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DMARC Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени



13.05.2025 «Почта Mail» рассказала, какой вид мошенничества был популярен на майских праздниках 1
29.09.2022 Что показали два года активной эксплуатации российской коммуникационной платформы 1
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9» 1
19.08.2020 Холодные сердца: Group-IB фиксирует серию атак на благотворительные фонды 1
24.05.2017 Почта Mail.Ru поможет госучреждениям и коммерческим организациям защитить корпоративные email-адреса 1
27.04.2017 ФНС совместно с Почтой Mail.Ru обеспечила защиту своего почтового домена 1
17.03.2017 Reg.ru представил ISPmanager 5 на shared-хостинге 1
13.03.2015 ИТ-аутсорсеры – растущая проблема защиты данных 1
13.02.2013 «Почта Mail.Ru» раскроет маcкировку спамеров с помощью DMARC 1
03.08.2006 Google будет размещать рекламу на XM Satellite Radio 1
16.02.2006 Google приберет к рукам рекламу в печатных СМИ 1
18.01.2006 Google покупает dMarc Broadcasting за $1,24 млрд. 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

DMARC и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3482 4
Google LLC 11932 3
Microsoft Corporation 24814 2
Google - dMarc Broadcasting 5 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 643 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5015 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1586 1
Базальт СПО - BaseALT 691 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 315 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 143 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
PayPal 656 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Promt - Промт 296 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 53 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 1
IBM - International Business Machines Corp 9467 1
Softline - Софтлайн 2955 1
Telegram Group 2179 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 185 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 23 1
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2491 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
Старость в радость - благотворительный фонд 3 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 1
Благотворительный Фонд Константина Хабенского 12 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2964 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4352 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5559 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4038 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12956 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5019 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1515 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2025 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11407 4
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10375 2
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3221 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1212 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2058 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 116 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4169 1
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7518 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11340 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2543 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6377 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12962 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2984 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21058 1
VK - Mail.Ru Почта 351 3
Microsoft Windows 15870 2
Linux OS 10196 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1368 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 196 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 69 1
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 23 1
Ispmanager - ИСПменеджер 25 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 38 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 129 1
Microsoft Outlook 1406 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 253 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5937 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 265 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 976 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2244 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6149 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1589 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 660 1
Энергетика - Energy - Energetically 5211 1
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2802 1
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InfoWorld 55 1
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PCWorld - PC World 45 1
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