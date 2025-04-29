Получите все материалы CNews по ключевому слову
Softline Сомерс ВВП ГК ВПП ГК Ваш платежный проводник Subtotal Первый элемент
SUBTOTAL — компания-владельц кассового продукта по автоматизации розничной торговли
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 1
|Шпет Александр 16 2
|Баров Алексей 30 1
|Румянцев Антон 47 1
|Сергеенко Егор 11 1
|Аксельрод Илья 17 1
|Коллегов Иван 4 1
|Филипьев Владимир 4 1
|Болкисев Сергей 3 1
|Охорзин Павел 4 1
|Сашин Геннадий 7 1
|Кожевников Андрей 1 1
|Александров Павел 1 1
|Чертихин Евгений 1 1
|Савельев Евгений 3 1
|Косточкин Андрей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147906 4
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17359 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52480 1
|Франция - Французская Республика 7890 1
|Беларусь - Белоруссия 5796 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.