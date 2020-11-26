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X5 Retail Group подключила столичные супермаркеты «Перекрёсток» к системе бесконтактных мобильных покупок

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

X5 Retail Group масштабировала систему бесконтактных покупок с помощью мобильных телефонов на все столичные супермаркеты «Перекрёсток». Всего к сервису «Экспресс-скан» подключено 300 супермаркетов «Перекрёсток» и 90 магазинов «Пятёрочка», до конца года число торговых точек в системе может превысить 700 не только в Москве, но и в других городах России.

Более 17 тысяч пользователей нового сервиса уже создали уникальные профили Х5 ID. Еженедельно покупки с помощью «Экспресс-скана» совершают более 4000 человек, большинство из них - регулярные. Средний чек коррелирует с аналогичным показателем покупок традиционным способом в каждой торговой сети.

Чаще всего с помощью «Экспресс-скана» покупают молочную продукцию (17%), бакалею (15%), кондитерские изделия (13%), соки и воду (по 11%). Овощи/фрукты и хлеб составляют по 5% потребительской корзины. «Экспресс-скан» наиболее востребован в вечерние часы-пик (18-20 часов). Также потребителям удобно пользоваться сервисом в обеденный перерыв – совершать быструю покупку в целях экономии времени. Постоянный пользователь «Экспресс-скана» в среднем тратит в магазине на три минуты меньше, чем стандартный посетитель (покупательский путь последнего занимает, как правило, 8 минут).

«Экспресс-скан» экономит и рабочее время сотрудников – каждый чек, проведенный через новый способ покупок, высвобождает минимум 1 минуту работы кассира, что позволяет сотруднику уделить больше внимания работе в зале по выкладке товаров и консультации посетителей.

«Безопасность наших покупателей – остаётся одним из наших главных приоритетов на фоне высокого роста заболеваемости. Мы видим, что бесконтактные системы самообслуживания становятся основой нового тренда, отвечающего современным потребностям наших гостей в экономии времени. Пилот сервиса «Экспресс-скан» показал высокий спрос и ценность для наших гостей, ведь в среднем, посетитель в магазине проводит не более 5 минут, делая бесконтактные покупки с помощью телефона. Это удобно, быстро, безопасно, поэтому мы приняли решение об ускоренном расширении пилота на всю Москву, а также в другие города. Уже сегодня «Экспресс-скан» доступен в каждом «Перекрёстке» столицы, новые магазины «Пятёрочка» подключаются каждый день», - сказал Антон Мироненков, управляющий директор Х5 Технологии.

«Экспресс-скан» – собственная разработка Х5, созданная для повышения безопасности посетителей магазинов, удобных и быстрых покупок без очередей и касс. Для совершения покупки достаточно отсканировать и оплатить товар с помощью мобильного телефона на выходе, минуя кассу. Ближайший подключённый к сервису магазин можно найти на интерактивной карте приложения. К «Экспресс-скану» уже подключены программы лояльности торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». При его использовании действуют промо-акции конкретного магазина, а также начисляются стандартные баллы за покупки.

Пилот сервиса «Экспресс-скан» был запущен в сентябре. За это время был внедрен ряд технических доработок сервиса. Пользователям оказалось важным подтверждать успешно проведенную оплату через систему внешней валидации – кассу самообслуживания, отдельно стоящий валидатор или у ассистента в зоне выхода. Также был ускорен процесс авторизации в системе.

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