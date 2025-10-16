Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184468
ИКТ 14342
Организации 11126
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3516
Системы 26305
Персоны 79270
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

Товарная матрица Ассортиментная матрица


УПОМИНАНИЯ


16.10.2025 Продавцы «Яндекс Маркета» получат помощь персонального менеджера накануне сезона распродаж 1
21.05.2025 «Марвел» займется продвижением продукции Defender 1
02.07.2024 Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM 1
26.03.2024 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024 1
05.07.2021 В Москве открылась «Пятерочка» с автоматизированными покупками и зоной коворкинга 1
10.04.2019 CNews подготовил свежий рейтинг ОФД 1
20.02.2019 Алексей Баров -

На базовый сервис ОФД приходится лишь 10% потребностей клиентов

 1
26.04.2014 Рынок онлайн-торговли рассчитывает на регионы 1
25.06.2013 Михаил Будилов - Ритейлеров с клиентами связывает BI 1
03.04.2013 Сеть «М.Видео» внедрила SAP BW on SAP HANA на платформе Hitachi 1
20.02.2012 В сети аптек «Живая Капля» внедрена аналитическая система Digia Retail Analytics 1
07.09.2010 «Евросеть» перевезла 1000 магазинов и вышла из убытков 1
23.04.2010 «Агрофарм» управляет сетью аптек с помощью «1С:Предприятия 8» 1
29.01.2009 Выручка «Телефон.Ру» в 2008 г. выросла на 31% 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Товарная матрица и организации, системы, технологии, персоны:

8828 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 343 3
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 123 3
SAP SE 5409 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 231 2
Крок - Croc 1813 2
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 15 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9127 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 144 2
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 2
Такском - Taxcom 245 2
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 13 2
ИнитПро 9 2
Samsung Electronics 10545 1
МегаФон 9724 1
Yandex - Яндекс 8227 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13896 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 1
Hitachi - Хитачи 1480 1
Telegram Group 2454 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1198 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1213 1
1С-Битрикс - Bitrix 613 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 888 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 295 1
NVision Group - Энвижн Груп 684 1
ФОРС - Центр разработки 672 1
X-Com - Икс ком 163 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 105 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 242 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
Тензор 124 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 329 1
Электронный экспресс 14 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 260 1
MicroStrategy 66 1
Aristos Group - Аристос 6 1
Ciber - Сайбер 33 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2647 3
Евросеть 1417 2
Почта России ПАО 2223 1
Связной ГК 1382 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 937 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 516 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 479 1
X5 5Post - 5Пост 57 1
Телефон.Ру 92 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3087 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 898 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 135 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 346 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71677 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12815 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4626 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33411 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5549 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7298 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56039 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5171 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11812 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11207 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13207 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2425 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1170 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7912 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25372 3
Маркировка - Marking 1196 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10004 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16876 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8173 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2362 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25699 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5444 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28773 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1599 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3556 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4225 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12054 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2778 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4372 2
Аксессуары 4071 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 185 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2108 2
Application store - магазин приложений 1349 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1141 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8745 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12860 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 825 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6097 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8833 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7437 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 485 2
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 29 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1127 1
Apple - App Store 2981 1
Google Play - Google Store - Android Market 3406 1
Microsoft Office 3910 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2317 1
1С:ERP Управление предприятием 679 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 285 1
OFD.RU Ferma 9 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2399 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 635 1
VK - Яндекс.Дзен 219 1
OFD.RU Venda 5 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 981 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 1
Яндекс.ОФД 9 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
SAP Sybase IQ - SAP IQ 27 1
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 17 1
X5 Group - Экспресс-скан 7 1
Omni - криптовалюта 90 1
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 465 1
X5 Group - X5 Выручай-карта 9 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 1
Digia Retail Analytics 9 1
Greensight - Ensi - Энси - e-commerce платформа 15 1
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform - PIM Compo 12 1
Баров Алексей 30 3
Будилов Михаил 4 2
Малис Александр 158 1
Ларькин Максим 26 1
Румянцев Антон 47 1
Потапов Алексей 9 1
Смирнов Дмитрий 98 1
Харитонов Александр 68 1
Дементьева Ирина 9 1
Скачков Юрий 51 1
Федотов Михаил 17 1
Гончаров Сергей 13 1
Есипенко Ирина 8 1
Новинский Виктор 6 1
Савватин Максим 64 1
Клягин Максим 29 1
Хромов Андрей 12 1
Иванищенко Сергей 1 1
Дворяшин Павел 1 1
Шевцов Глеб 1 1
Веселов Игорь 11 1
Жукова Елена 2 1
Горбей Петр 7 1
Ерин Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154571 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45250 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7990 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2885 1
Россия - СФО - Новосибирск 4592 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3321 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1605 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1989 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 471 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1672 1
Россия - УФО - Челябинская область 1361 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 505 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 481 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 171 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 433 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 548 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 341 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 56 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 64 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Сибай 7 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 173 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 45 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Апшеронск 12 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Курганинск 15 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Морозовск 10 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 31 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 31 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Урюпинский район - Урюпинск 15 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тимашевск 22 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Белебеевский район - Белебей 9 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 55 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Баймакский район - Баймак - Сакмарский район - Сакмар 10 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 40 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Белорецк 18 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25585 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50674 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5191 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6257 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6281 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7245 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5829 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54343 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17194 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2489 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6590 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4697 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 221 2
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 135 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7209 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4872 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6286 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3625 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6149 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11601 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2972 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7747 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5316 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1695 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4363 1
MLM - multi-level marketing - Сетевой маркетинг - Многоуровневый маркетинг 28 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2239 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3328 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 199 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10418 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7939 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6788 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 376 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 352 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2654 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8447 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 908 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1027 1
Аудит - аудиторский услуги 3006 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 653 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 2
CNews Мишень ОФД 6 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 126 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3698 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393049, в очереди разбора - 732100.
Создано именных указателей - 184468.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще