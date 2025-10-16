Разделы

Продавцы «Яндекс Маркета» получат помощь персонального менеджера накануне сезона распродаж

К высокому сезону «Яндекс Маркет» обновил и расширил возможности услуги «Персональный менеджер». Если продавец только вышел на маркетплейс, специалист расскажет о первых шагах для старта продаж, а если партнер торгует давно, проведет аудит кабинета и поможет с разработкой стратегии для увеличения дохода.

В услуги персонального менеджера также входят: анализ карточек; рекомендации по улучшению контента и поддержка в оформлении витрины магазина; помощь в подборе и подключении инструментов продвижения; анализ ассортимента и рекомендации по корректировке товарной матрицы; сравнение с тремя конкурентами в обезличенном формате; консультация по упаковке, отгрузке и доставке заказов; ответы на вопросы про аналитику и бухгалтерию; помощь в создании кабинета для продажи юридическим лицам.

Тестирование показало, что оборот продавцов, воспользовавшихся услугой, может начать расти уже с первого месяца ее подключения.

Персональный менеджер отвечает в течение двух часов и работает в будние дни с 9:00 до 18:00 по Москве. Подключить услугу можно в личном кабинете продавца в разделе «Общение». Ее стоимость фиксирована, отсчитывается со дня подключения и составляет 10 000 руб. в месяц.

