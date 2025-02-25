Разделы

ПО Софт
|

BillogicPlatform («Инферит», ГК Softline) упростила интеграцию биллинговой платформы с «1С»

BillogicPlatform, ведущий разработчик решений для автоматизации подписочного бизнеса, который входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит», выпустил расширение для «1С:Предприятие 8.3» с конфигурацией «Бухгалтерия» редакции 3.0. Это расширение делает интеграцию между платформой и системой «1С» более легкой и быстрой. Об этом CNews сообщили представители.

Новое расширение BillogicPlatform поддерживает базовые сценарии биллинга клиентов из числа юридических лиц и включает в себя функциональные возможности, которые значительно облегчают финансовые процессы продаж подписок.

Среди ключевых функций Расширения:

– Загрузка платежей. Автоматическая загрузка данных о платежах в систему «» из платформы, включая платежи на пополнение баланса.

– Учет фактического потребления. Загрузка в «1С» данных о фактическом потреблении услуг из платформы для проведения отгрузок.

– Передача статусов оплат. Автоматическая передача статусов оплат из «1С» в BillogicPlatform, что обеспечивает актуальность информации и минимизирует ручные операции.

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Цифровизация

В ближайших обновлениях «Инферит Биллинг» планирует добавить сценарии для работы с клиентами-физическими лицами, работу с онлайн-платежами и поддержку других редакций «1С».

«Мы стремимся сделать процесс управления подписками максимально простым и доступным для наших клиентов, — отметила Ирина Кузнецова, директор продукта BillogicPlatform. — Выпуск нового расширения для «1С» — важный шаг в этом направлении. Интеграция платформы с «1С» является требованием большинства наших клиентов, и мы рады, что теперь можем предоставить им инструмент для простой и быстрой настройки интеграции. Важно, что расширение поставляется с открытым кодом и всегда может быть доработано под нужды конкретного заказчика».

Расширение BillogicPlatform для «1С» уже доступно для загрузки и установки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

ПО «Лаборатории Касперского» изгнали из госструктур Австралии. Пример подали США

Microsoft готовит революцию. Спустя десятилетия Office станет полностью бесплатным. В чем подвох

ФСТЭК выступила против использования AOSP-систем в государственном секторе из-за угроз кибербезопасности

Apple запретила российским разработчикам создавать приложения для iPhone. Старые приложения заблокированы. Кого коснулось

Microsoft внезапно обновила одну из главных «фишек» Windows 11, которую собиралась отправить в утиль

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще