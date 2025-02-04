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Индексная книга (каталог) CNews*
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Штрих-М ОФД-Я Ярус оператор фискальных данных

Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных


04.02.2025 Система Axelot WMS внедрена на складе «Первой аккумуляторной компании» в Белоруссии 1
11.12.2024 Крупный производитель кассового оборудования распродает активы из-за долгов 1
27.06.2024 В России разработали математическую модель идеального автоматизированного склада 1
03.05.2024 Специалисты YARUS WMS добились высокой производительности на open source платформе 1
26.03.2024 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024 3
13.02.2024 В ООО «Ярус» расширили функционал информационной системы на базе «1С:ERP» 2
25.03.2022 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 3
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 1
13.07.2020 Государство выдало 250 миллионов на выпуск «железа» на «Байкалах» 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 2
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января 1
15.04.2019 ОФД объединяются для работы с большими данными 1
10.04.2019 CNews подготовил свежий рейтинг ОФД 2
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 2
25.03.2019 «Первый ОФД» и «Контур.ОФД» займутся совместной аналитикой больших данных 1
26.02.2019 «Первый ОФД» и «Такском» объединят накопленную экспертизу в области больших данных 1
19.02.2019 «Первый ОФД» и «ОФД Ярус» объединят данные 2
30.01.2019 CNews определил самые продвинутые ОФД 1
17.10.2018 Государство поможет российским ИТ-компаниям продвигать продукцию на Ближнем Востоке 1
15.08.2018 Появились первые истинно российские материнские платы — на процессорах Intel. Опрос 1
06.06.2018 Кто есть кто на рынке операторов фискальных данных 2
30.05.2018 «Модульбанк» в партнерстве с ОФД предложил малому бизнесу кредит под оборот 2
20.12.2017 Массовый сбой кассовых аппаратов парализовал торговлю в России. Ритейлеры потеряли 2,5 млрд 1
26.04.2017 Процессинговый центр Payture начал подключать онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ 1
18.04.2017 Изгнанный из «Телеком-защиты» топ-менеджмент показал в новой компании рост выручки 3000% 1
31.01.2017 Минпромторг отказался переносить сроки перехода на онлайн-кассы 1
25.01.2017 С 1 февраля 2017 г. зарегистрировать старую ККТ будет невозможно 1
20.01.2017 Мытьё посуды берёт новую высоту 1
23.11.2016 2can&ibox подключит клиентов к оператору фискальных данных «ОФД-Я» 2
19.09.2016 Почему переход на онлайн-кассы может занять полгода 1
14.09.2016 ФНС пообещала жесткую конкуренцию на рынке онлайн-касс 1
26.07.2016 Из «Телеком-защиты» уволился весь топ-менеджмент 1
15.10.2013 «Аэрофлот» выбрал модульный ЦОД от HP и «Техносерва» 1
06.11.2012 DSCon выпустила новые интеллектуальные системы хранения данных Pro 5000 1
08.10.2010 Вулканы погубили неандертальцев 1
15.01.2008 InterEthernet: пути построения глобальной сети связи нового поколения 1
18.07.2007 Пароварки: плюсы и минусы диетической кулинарии 1
25.11.2005 Large Hadron Collider разгадает тайны Вселенной 1
22.08.2002 "Большая тройка" производителей материнских плат берет курс на серверный рынок 1

