Получите все материалы CNews по ключевому слову
Softline Софтлайн Технологии Инферит Инферит ОС МСВСфера
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|06.08.2025
|
«Инферит ОС» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и платформы корпоративных коммуникаций Dion
Softline) и «Нота» (ИТ-холдинг «Т1») сообщили об успешном завершении тестирования совместимости ОС «МСВСфера 9» с платформой корпоративных коммуникаций Dion. Интеграция продуктов соответствует
|29.07.2025
|
«Инферит ОС» запускает открытое бета-тестирование операционной системы «МСВСфера 10»
ГК Softline) приглашает всех желающих принять участие в тестировании новой версии собственной ОС — «МСВСфера 10». Испытать бета-версию операционной системы и оставить отзыв можно до 29 октября.
|28.07.2025
|
«Инферит ОС» (ГК Softline) запускает курсы по администрированию и основам работы в ОС «МСВСфера» в Академии Softline
ne запускает авторизованное обучение для ИТ-специалистов — «Администрирование операционной системы "МСВСфера"» и «Основы работы в ОС "МСВСфера"». Образовательные программы повышения квал
|24.07.2025
|
Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» от «Инферит ОС» и платформы ROBIN от SL Soft FabricaONE.AI
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) завершили тестирование платформы интеллектуальной автоматизации ROBIN в среде операционной системы «МСВСфера» 9. Совместное использование продуктов позволит построить импортонезависимую и надежную ИТ-архитектуру. Об этом CNews сообщили представители Softline. Специалисты компаний-разработчико
|21.07.2025
|
«Инферит ОС» подтвердил совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ» 9 с техникой Hiper
изводитель ИТ-устройств Hiper сообщили о совместимости своих продуктов – ноутбуков и ПК Hiper с ОС «МСВСфера АРМ» 9. Тестовое испытание подтвердило корректную работу ОС на ключевых моделях Hipe
|16.07.2025
|
«МСВСфера Сервер» 9 и BPMSoft подтвердили совместимость
«БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) завершили тестирование совместимости операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и low-code платформы BPMSoft. Интеграция решений позволяет формировать пол
|10.07.2025
|
Подтверждена совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и семейства офисных приложений «Р7-Офис»
сности «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость и корректность работы операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и семейства офисных приложений «Р7-Офис». «Инферит ОС», подразделение вендора
|25.06.2025
|
«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс»
С» (ГК Softline) и компания «КонсультантПлюс» объявили о полной совместимости своих продуктов – ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Теперь у российских орган
|16.06.2025
|
Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с СЗИ Dallas Lock Linux
ит ОС» (ГК Softline) и центр защиты информации «Конфидент» успешно протестировали совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с системой защиты информации Dallas Lock Linux. Теперь в распоряжении пользов
|10.06.2025
|
«Инферит ОС» представила новую версию операционной системы «МСВСфера»
«Инферит ОС» (ГК Softline) сообщила о выходе операционной системы «МСВСфера 9.6» с расширенной поддержкой российских технологий и улучшенной продуктивностью. Об
|06.06.2025
|
Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и программного продукта WINE@Etersoft
) и компания Etersoft объявили об успешном завершении тестов на совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и программного продукта WINE@Etersoft. Благодаря совместимости продуктов поль
|26.05.2025
|
Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана учатся работать в ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит»
