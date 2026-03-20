X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг

5post открыла логистический центр в Подмосковье Мультиформатный провайдер логистических услуг 5Post (дочерняя компания X5), объявила об открытии собственного логистического центра площадью 24,5 тыс. кв. м, оснащённого высокотехнологичной сортировочной линией. Начальная пропускная способ

5Post запустила сервис доставки заказа по клику из пункта выдачи до двери 5Post, дочерняя компания Х5, запустила новый сервис доставки заказа по клику после его поступления на точку выдачи. Теперь покупатели, выбравшие при заказе сервис 5Post, могут после поступления посылки в магазин «Пятерочка» или «Перекресток» вызвать курьера, который привезет заказ прямо домой. Об этом CNews сообщили представители Х5. Вызвать курьера можн

5Post запустила два новых B2B-сервиса: доставка до маркетплейсов и доставка сборных грузов ых сервиса – доставка до маркетплейсов и доставка сборных грузов (LTL) с возможностью заказа выделенного транспорта (FTL). Об этом CNews сообщили представители X5. Услуга доставки до маркетплейсов от 5Post дает партнерам возможность работать по схеме FBO (Fulfillment By Operator), когда продавец заранее может привезти товар на один из складов 5Post, откуда он будет доставлен на склад

5Post запускает авиадоставку заказов в регионы CNews сообщили представители Х5. На сегодняшний день авиадоставка доступна в четырех регионах России: Магаданской и Сахалинской областях, Красноярском и Камчатском краях, где открыты первые 52 точки 5Post, работающие в формате агентских пунктов выдачи. В них выдаются заказы различных логистических компаний-партнеров. Средний срок доставки составляет не более пяти-шести календарных дней с у

«Яндекс Доставка» с 5Post расширяют зону доставки посылок «Яндекс Доставка» заключила партнерство с 5Post для расширения географии доставки. Это позволит усилить инфраструктуру «Яндекса» для ме

5Post покупает курьерскую службу TopDelivery для запуска сервиса доставки до двери бъявляет о покупке компаний ООО «Интернет Логистика» и ООО «Топделиверисофт», которые работают под брендом TopDelivery – курьерской службы доставки для интернет-магазинов. Благодаря этому партнерству 5Post сможет предоставить клиентам новый сервис доставки до двери в регионах присутствия. Сейчас компания осуществляет доставку заказов в постаматы 5Post и на кассы в магазинах «Пятерочк

5Post и «Билайн» упростили возврат оборудования Cервис доставки 5Post, дочерняя компания Х5 Group, и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), российский оператор связи, объявили о начале сотрудничества, направленного на упрощение процесса возврата оборудования для кли

5post упростила получение онлайн-заказов сети «Cвязь.On» таматы и на кассы магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» интернет-заказов «Связь.On» – российского финансово-товарного ритейлера по продаже техники. Теперь клиентам интернет-магазина доступна вся сеть 5Post, а это 22 тыс. постаматов и пунктов выдачи заказов в 63 регионах России. Согласно предварительным данным аналитиков Data Insight, к концу прошлого года объем продаж на рынке электронной к

5Post объявила о партнёрстве с российским брендом одежды Befree едлагает одежду, обувь и аксессуары для прогрессивных и творческих людей и представлен в розничной сети и онлайн-магазине. Уже на старте сотрудничества покупателям интернет-магазина доступна вся сеть 5Post, а это 21 тыс. постаматов и пунктов выдачи заказов, расположенных в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в 63 регионах России. Покупатели могут сделать заказ на сайте или в мобильном при

5Post и Ozon запустили проект для продавцов, работающих по модели realFBS тели Х5 Group. RealFBS — это схема работы, при которой продавец хранит, собирает и доставляет заказы со своего склада самостоятельно или при помощи партнера, например, интегрированной службы доставки 5Post. Продавцы Ozon смогут сделать отгрузку товара через широкую сеть постаматов 5Post — к примеру, в Москве доступно 885 постаматов для сдачи заказов, в Санкт-Петербурге порядка 370 по

«Авито Доставка» и 5Post масштабируют партнёрство «Авито Доставка» и 5Post приняли решение о масштабировании пилота доставки в магазины торговых сетей X5 Group, который проходил последние 9 месяцев. Данная опция позволяет клиентам «Авито» покупать и продавать то

5post разработала и внедрила софт для сети постаматов рвисы, разработала, внедрила и зарегистрировала собственное программное обеспечение для управления постаматами, получившее название 5Box. В настоящее время на 5Box переведено более половины устройств 5Post, до конца 2022 г. к новой системе будет подключен весь парк, состоящий из более 5,7 тыс. постаматов. 5Box разработан с использованием современного технологического стека на Java и микросе

Пункты выдачи 5Post появились в супермаркетах «Перекресток» магазинов покупатели смогут получать рядом с домом в супермаркетах «Перекрёсток». К началу сентября 5Post подключила 41 постамат в Москве и Московской области, а с октября начнет выдавать заказ

«Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 м» (Wayzim Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.) подписали соглашение о сотрудничестве. «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5, на котором распределяются заказы 5Post. Первая автоматизированная сортировочная линия со скоростью обработки 15 тысяч посылок в час будет установлена на хабе в г. Богородск к началу сентября. Ее мощность в 6 раз превышает мощн

5Post вместе с партнерами доставила 20 млн заказов в течение 2020 года 5Post, дочерняя компания Х5 Retail Group, развивающая новые почтовые сервисы, нарастила темп операционной деятельности в 2020 г. Объем заказов, доставленных через логистический сервис 5Post, за 2020 г. достиг 7 млн, что в 18 раз выше показателя 2019 г. Максимальное количество заказов, выданных за один день, составило 55 тыс. шт. Всего в торговых сетях под управлением Х5 по и

Доставкой продукции сети «Дочки-сыночки» займется 5Post оставки необходимо отметить подходящую «Пятёрочку» и оплатить покупку. Посылку можно будет забрать в течение семи дней с момента получения SMS о её поступлении. Полный список доступных пунктов выдачи 5post можно узнать на сайте компании «Дочки-Сыночки». «Сегмент детских товаров является одним из крупнейших в онлайн-торговле, и мы активно развиваем партнёрства в данной сфере. Первыми к серви

«Билайн» стал первым сотовым партнером 5post ервисы, и «Билайн» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь покупку, сделанную в интернет-магазине «Билайн», можно забрать в пункте выдачи в ближайшей «Пятерочке». «Билайн» стал первым партнером 5Post среди операторов сотовой связи. Сейчас услуга доступна в Москве, в IV квартале географию доставки планируется расширить до всех регионов присутствия сервиса 5Post. Сеть доставки

5Post доставит продукцию iHerb е сервисы, и международный интернет-магазин iHerb подписали соглашение о сотрудничестве. Получить товары для красоты и здоровья, а также экологически чистые продукты можно будет в любом из постаматов 5Post или на кассе магазина «Пятерочка». В рамках соглашения компания iHerb обеспечивает перемещение посылок за границей и авиафрахт, таможенный брокер производит оформление посылок, а 5Post

5Post создаст собственную сеть пунктов выдачи заказов е почтовые сервисы, объявляет о запуске сети собственных пунктов выдачи заказов (ПВЗ). С их помощью 5Post предоставит потребителям дополнительные услуги: примерка, частичный выкуп, проверка зак