unlimited Production - eXpress.ms 24 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 1
Apple - App Store 3009 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
Huawei AppGallery 321 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 1
Apple Face ID 234 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
Beorg Smart Vision 40 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 60 1
Тензор - СБИС HR-портал - Тензор СБИС КЭДО 5 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1512 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 414 1
Avito - HR Messenger 8 1
X5 Group - X5 Доставка - X5 Курьер 14 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 1
Кузовлев Иван 2 1
Горбунов Сергей 23 1
Галкин Николай 121 1
Лазаренко Дмитрий 77 1
Шеходанов Дмитрий 9 1
Вагин Алексей 6 1
Колганов Алексей 7 1
Махлин Дмитрий 112 1
Исаков Довар 4 1
Ефимов Михаил 18 1
Визгалов Евгений 4 1
Захарян Артур 14 1
Дерябина Лилия 4 1
Швецов Роман 2 1
Щапов Роман 7 1
Быстров Илья 1 1
Галицина Ирина 1 1
Шаталов Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2196 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 780 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 227 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5402 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 626 2
Паспорт - Паспортные данные 2737 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1060 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2283 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2791 1
Английский язык 6878 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 1
Металлы - Золото - Gold 1202 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
