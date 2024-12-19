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Залманова Александра



19.12.2024 ОС «МСВСфера» теперь доступна на облачной платформе «Яндекс.Cloud» 1
12.12.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с системой расследования инцидентов Staffcop Enterprise 1
05.12.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с отечественным почтовым сервером TEGU Enterprise 1
06.11.2024 «Инферит» подтвердила совместимость операционной системы «МСВСфера 9» и корпоративного мессенджера Compass 1
08.07.2024 Лицензии ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) теперь доступны в интернет-магазине Softline Store 1
24.06.2024 ОС «МСВСфера» 9 теперь доступна клиентам провайдера «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») 1
10.05.2023 Сбербанк создал собственную ОС 1
29.09.2022 Что показали два года активной эксплуатации российской коммуникационной платформы 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Залманова Александра и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2811 8
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 3
Almalinux Open Source Foundation 28 2
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Telegram Group 1983 1
Microsoft Corporation 24625 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Ростелеком 9701 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 17 1
Yandex - Яндекс 7340 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
ГосИнформСистемы 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 411 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 370 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 407 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 362 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
BaaS - Backend as a service 111 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 242 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 11 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
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Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 5
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 5
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Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 4
Microsoft Windows 15657 2
Apple macOS 2059 2
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 28 2
Microsoft Outlook 1390 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Microsoft Exchange 1714 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 14 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 11 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 11 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 26 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 199 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 17 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Тен Антон 34 1
Петров Виктор 13 1
Богатырева Людмила 22 1
Оболтин Константин 5 1
Андриевский Сергей 13 1
Кудряшов Сергей 15 1
Коваленя Алексей 13 1
Перов Евгений 55 1
Бориславский Даниил 12 1
Кальметов Игорь 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Ведомости 996 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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