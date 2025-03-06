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X5 Group X5ID X5 Ключ
Инструмент Х5 Ключ станет единственным способом идентификации и аутентификации всех сотрудников X5 Group для получения доступа ко внутренним сервисам компании. Кроме того, пользователи будут получать пуш-уведомления через приложение компании, что позволит существенно повысить эффективность коммуникации. X5 Ключ заменяет ряд сервисов, которые обеспечивали доступ к корпоративной почте, подключение к внутренней сети и ко всем сервисам компании, в которых предусмотрена идентификация и аутентификация.
X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 75 3
|Yandex - Яндекс 7463 1
|Триколор - Национальная спутниковая компания 329 1
|Галимский Евгений 4 4
|Мироненков Антон 16 3
|Гончаров Сергей 13 2
|Шехтерман Игорь 14 2
|Федорченко Сергей 6 1
|Гевак Андрей 14 1
|Морозов Сергей 59 1
|Липилин Алексей 5 1
|Саркисов Тигран 35 1
|Осиновская Дарья 1 1
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