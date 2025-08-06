Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера

«Инферит ОС» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и платформы корпоративных коммуникаций Dion Softline) и «Нота» (ИТ-холдинг «Т1») сообщили об успешном завершении тестирования совместимости ОС «МСВСфера 9» с платформой корпоративных коммуникаций Dion. Интеграция продуктов соответствует

«Инферит ОС» запускает открытое бета-тестирование операционной системы «МСВСфера 10» ГК Softline) приглашает всех желающих принять участие в тестировании новой версии собственной ОС — «МСВСфера 10». Испытать бета-версию операционной системы и оставить отзыв можно до 29 октября.

«Инферит ОС» (ГК Softline) запускает курсы по администрированию и основам работы в ОС «МСВСфера» в Академии Softline ne запускает авторизованное обучение для ИТ-специалистов — «Администрирование операционной системы "МСВСфера"» и «Основы работы в ОС "МСВСфера"». Образовательные программы повышения квал

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» от «Инферит ОС» и платформы ROBIN от SL Soft FabricaONE.AI Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) завершили тестирование платформы интеллектуальной автоматизации ROBIN в среде операционной системы «МСВСфера» 9. Совместное использование продуктов позволит построить импортонезависимую и надежную ИТ-архитектуру. Об этом CNews сообщили представители Softline. Специалисты компаний-разработчико

«Инферит ОС» подтвердил совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ» 9 с техникой Hiper изводитель ИТ-устройств Hiper сообщили о совместимости своих продуктов – ноутбуков и ПК Hiper с ОС «МСВСфера АРМ» 9. Тестовое испытание подтвердило корректную работу ОС на ключевых моделях Hipe

«МСВСфера Сервер» 9 и BPMSoft подтвердили совместимость «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT) завершили тестирование совместимости операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и low-code платформы BPMSoft. Интеграция решений позволяет формировать пол

Подтверждена совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и семейства офисных приложений «Р7-Офис» сности «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость и корректность работы операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и семейства офисных приложений «Р7-Офис». «Инферит ОС», подразделение вендора

«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс» С» (ГК Softline) и компания «КонсультантПлюс» объявили о полной совместимости своих продуктов – ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Теперь у российских орган

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с СЗИ Dallas Lock Linux ит ОС» (ГК Softline) и центр защиты информации «Конфидент» успешно протестировали совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с системой защиты информации Dallas Lock Linux. Теперь в распоряжении пользов

«Инферит ОС» представила новую версию операционной системы «МСВСфера» «Инферит ОС» (ГК Softline) сообщила о выходе операционной системы «МСВСфера 9.6» с расширенной поддержкой российских технологий и улучшенной продуктивностью. Об

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и программного продукта WINE@Etersoft ) и компания Etersoft объявили об успешном завершении тестов на совместимость операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и программного продукта WINE@Etersoft. Благодаря совместимости продуктов поль

Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана учатся работать в ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» Студенты кафедры «Информационная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана изучают основы работы российской ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) в рамках лабораторных работ по курсу «Операционные системы». Практические занятия, нацеленные на реальную подготовку молодых специалистов к рынку труда, д

ОС «МСВСфера Сервер» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с менеджером паролей «Пассворк» «Пассворк» объявили об успешном завершении тестирования на совместимость ОС корпоративного класса «МСВСфера Сервер» 9 и корпоративного менеджера паролей «Пассворк». Интеграция этих решений обе

ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с офисным пакетом «АльтерОфис 2025» и производитель общесистемного и прикладного ПО «АЛМИ Партнер» объявили о полной совместимости ОС «МСВСфера АРМ» 9 и офисного пакета «АльтерОфис 2025». Об этом CNews сообщили представители Sof

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер» с серверным оборудованием Qtech т» (ГК Softline), и производитель ИТ-оборудования Qtech успешно протестировали на совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9.5» и сервер Qtech QSRV-270812-P-R_49. Такая интеграция дает клиентам инстру

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер» и CommuniGate Pro рованных коммуникаций CommuniGate Pro, подтвердили совместимость платформы с операционной системой «МСВСфера Сервер» от «Инферит ОС». Интеграция решений обеспечит заказчикам CommuniGate Pro нов

ОС «МСВСфера Сервер» и CommuniGate Pro гарантируют безопасную коммуникацию и защиту данных заказчиков рованных коммуникаций CommuniGate Pro, подтвердили совместимость платформы с операционной системой «МСВСфера Сервер» от «Инферит ОС». Интеграция решений обеспечит заказчикам CommuniGate Pro нов

«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified (АО «Аксиом») протестировали четыре продукта линейки Axiom JDK и Liberсat с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. Результаты испытаний подтвердили корректную работу ОС и среды исполнения

Провайдер «Инферит Облако» перевел облачную платформу в ЦОДе «Фрязино» на ОС «МСВСфера» Softline) завершил перевод облачной платформы в ЦОДе «Фрязино» на российскую операционную систему «МСВСфера» от «Инферит ОС». Публичное облако на базе ОС уже доступно для клиентов. ОС «МСВС

