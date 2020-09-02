Х5 Retail Group запустила единую систему идентификации покупателя

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», разработала систему для единой бесшовной идентификации клиента. Х5 ID – универсальная учетная запись, которая позволит пользоваться сервисами Х5 и торговых сетей при однократной регистрации.

Для создания профиля X5 ID пользователю достаточно ввести телефон и дать согласие на обработку персональных данных. Далее в профиль можно добавить ФИО, дату рождения, e-mail. Система не предусматривает обязательной привязки платежных инструментов (например, банковских карт). Зарегистрировавшись в X5 ID клиент получит учетную запись, которую можно будет использовать для входа в действующие программы (например, в «Мой Перекресток» или «Выручай-карту»). При регистрации в других сервисах Х5 в дальнейшем можно использовать один и тот же ID.

Единая система идентификации предоставит потребителю ряд преимуществ: упрощенную регистрацию и авторизацию, безопасное управление регистрационными данными, участие в бонусных программах, удобный и быстрый вход в различные сервисы Х5 со всех устройств.

X5 ID будет использоваться компанией Х5, ее торговыми сетями и бизнес-единицами для идентификации пользователей своих продуктов. В задачи сервиса входят создание интегрированного пользовательского опыта, рост частоты использования сервисов и подключений к системе при единой авторизации, экономия времени покупателей, повышение доверия к сервисам.

«Сегодня на едином рынке еды нет четкого разделения на онлайн и офлайн, и цифровые инструменты становятся обязательным элементом для офлайн-покупок. На всех этапах клиентского пути, включая планирование и выбор, Х5 находится вместе со своим покупателем и основой этого взаимодействия становятся цифровые бизнесы, сервисы и инфраструктура, которые являются частью нашей стратегии. Цель создания X5 ID заключается в предоставлении нашим покупателям максимально удобного пользовательского опыта. Единый ID станет для компании функциональной базой для вывода новых услуг от всех сетей Х5, универсальным входным окном пользователя и основой для развития клиентских сервисов. Х5 ID позволит покупателю пользоваться всеми сервисами и продуктами Х5, бесшовно переходя между системами», – сказал Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group.

Х5 ID – собственная разработка Х5 Retail Group.