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Softline Сомерс ВВП ГК ВПП ГК Ваш платежный проводник Subtotal Первый элемент

Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент

SUBTOTAL — компания-владельц кассового продукта по автоматизации розничной торговли


29.04.2025 «Сомерс» внедрил подсказки для кассиров в товароучетную систему и кассовое ПО Subtotal 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
11.10.2024 «Софтлайн» потратит полмиллиарда на полностью импортонезависимые «железо» и ПО для финтеха 1
24.09.2024 Структура ГК Softline приобретает компанию Subtotal и расширяет присутствие в сегменте автоматизации розничной торговли 1
11.02.2019 «АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса 1
06.06.2018 Кто есть кто на рынке операторов фискальных данных 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2948 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 2
8416 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 42 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8856 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 277 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 119 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 109 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Такском - Taxcom 242 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 228 1
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МойСклад - Логнекс 110 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 13 1
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Смартфин - 2can&ibox 48 1
Ingenico Group - Инженико 44 1
PAX Technology - PAX Global Technology 25 1
Verifone 61 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 34 1
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 7 1
Softline - Инверсум 7 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс 3 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 120 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 346 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 341 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 67 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 58 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 259 1
Softline - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 40 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Develonica - Девелоника 134 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 132 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 1
Почта России ПАО 2148 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 198 1
Лента - Сеть розничной торговли 2131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7528 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
ПСБ - Промсвязьбанк 869 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2375 3
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 174 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31593 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12282 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24651 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16064 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5227 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9604 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7282 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10342 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4481 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5408 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21675 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1553 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20371 2
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 70 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11442 1
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13983 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4845 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5612 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6083 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2855 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1240 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30368 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11370 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12672 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  677 1
OFD.RU Ferma 9 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 85 1
OFD.RU Venda 5 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
АТОЛ Strike 1 1
АТОЛ Frontol 53 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 279 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 16 1
Softline Digital - Proteqta - Протекта 9 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 1
Softline - Инферит - Инферит Биллинг 3 1
Softline Digital - AiLine ИИ-платформа 6 1
Softline Digital - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 7 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 102 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 15 1
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Румянцев Антон 47 1
Сергеенко Егор 11 1
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Охорзин Павел 4 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11164 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4750 2
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Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
Налогообложение - ПСН - Патентная система налогообложения 21 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2493 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13982 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3589 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1239 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6351 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6141 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7203 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6076 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8184 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 985 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 615 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 110 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4527 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7619 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5730 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5562 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1626 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 434 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
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