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X5 Group X5ID X5 Ключ

Инструмент Х5 Ключ станет единственным способом идентификации и аутентификации всех сотрудников X5 Group для получения доступа ко внутренним сервисам компании. Кроме того, пользователи будут получать пуш-уведомления через приложение компании, что позволит существенно повысить эффективность коммуникации.  X5 Ключ заменяет ряд сервисов, которые обеспечивали доступ к корпоративной почте, подключение к внутренней сети и ко всем сервисам компании, в которых предусмотрена идентификация и аутентификация.


06.03.2025 Х5 обучит сотрудников на курсе цифровой доступности от VK 1
02.08.2024 Х5 Group обновила X5ID 2
12.10.2023 X5 запустила собственную платформу аутентификации сотрудников «Х5 ключ» 2
20.12.2022 Х5 запустила сервис по аналитике персональных трат на продукты 1
18.11.2022 X5 Group и «Триколор» договорились о партнерстве 1
13.10.2022 Х5 и «Яндекс» запускают совместное продвижение подписок 1
30.08.2022 X5 перезапустила сервис подписки «Пакет» 1
28.10.2021 X5 Group объявляет о запуске пилота сервиса подписки во всех регионах присутствия 1
05.07.2021 В Москве открылась «Пятерочка» с автоматизированными покупками и зоной коворкинга 1
09.04.2021 Х5ID «сшил» приложения сетей и сервисов Х5 2
12.03.2021 «Пятёрочка» расширила географию доступности «Экспресс-скан» в Московском регионе 1
15.12.2020 Бесконтактные покупки с помощью мобильного телефона стали доступны в «Перекрестках» Санкт-Петербурга 2
26.11.2020 X5 Retail Group подключила столичные супермаркеты «Перекрёсток» к системе бесконтактных мобильных покупок 1
23.10.2020 Х5 открыла первую «Пятерочку» для быстрых автоматизированных покупок 1
15.09.2020 X5 запустила систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств 1
02.09.2020 Х5 Retail Group запустила единую систему идентификации покупателя 2

Публикаций - 16, упоминаний - 21

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 75 3
Yandex - Яндекс 7463 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 329 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 15
X5 Group - Перекрёсток 550 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 12
X5 5Post - 5Пост 49 5
X5 Group - Чижик 39 4
Visa International 1952 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 3
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 16 3
Инвитро - Invitro 70 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 243 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 239 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Слата 15 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5116 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 9
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1740 6
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1429 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4779 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 360 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2978 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1774 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12058 3
Видеокамера - Camcorder 2272 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11168 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 3
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 168 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7722 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27993 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12600 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 408 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 49 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3113 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1804 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12842 1
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 90 1
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Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 113 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4069 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6313 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 503 1
X5 Group - Экспресс-скан 7 6
Apple Pay 491 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 4
X5 Group - X5 Клуб 6 3
Google Play - Google Store - Android Market 3313 2
Apple - App Store 2906 2
X5 Group - X5 Выручай-карта 6 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1133 2
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
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Яндекс.Плюс 195 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток - Мой Перекресток 17 1
Яндекс.Маркет 962 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 79 1
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Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 505 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7551 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1646 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4924 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4176 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 63 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
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