Совместимость ОС «МСВСфера» с платформой виртуализации «Горизонт-ВС» способствует гибкому управлению ресурсами ртуализации и защиты информации, успешно завершили тестирование совместимости операционной системы «МСВСфера» 9 с защищенной сертифицированной платформой виртуализации «Горизонт-ВС». Интеграция

Операционная система для образования: «Академия Softline» займется сублицензированием ОС «МСВСфера» оторому «Академия Softline» займется сублицензированием лицензий на операционные системы семейства «МСВСфера». «Инферит» системно развивает сотрудничество с образовательным сектором: компьютерн

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 вендора «Инферит» и POS-терминалов «Атол» ссии, подтвердили совместимость и корректность работы POS-терминалов «Атол» и операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. На основании испытаний выдан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщил

«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor вердили совместимость и корректность работы PDF-редактора Master PDF Editor и операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Сотрудничество расширяет экосистему отечественного ПО для бизнеса и предоста

Подтверждена совместимость UDV ITM и UDV DataPK Industrial Kit с ОС семейства «МСВСфера» (ГК Softline) пасности и оперативного обнаружения инцидентов UDV DataPK Industrial Kit с операционными системами «МСВСфера Сервер» 9 и «МСВСфера АРМ» 9. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ирина Назаренко возглавит направление «Инферит ОС» (ГК Softline) и Ирины Назаренко на должность директора «Инферит ОС». Ирина Назаренко будет отвечать за стратегическое развитие бизнеса и продуктовой линейки, расширение партнерской сети и увеличение доли рынка ОС «МСВСфера» как в государственном, так и в коммерческом секторах. Об этом CNews сообщили представители Softline. «Инферит ОС» — подразделение вендора «Инферит», специализирующееся на разработке и

FastFox перешел на отечественную ОС «МСВСфера Сервер 9» Российский хостинг-провайдер FastFox успешно завершил миграцию на специальную редакцию ОС «МСВСфера Сервер 9» для хостинг-провайдеров от «Инферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК

ГК Softline переходит на российскую ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит» приступила к проекту по переводу нескольких тысяч рабочих мест сотрудников на операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 отечественного вендора «Инферит» (входит в ГК Softline). Об этом CNews сообщи

Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) ендора в области безопасности идентификационных данных Avanpost прошла проверку совместимости c ОС «МСВСфера» от ИТ-вендора «Инферит». Согласно результатам независимого тестирования, Avanpost F

ОС «МСВСфера» (ГК Softline) и Bimeister улучшают бизнес-процессы промышленных предприятий ine) и ГК Bimeister подтвердили совместимость системы технического документооборота Bimeister с ОС «МСВСфера Сервер» 9. Интеграция позволяет промышленным предприятиям ускорить обмен технической

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с платформой управления инженерными данными LITEBIM ость и корректность работы платформы управления инженерными данными LITEBIM и операционной системы «МСВСфера Сервер» 9. Интеграция позволяет строительным компаниям управлять проектами на всех э

«Инферит» крупно обновила ОС «МСВСфера» до версии 9.5 ИТ-вендор «Инферит» анонсировал выпуск новой версии российской операционной системы: «МСВСфера 9.5». В обновлении достигнут новый уровень производительности и удобства ОС. Добавле

ОС «МСВСфера» теперь доступна на облачной платформе «Яндекс.Cloud» oftline) и Yandex Cloud заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого операционная система «МСВСфера Сервер 9» будет доступна пользователям облачной платформы. В Yandex Cloud ОС «МСВ

«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с системой удаленного мониторинга «Ассистент» ОС «МСВСфера», подтвердила совместимость с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистен

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с системой управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» от ООО «Референс Пойнт» ООО «Референс Пойнт» подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера» 9 и системы управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.АйТиЭм» (Zodiac.ITM). Успешные ре

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с системой расследования инцидентов Staffcop Enterprise ь» (ГК «СКБ Контур») подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. Успешные результаты т

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с отечественным почтовым сервером TEGU Enterprise МБК» подтвердили совместимость и корректность работы почтового сервера Tegu и операционной системы «МСВСфера Сервер 9». Успешные результаты тестирования подтверждены сертификатом. Сотрудничеств

ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с геоинформационной системой «Аксиома» ский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания ЭСТИ успешно протестировали операционную систему «МСВСфера АРМ» 9 на совместимость с геоинформационной системой «Аксиома». Интеграция продуктов

ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации ОС «МСВСфера» 9 Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации операционной системы «МСВСфера» 9, итогом которой должен стать выпуск сертификата соответствия четвертому классу за

«Инферит» выпустил ОС «МСВСфера Сервер» 9 в специальной редакции для хостинг-провайдеров ферит ОС» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» 9 для российских хостинг-провайдеров. Новое решение расширяет линейку довере