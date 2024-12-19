ОС «МСВСфера» теперь доступна на облачной платформе «Яндекс.Cloud»

Российский производитель компьютерной техники и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» (ГК Softline) и Yandex Cloud заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого операционная система «МСВСфера Сервер 9» будет доступна пользователям облачной платформы.

В Yandex Cloud ОС «МСВСфера Сервер 9» будет использоваться как универсальная платформа для развертывания корпоративных информационных систем, создания отказоустойчивых веб-сервисов, организации контейнерных сред, работы с системами управления базами данных, а также для построения масштабируемых микросервисных архитектур.

Использование ОС «МСВСфера Сервер 9» в облачной платформе открывает возможности для оптимизации затрат на инфраструктуру за счет гибкого масштабирования ресурсов, позволяет строить гибридные инфраструктуры, а также открывает заказчикам доступ к широкому спектру облачных сервисов Yandex Cloud.

Линейка операционных систем «МСВСфера» включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры, эксперты отмечают высокую степень безопасности и защищенности этой ОС. Отдельные версии сертифицированы ФСТЭК по 4 уровню доверия. Операционная система поставляется в версиях для серверов, рабочих станций и в специальной редакции для хостинг-провайдеров.

ОС «МСВСфера Сервер 9» обеспечивает высокую степень совместимости с приложениями и сервисами уровня Enterprise Linux, а также сервисами, работающими на RHEL, CentOS и Oracle Linux. Для упрощения миграции с зарубежных систем «Инферит ОС» предоставляет специальную утилиту «Мигратор», которая автоматизирует процесс перехода как с зарубежных операционных систем класса Enterprise Linux, так и при обновлении внутри продукта. Это особенно актуально для крупных предприятий с большим числом серверов, где ручная миграция требует значительных временных и ресурсных затрат. Важное преимущество ОС «МСВСфера» — длительный срок поддержки до 2032 г. для версии 9.

«Включение ОС "МСВСфера” в Yandex Cloud — это важный этап развития технологического партнерства и расширения доступности нашей операционной системы. Наши заказчики получают не просто операционную систему в облаке, а доступ к целой экосистеме совместимых российских решений — от систем управления базами данных до средств резервного копирования. Они смогут использовать преимущества облачных технологий с сохранением привычной среды разработки и администрирования», — отметила Александра Залманова, руководитель направления развития ОС «МСВСфера».