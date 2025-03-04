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Моряков Дмитрий
|04.03.2025
|В России пошел на спад спам в SMS-сообщениях и E-mail. Рассылки и мошенники уходят в мессенджеры 1
Моряков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5488 1
|ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2957 1
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