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Softline Софтлайн Технологии Инферит Инферит Биллинг


УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 BillogicPlatform от «Инферит» помогла компании Cloud Technology автоматизировать работу с подписками 1
09.07.2025 «Инферит» выпустил новую версию платформы для управления подписками BillogicPlatform 1
25.02.2025 BillogicPlatform («Инферит», ГК Softline) упростила интеграцию биллинговой платформы с «1С» 1
06.12.2024 Как SD-WAN объединяет в одном продукте функции нескольких устройств 1
03.09.2024 «Инферит» анонсировала биллинговую платформу Billogic 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3071 4
8638 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 359 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 393 1
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 139 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 198 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 517 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 123 1
Softline - Polymatica - Полиматика 181 1
Softline - Визитек - Visitech 17 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 34 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 6 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 103 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 29 1
Softline - Develonica - Девелоника 141 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 276 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 77 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 46 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 84 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 77 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32628 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2006 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54418 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16489 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22204 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69827 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25271 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7712 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1962 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3812 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 890 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12710 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9053 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9829 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1813 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2001 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4564 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5945 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6119 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 244 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 661 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 679 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13091 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1274 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12587 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21561 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5022 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1351 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  699 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 221 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31054 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2610 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 679 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4228 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 855 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3904 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3376 1
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11740 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2203 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 318 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Billogic Platform 6 4
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 17 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 65 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 103 1
Softline Digital - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 7 1
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 17 1
Softline Digital - AiLine ИИ-платформа 6 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 1
Softline Digital - Proteqta - Протекта 10 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2363 1
Кузнецова Ирина 27 4
Иванов Антон 82 1
Сахарчук Дмитрий 5 1
Косточкин Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151689 4
Беларусь - Белоруссия 5913 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6622 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49918 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3123 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11432 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 330 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5664 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 723 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5820 1
Энергетика - Energy - Energetically 5342 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1668 1
Аудит - аудиторский услуги 2896 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6468 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6179 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5327 1
Аренда 2524 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 180 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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