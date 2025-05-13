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DMARC Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени
DMARC и организации, системы, технологии, персоны:
|Королюк Алексей 86 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Халин Дмитрий 56 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Лямин Александр 74 1
|Каргалев Ярослав 21 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Сумин Андрей 6 1
|Коротнев Константин 34 1
|Марков Александр 5 1
|Гуральник Павел 16 1
|Аникин Денис 33 1
|Дубровин Владимир 3 1
|Залманова Александра 8 1
|Шаблыков Никита 29 1
|Тен Антон 36 1
|Кальметов Игорь 17 1
|Armstrong Tim - Армстронг Тим 13 1
|Оболтин Константин 6 1
|Кожанов Михаил 2 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5947 1
|InfoWorld 55 1
|PC Magazine - PCMag 90 1
|CRN 47 1
|PCWorld - PC World 45 1
|Maximum PC - boot 6 1
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