Студенты кафедры «Информационная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана изучают основы работы российской ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) в рамках лабораторных работ по курсу «Операционные системы». Практические занятия, нацеленные на реальную подготовку молодых специалистов к рынку труда, д
|21.05.2025
|
ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с менеджером паролей «Пассворк»
«Пассворк» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость ОС корпоративного класса «МСВСфера Сервер» 9 и корпоративного менеджера паролей «Пассворк». Интеграция этих решений обе
|20.05.2025
|
ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с офисным пакетом «АльтерОфис 2025»
и производитель общесистемного и прикладного ПО «АЛМИ Партнер» объявили о полной совместимости ОС «МСВСфера АРМ» 9 и офисного пакета «АльтерОфис 2025». Об этом CNews сообщили представители Sof
|06.05.2025
|
Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер» с серверным оборудованием Qtech
т» (ГК Softline), и производитель ИТ-оборудования Qtech успешно протестировали на совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9.5» и сервер Qtech QSRV-270812-P-R_49. Такая интеграция дает клиентам инстру
|24.04.2025
|
Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер» и CommuniGate Pro
рованных коммуникаций CommuniGate Pro, подтвердили совместимость платформы с операционной системой «МСВСфера Сервер» от «Инферит ОС». Интеграция решений обеспечит заказчикам CommuniGate Pro нов
|24.04.2025
|
ОС «МСВСфера Сервер» и CommuniGate Pro гарантируют безопасную коммуникацию и защиту данных заказчиков
рованных коммуникаций CommuniGate Pro, подтвердили совместимость платформы с операционной системой «МСВСфера Сервер» от «Инферит ОС». Интеграция решений обеспечит заказчикам CommuniGate Pro нов
|22.04.2025
|
«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified
(АО «Аксиом») протестировали четыре продукта линейки Axiom JDK и Liberсat с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. Результаты испытаний подтвердили корректную работу ОС и среды исполнения
|21.04.2025
|
Провайдер «Инферит Облако» перевел облачную платформу в ЦОДе «Фрязино» на ОС «МСВСфера»
Softline) завершил перевод облачной платформы в ЦОДе «Фрязино» на российскую операционную систему «МСВСфера» от «Инферит ОС». Публичное облако на базе ОС уже доступно для клиентов. ОС «МСВС
|10.04.2025
|
Совместимость ОС «МСВСфера» с платформой виртуализации «Горизонт-ВС» способствует гибкому управлению ресурсами
ртуализации и защиты информации, успешно завершили тестирование совместимости операционной системы «МСВСфера» 9 с защищенной сертифицированной платформой виртуализации «Горизонт-ВС». Интеграция
|28.03.2025
|
Операционная система для образования: «Академия Softline» займется сублицензированием ОС «МСВСфера»
оторому «Академия Softline» займется сублицензированием лицензий на операционные системы семейства «МСВСфера». «Инферит» системно развивает сотрудничество с образовательным сектором: компьютерн
|25.03.2025
|
Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол»
ссии, подтвердили совместимость и корректность работы POS-терминалов «Атол» и операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. На основании испытаний выдан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщил
|18.03.2025
|
«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor
вердили совместимость и корректность работы PDF-редактора Master PDF Editor и операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Сотрудничество расширяет экосистему отечественного ПО для бизнеса и предоста
|04.03.2025
|
Подтверждена совместимость UDV ITM и UDV DataPK Industrial Kit с ОС семейства «МСВСфера» (ГК Softline)
пасности и оперативного обнаружения инцидентов UDV DataPK Industrial Kit с операционными системами «МСВСфера Сервер» 9 и «МСВСфера АРМ» 9. Об этом CNews сообщили представители Softline.
