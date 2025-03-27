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Дерябина Лилия
|27.03.2025
|Х5 стала принимать сотрудников в магазины быстрее в шесть раз 1
|20.09.2024
|Х5 запустила для сотрудников биржу подработки 1
|23.11.2020
|«Перекрёсток» внедрил технологию цифрового рекрутинга Skillaz 1
Дерябина Лилия и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - Перекрёсток 555 3
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 466 2
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 2
|X5 Group - Чижик 39 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 1
|СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 477 2
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5332 1
|X5 Group - X5ID - X5 Ключ 17 1
|X5 Group - X5 Доставка - X5 Курьер 14 1
|Крылов Андрей 26 1
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