Инструмент Х5 Ключ станет единственным способом идентификации и аутентификации всех сотрудников X5 Group для получения доступа ко внутренним сервисам компании. Кроме того, пользователи будут получать пуш-уведомления через приложение компании, что позволит существенно повысить эффективность коммуникации. X5 Ключ заменяет ряд сервисов, которые обеспечивали доступ к корпоративной почте, подключение к внутренней сети и ко всем сервисам компании, в которых предусмотрена идентификация и аутентификация.