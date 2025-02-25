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Softline Инферит Инферит Биллинг



25.02.2025 BillogicPlatform («Инферит», ГК Softline) упростила интеграцию биллинговой платформы с «1С» 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
03.09.2024 «Инферит» анонсировала биллинговую платформу Billogic 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2850 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 318 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 189 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Softline - Визитек - Visitech 12 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 5 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 245 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 73 1
Softline - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 32 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 50 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 54 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 2
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7148 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 741 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12578 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8619 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9439 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1716 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1902 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4428 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5423 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6055 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 236 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 653 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 578 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1214 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12107 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4722 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1326 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  668 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 192 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2287 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 602 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4055 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 827 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3750 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3326 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1961 1
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2079 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1870 1
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 22 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 242 2
Softline - Инферит - Billogic Platform 3 2
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 12 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
Softline Digital Platform - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 7 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 13 1
Softline Digital Platform - AiLine 6 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline Digital Platform - Proteqta - Протекта 8 1
Иванов Антон 76 1
Кузнецова Ирина 25 1
Сахарчук Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 2
Беларусь - Белоруссия 5713 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6430 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5681 1
Энергетика - Energy - Energetically 5130 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1595 1
Аудит - аудиторский услуги 2687 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 172 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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