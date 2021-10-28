X5 Group объявляет о запуске пилота сервиса подписки во всех регионах присутствия

X5 Group, ведущая розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объявляет о запуске пилота сервиса подписки для широкой аудитории во всех регионах присутствия.

MVP проекта завершился в сентябре текущего года и показал рост РТО и трафика торговых сетей, а также способствовал притоку новых покупателей. Интерес к подписке проявили практически все представители возрастных групп. По итогам тестирования гипотез были определены три формата подписки, которые компания будет пилотировать с ноября по декабрь 2021 г. Формат каждой подписки отличается якорным предложением одной из торговых сетей «Пятерочка» (кешбэк 5%), «Перекресток» (кешбэк 10%) или обеих (5% и 7% соответственно), а также набором дополнительных опций. Комбинированная подписка под рабочим названием «Пакет» сочетает скидки на товары в чеке, повышение уровня в программах лояльности, бесплатные сервисы и подарки. Ежемесячная стоимость составляет 199, 249 или 299 руб. в зависимости от набора услуг.

Каждый желающий в любом регионе РФ может подключить только один вид подписки. Помимо предложений от торговых сетей Х5, в «Пакет» входят несколько дополнительных опций от цифровых бизнесов Х5 («Около», Vprok.ru Перекресток, 5Post, «Много лосося» и др.), а также бонусы от партнеров (СберЗвук, AliExpress, Инвитро и другие).

«Х5 запускает пилотный продукт, который объединяет все возможности и преимущества различных бизнесов группы – торговых сетей, онлайн-форматов, логистического сервиса, а также предложения наших партнеров. Подписка — это возможность улучшить качество жизни людей благодаря экономии времени и денежных средств, новый потребительский опыт и «путеводитель» покупателя на едином рынке еды. Нам ещё предстоит сбалансировать экономику бизнес-модели, но мы уже видим приток новых покупателей, рост РТО и трафика за счет ввода нового продукта. Наша цель до конца года – кратно увеличить число пользователей подписки, привлечь новых клиентов в сети и сервисы Х5», — отмечает Антон Мироненков, управляющий директор «Х5 Технологии».

Для подключения подписки от Х5 необходимо выбрать свой «Пакет» на сайте и зарегистрироваться или авторизоваться в системе с помощью Х5 ID и, после оплаты, пользоваться возможностями сервиса с помощью личного кабинета в мобильном устройстве. Дополнительных карт или купонов не понадобится — подписка от Х5 связывается со всеми картами лояльности и аккаунтами магазинов в зависимости от набора опций. При этом пользоваться подпиской могут все члены семьи. Для этого достаточно предъявить на кассе магазина карту лояльности или ее штрихкод в мобильном приложении, которая привязана к сервису в личном кабинете.



По результатам пилота будет принято решение о дальнейшем формате развития проекта, также будет определена единая цена и бизнес-модель подписки.