Публикаций - 40, упоминаний - 52

Штрих-М и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 324 19
Такском - Taxcom 240 16
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 15
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 116 13
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 8
8241 8
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 271 8
NVision Group - Энвижн Груп 679 7
Дримкас - Dreamkas 19 7
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 12 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 6
Элемент ГК - Elementec - ELMT 85 6
Электронный экспресс 13 6
ИнитПро 7 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 5
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 5
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 5
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 5
Тензор 99 4
Штрих-М НТЦ 59 3
Intel Corporation 12203 3
Meta Platforms - Facebook 4441 2
Эвотор - Evotor 184 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2054 2
Emerson 84 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 385 2
Унитех 15 2
Supermicro 109 2
Рикор Холдинг - Rikor 124 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 2
Телеком-защита 53 2
МегаФон 8867 1
Yandex - Яндекс 7373 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 1
Чек Онлайн 7 1
Альфа-Проект НТЦ 3 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 5 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2359 3
X5 Group - Перекрёсток 548 3
Почта России ПАО 2117 2
Альфа-Банк 1774 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 194 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 15 2
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Visa International 1949 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 158 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 439 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 44 1
Газпром нефть 620 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 17 1
Магнолия - сеть супермаркетов 18 1
Braun GmbH 76 1
Groupe SEB - Tefal 91 1
Петровский стадион 5 1
Zauber 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 19
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2849 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3336 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4120 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2000 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 410 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 177 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 35 1
РЦЦИ - Российский центр цифровых инноваций и информационных технологий 1 1
DIC - Dubai Internet City 8 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 17
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ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 70 4
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HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2578 3
СКБ Контур - Контур.ОФД 15 4
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1057 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 2
OFD.RU Ferma 9 2
OFD.RU Venda 5 2
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 2
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 3 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1262 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 354 2
Apple iPhone 6 4861 2
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 84 2
Яндекс.ОФД 8 2
Такском ОФД 5 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 1
1С:Касса 9 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
Модульбанк - Модулькасса 30 1
Тинькофф - Cloud - CloudKassir 12 1
Rakuten Viber 627 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1340 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3226 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 68 1
Apple Pay 490 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 406 1
Electrolux Comfort Lift 1 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 1
МОД Народный контроль 44 1
MasterCard MasterPass 29 1
Intel Xeon E 191 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 34 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 4 1
ЦРТ Визирь 26 1
Groupe SEB - Moulinex ME 53 1
Zauber X - пароварка 1 1
Штрих-М ON-LINE 2 1
Румянцев Антон 47 7
Баров Алексей 30 6
Ларькин Максим 26 6
Макаров Алексей 63 4
Сергеенко Егор 11 3
Потапов Алексей 9 3
Аксельрод Илья 17 3
Афанасьев Дмитрий 19 2
Меликджанян Артем 6 2
Добровольский Михаил 23 2
Каменский Игорь 7 2
Шувалов Дмитрий 2 2
Сушкевич Антон 66 2
Болотова Лариса 2 2
Файфман Ефим 2 2
Райков Леонид 2 2
Бартенева Мария 32 2
Бровко Лев 3 2
Морозов Владислав 2 2
Морозова Надежда 2 2
Витоженц Александр 7 2
Глотов Алексей 25 2
Тараба Дмитрий 27 2
Безобразов Алексей 2 2
Храмцов Александр 2 2
Жуков Михаил 39 2
Ремнев Юрий 4 2
Цыбин Андрей 8 2
Кириллова Татьяна 3 2
Силуанов Антон 66 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Головкин Константин 5 1
Лагута Олег 9 1
Богдашев Дмитрий 20 1
Путин Владимир 3180 1
Рудычева Наталья 95 1
Бударин Андрей 11 1
Корнеев Алексей 8 1
Богданов Кирилл 112 1
Иванов Борис 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14129 4
Россия - ЦФО - Калужская область 983 3
Европа 21784 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2907 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7458 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 2
Ближний Восток 2947 2
Африка - Африканский регион 3481 2
Азия - Азиатский регион 5543 2
Россия - УФО - Челябинская область 1216 2
Казахстан - Республика 5540 1
Южная Корея - Республика 6655 1
Швеция - Королевство 3620 1
Венгрия 813 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2672 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Грузия 1243 1
Румыния 729 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Хорватия - Республика 273 1
Словакия - Словацкая Республика 472 1
Беларусь - Белоруссия 5679 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 416 1
Китай - Тайвань 3990 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17070 1
Италия - Итальянская Республика 4355 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1884 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14207 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1024 1
Украина 7619 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 1
Индия - Bharat 5456 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1117 1
Индийский океан 158 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 14
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5984 9
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4886 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5982 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6960 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10964 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 6
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6988 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6711 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6087 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8057 4
Энергетика - Energy - Energetically 5094 4
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 89 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2412 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18552 3
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 884 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5765 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5015 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 327 2
Российская газета 271 2
DigiTimes - Издание 1310 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
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РИА Новости 919 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 8
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 845 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 931 1
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FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2428 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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