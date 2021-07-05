В Москве открылась «Пятерочка» с автоматизированными покупками и зоной коворкинга

Торговая сеть «Пятерочка» открыла новый концепт магазина с полностью автоматизированной системой покупок «#Налету». Вторая «цифровая» «Пятерочка» расположена в Москве по адресу Ходынский бульвар, д.2. На основе обратной связи гостей и результатов пилота новая «#Налету» объединила «зеленый» дизайн, мини-коворкинг, передовые технологии и особенный ассортимент, сформированный по принципу «готовые решения и продукты на один день».

«#Налету» расположилась сразу на двух этажах: с торговым залом на первом уровне и зоной отдыха и коворкинга на втором. Look&Feel нового магазина отличается от первой точки, открытой для гостей в октябре 2020 г.: сделан акцент на близость к природе, свежесть и комфортную атмосферу. На потолке и стенах размещаются панно с живой растительностью, создающие ощущение прохлады, чистоты и естественности. В торговом зале установлены объемные цифровые панели, демонстрирующие информационные ролики и видео с изображениями природы. В дизайне интерьера преемственным является оформление стен и пола традиционными бело-серыми паттернами «Пятерочки». Все это призвано создавать особенное настроение: формат быстрых покупок без лишних контактов дает возможность гостю немного расслабиться и погрузиться из шумной улицы мегаполиса в оазис комфорта и спокойствия. Зона коворкинга на втором этаже оформлена в стиле лофт, где могут отдыхать и работать до 14 человек, она оборудована бесплатным Wi-Fi, розетками и зарядками.

Магазин торговой площадью около 100 кв. м работает круглосуточно. Ассортимент насчитывает порядка 1,2 тыс. наименований товаров, он сформирован на основе анализа наиболее востребованных позиций в потребительской корзине покупателей первой «Пятерочки #Налету». Особый акцент сделан на готовые решения и продукты на каждый день.

В соответствии с растущим спросом на выпечку в магазине установлена собственная пекарня, которая производит около 30 наименований свежих хлебобулочных изделий ежедневно. Кофемашина «#Налету» готовит до 13 видов напитков, включая чай, молочный коктейль, айс латте. Свежесваренный кофе стал одним из самых популярных продуктов в первой «Пятерочке #Налету»: около 30% гостей приобретают его регулярно. Также в магазине есть аппарат для приготовления апельсинового фреша и генератор льда, с помощью которого можно охладить напиток или взять с собой в термопакете для использования дома.

В среднем покупка в магазине «#Налету» займет около 3,5 минут, самая быстрая – 30 секунд. Вход в магазин свободный: теперь перед гостями автоматически открываются раздвижные двери. Для совершения покупок необходимо воспользоваться приложением «Пятерочка #Налету», которое доступно в App Store и Google Play, и зарегистрироваться с помощью Х5 ID. В магазине используется собственная технология Х5 «Экспресс-скан» со сканированием и оплатой товаров непосредственно в приложении. При желании гость может также воспользоваться кассами самообслуживания. За все покупки начисляются тройные баллы программы лояльности «Выручай-карта».

Как и первый магазин, новая «#Налету» работает по принципу «умного дома»: на основе архитектуры IoT (интернета вещей) за происходящим в зале наблюдают 15 камер, полки оснащены электронными ценниками. Покупки в магазине совершаются самостоятельно, без кассиров, однако в магазине предусмотрены сотрудники для коммуникации с гостями, а также для контроля за свежестью товаров. В магазине размещен постамат 5Post, где можно будет получать свои заказы.

«Более полугода мы внимательно изучали работу первой «Пятерочки #Налету», непрерывно совершенствуя операционную модель и клиентский путь. Мы открываем новый экспериментальный магазин, чтобы вместе с нашими гостями создавать «Пятерочку» будущего уже сегодня, абсолютно реальную и доступную каждому. Вся магия – в простоте и естественности. Это просто свежие продукты на каждый день, просто чистый и уютный торговый зал, создающий приятное и спокойное настроение, просто действительно быстрые и удобные покупки. И все это – современно, технологично и с заботой о госте. Мы предлагаем испытать новый клиентский опыт, новый уровень эмоций в магазине «у дома». Мы сделали фокус на готовые решения по привлекательным ценам – ниже, чем вы ожидаете от магазина такого уровня. Не забыли и дополнительные wow-сервисы: стильную зону коворкинга, атмосферный музыкальный и видео-плейлист. Уверен, что новая «Пятерочка #Налету» станет островком дзена посреди шумного мегаполиса, центром притяжения для жителей района, местом добрых соседских встреч и приятных разговоров за чашкой нашего вкусного кофе», – сказал Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятерочка».

Магазин работает для покупателей с соблюдением норм безопасности, здесь проводится регулярная обработка поверхностей и дезинфекция. При входе гость может обработать руки санитайзером, допуск в помещение осуществляется только в маске.

В рамках пилота планируется дальнейшее развитие проекта, совершенствование концепции и открытие следующего магазина в локации с более высоким трафиком и деловой активностью. Продолжится доработка товарной матрицы для создания оптимального ассортимента и формирование тренда новой культуры потребления, в том числе за счет увеличения доли готовых решений для питания на один день.