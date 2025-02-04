Штрих-М ОФД-Я Ярус оператор фискальных данных
Штрих-М и организации, системы, технологии, персоны:
|Румянцев Антон 47 7
|Баров Алексей 30 6
|Ларькин Максим 26 6
|Макаров Алексей 63 4
|Сергеенко Егор 11 3
|Потапов Алексей 9 3
|Аксельрод Илья 17 3
|Афанасьев Дмитрий 19 2
|Меликджанян Артем 6 2
|Добровольский Михаил 23 2
|Каменский Игорь 7 2
|Шувалов Дмитрий 2 2
|Сушкевич Антон 66 2
|Болотова Лариса 2 2
|Файфман Ефим 2 2
|Райков Леонид 2 2
|Бартенева Мария 32 2
|Бровко Лев 3 2
|Морозов Владислав 2 2
|Морозова Надежда 2 2
|Витоженц Александр 7 2
|Глотов Алексей 25 2
|Тараба Дмитрий 27 2
|Безобразов Алексей 2 2
|Храмцов Александр 2 2
|Жуков Михаил 39 2
|Ремнев Юрий 4 2
|Цыбин Андрей 8 2
|Кириллова Татьяна 3 2
|Силуанов Антон 66 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Головкин Константин 5 1
|Лагута Олег 9 1
|Богдашев Дмитрий 20 1
|Путин Владимир 3180 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Бударин Андрей 11 1
|Корнеев Алексей 8 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Иванов Борис 58 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 8
|CNews Мишень ОФД 5 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 4
|CNews Мишень 166 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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