|04.03.2025
|
Ирина Назаренко возглавит направление «Инферит ОС» (ГК Softline)
и Ирины Назаренко на должность директора «Инферит ОС». Ирина Назаренко будет отвечать за стратегическое развитие бизнеса и продуктовой линейки, расширение партнерской сети и увеличение доли рынка ОС «МСВСфера» как в государственном, так и в коммерческом секторах. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Инферит ОС» — подразделение вендора «Инферит», специализирующееся на разработке и
|03.03.2025
|
FastFox перешел на отечественную ОС «МСВСфера Сервер 9»
Российский хостинг-провайдер FastFox успешно завершил миграцию на специальную редакцию ОС «МСВСфера Сервер 9» для хостинг-провайдеров от «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК
|13.02.2025
|
ГК Softline переходит на российскую ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит»
приступила к проекту по переводу нескольких тысяч рабочих мест сотрудников на операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 отечественного вендора «Инферит» (входит в ГК Softline). Об этом CNews сообщи
|30.01.2025
|
Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline)
ендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошла проверку совместимости c ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит». Согласно результатам независимого тестирования, Avanpost F
|30.01.2025
|
ОС «МСВСфера» (ГК Softline) и Bimeister улучшают бизнес-процессы промышленных предприятий
ine) и ГК Bimeister подтвердили совместимость системы технического документооборота Bimeister с ОС «МСВСфера Сервер» 9. Интеграция позволяет промышленным предприятиям ускорить обмен технической
|24.01.2025
|
ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с платформой управления инженерными данными LITEBIM
ость и корректность работы платформы управления инженерными данными LITEBIM и операционной системы «МСВСфера Сервер» 9. Интеграция позволяет строительным компаниям управлять проектами на всех э
|15.01.2025
|
«Инферит» крупно обновила ОС «МСВСфера» до версии 9.5
ИТ-вендор «Инферит» анонсировал выпуск новой версии российской операционной системы: «МСВСфера 9.5». В обновлении достигнут новый уровень производительности и удобства ОС. Добавле
|19.12.2024
|
ОС «МСВСфера» теперь доступна на облачной платформе «Яндекс.Cloud»
oftline) и Yandex Cloud заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого операционная система «МСВСфера Сервер 9» будет доступна пользователям облачной платформы. В Yandex Cloud ОС «МСВ
|16.12.2024
|
«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с системой удаленного мониторинга «Ассистент»
ОС «МСВСфера», подтвердила совместимость с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистен
|13.12.2024
|
ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с системой управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» от ООО «Референс Пойнт»
ООО «Референс Пойнт» подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера» 9 и системы управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» (Zodiac.ITM). Успешные ре
|12.12.2024
|
Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с системой расследования инцидентов Staffcop Enterprise
ь» (ГК «СКБ Контур») подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. Успешные результаты т
|05.12.2024
|
Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с отечественным почтовым сервером TEGU Enterprise
МБК» подтвердили совместимость и корректность работы почтового сервера Tegu и операционной системы «МСВСфера Сервер 9». Успешные результаты тестирования подтверждены сертификатом. Сотрудничеств
|04.12.2024
|
ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с геоинформационной системой «Аксиома»
ский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания ЭСТИ успешно протестировали операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 на совместимость с геоинформационной системой «Аксиома». Интеграция продуктов
|02.12.2024
|
ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации ОС «МСВСфера» 9
Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации операционной системы «МСВСфера» 9, итогом которой должен стать выпуск сертификата соответствия четвертому классу за
|26.11.2024
|
«Инферит» выпустил ОС «МСВСфера Сервер» 9 в специальной редакции для хостинг-провайдеров
ферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» 9 для российских хостинг-провайдеров. Новое решение расширяет линейку довере
|19.11.2024
|
Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline)
ли совместимость и корректную работу офисного пакета AlterOffice и российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификатом.
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Назаренко Ирина 45 27
|Мирзоев Мурад 27 26
|Баранов Дмитрий 24 15
|Ильичев Андрей 27 11
|Фокин Максим 9 7
|Залманова Александра 8 6
|Епишин Олег 23 5
|Андриевский Сергей 24 5
|Швецов Александр 10 5
|Козлов Евгений 34 4
|Рябчиков Владимир 3 3
|Мантуров Максим 11 3
|Смирнов Алексей 253 3
|Массух Илья 235 3
|Подбуцкий Георгий 44 3
|Козлов Михаил 175 3
|Липатов Виталий 12 3
|Гуляев Андрей 6 2
|Соломатина Елена 2 2
|Кадомский Вячеслав 78 2
|Зинин Игорь 5 2
|Гавриленко Александр 40 2
|Богомолов Федор 5 2
|Спирина Светлана 19 2
|Боровиков Игорь 135 2
|Медведев Дмитрий 1662 2
|Путин Владимир 3349 2
|Комиссаров Дмитрий 238 2
|Яппаров Тагир 105 2
|Сушкевич Антон 67 2
|Вайнштейн Виктор 34 2
|Тагиев Аркадий 14 2
|Соколов Кирилл 40 2
|Рустамов Рустам 513 2
|Рогдев Алексей 17 2
|Кантер Леонид 4 2
|Старовойтов Дмитрий 31 2
|Морозов Игорь 54 2
|Капустина Евгения 5 1
|Богатырева Людмила 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.