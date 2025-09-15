Получите все материалы CNews по ключевому слову
Softline Софтлайн Технологии Инферит Инферит Биллинг Billogic Platform
BillogicPlatform - разработчик решений для автоматизации подписочного бизнеса, который входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит»
УПОМИНАНИЯ
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузнецова Ирина 30 8
|Денщиков Дмитрий 3 1
|Анохин Николай 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.