Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182949
ИКТ 14218
Организации 11053
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3505
Системы 26210
Персоны 78633
География 2945
Статьи 1553
Пресса 1254
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2716
Мероприятия 871

Softline Софтлайн Технологии Инферит Инферит Биллинг Billogic Platform


BillogicPlatform - разработчик решений для автоматизации подписочного бизнеса, который входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит»

УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 «Инферит Биллинг» в партнерстве с CloudPayments начал предоставлять сервис по приему онлайн-платежей 1
11.09.2025 Платформа для биллинга BillogicPlatform от «Инферит» поддержит отечественные ИИ-стартапы 1
08.09.2025 «Телеком биржа» автоматизировала биллинг и провижининг облачных услуг через BillogicPlatform компании «Инферит» 1
31.07.2025 BillogicPlatform от «Инферит» помогла компании Cloud Technology автоматизировать работу с подписками 1
09.07.2025 «Инферит» выпустил новую версию платформы для управления подписками BillogicPlatform 1
12.05.2025 Николай Анохин назначен техническим директором софтверных решений «Инферит» 1
25.02.2025 BillogicPlatform («Инферит», ГК Softline) упростила интеграцию биллинговой платформы с «1С» 1
07.10.2024 «Инферит» (ГК Softline) запускает проект «Billogic Джет» для пилотирования BillogicPlatform 3
03.09.2024 «Инферит» анонсировала биллинговую платформу Billogic 2

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3120 8
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 20 3
8737 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 21 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 103 1
IPC2U 15 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 46 1
Телеком Биржа 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4666 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2019 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22399 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16705 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 5
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 916 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4793 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1120 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3890 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25508 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11086 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7825 2
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 174 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1365 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1980 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4318 1
Оповещение и уведомление - Notification 5183 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1071 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2982 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16482 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1619 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5268 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1890 1
Data monetization - Монетизация данных 1762 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1833 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7092 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30432 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12707 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7952 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4443 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 542 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5549 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2675 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1834 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26626 1
FinTech - FinOps - Управление финансами в облаке - дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями 69 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 629 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31303 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 333 9
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Биллинг 7 6
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 27 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2383 1
1С:ERP Управление предприятием 668 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 127 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 159 1
Linux OS 10633 1
Кузнецова Ирина 30 8
Денщиков Дмитрий 3 1
Анохин Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3144 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5370 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6670 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
Аренда 2541 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7196 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 348 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1440 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50287 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6221 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6529 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6185 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2837 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5173 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9734 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 405 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще