BillogicPlatform («Инферит», ГК Softline) упростила интеграцию биллинговой платформы с «1С»

BillogicPlatform, ведущий разработчик решений для автоматизации подписочного бизнеса, который входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит», выпустил расширение для «1С:Предприятие 8.3» с конфигурацией «Бухгалтерия» редакции 3.0. Это расширение делает интеграцию между платформой и системой «1С» более легкой и быстрой. Об этом CNews сообщили представители.

Новое расширение BillogicPlatform поддерживает базовые сценарии биллинга клиентов из числа юридических лиц и включает в себя функциональные возможности, которые значительно облегчают финансовые процессы продаж подписок.

Среди ключевых функций Расширения:

– Загрузка платежей. Автоматическая загрузка данных о платежах в систему «1С» из платформы, включая платежи на пополнение баланса.

– Учет фактического потребления. Загрузка в «1С» данных о фактическом потреблении услуг из платформы для проведения отгрузок.

– Передача статусов оплат. Автоматическая передача статусов оплат из «1С» в BillogicPlatform, что обеспечивает актуальность информации и минимизирует ручные операции.

В ближайших обновлениях «Инферит Биллинг» планирует добавить сценарии для работы с клиентами-физическими лицами, работу с онлайн-платежами и поддержку других редакций «1С».

«Мы стремимся сделать процесс управления подписками максимально простым и доступным для наших клиентов, — отметила Ирина Кузнецова, директор продукта BillogicPlatform. — Выпуск нового расширения для «1С» — важный шаг в этом направлении. Интеграция платформы с «1С» является требованием большинства наших клиентов, и мы рады, что теперь можем предоставить им инструмент для простой и быстрой настройки интеграции. Важно, что расширение поставляется с открытым кодом и всегда может быть доработано под нужды конкретного заказчика».

Расширение BillogicPlatform для «1С» уже доступно для загрузки и установки.