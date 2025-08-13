Почти половина россиян ежедневно сталкиваются с подозрительными письмами в электронной почте

«Лаборатория Касперского» совместно с почтой Mail и Hi-Tech Mail провели исследование, чтобы выяснить, как часто россияне сталкиваются с мошенническими рассылками в электронной почте. По итогам опроса, 44% респондентов, по их словам, ежедневно получают на личный адрес письма, которые относят к фишингу, скаму или спаму. Еще четверть (24%) отметили, что такие сообщения приходят как минимум один раз в неделю. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

По каким признакам определяют мошенничество. Больше четверти (26%) респондентов настораживает, если они видят подозрительный адрес или сомнительный контакт, указанный для обратной связи в тексте письма. Чуть меньше — 23% — отмечали, что не доверяют cлишком заманчивым предложениям, например, если отправитель сообщает о внезапном выигрыше, щедром бонусе, предлагает «легкий заработок». Еще 19% видят мошенничество, если от них требуется сделать что-то срочно — перейти по ссылке, открыть вложение, перевести деньги, позвонить по указанному номеру.

Среди других признаков, на которые обращают внимание респонденты, — нехарактерное для человека или компании сообщение, ошибки в тексте, а также несоответствие визуального оформления официальному дизайну бренда. При этом только 2% опрошенных настораживают просьбы поделиться конфиденциальной информацией — например, ввести логины и пароли, платежные данные.

Как поступают с подозрительными письмами. Большинство (63%) опрошенных россиян удаляют нежелательные сообщения, не читая. Еще 19% отправляют их в папку «Спам». Некоторые (15%) открывают письма, но затем удаляют, не переходят по ссылкам и не открывают вложения.

«Мошенники часто используют приемы социальной инженерии, придумывают убедительные уловки, чтобы выманивать деньги и данные пользователей. Атаки становятся более сложными в техническом плане, так как злоумышленники пытаются обходить различные защитные решения. Чтобы не попасться на фишинговые и скам-схемы, важно критически относиться к любым пугающим уведомлениям или щедрым предложениям, в особенности к тем, где требуют срочно выполнить какое-либо действие. Важно внимательно проверять адрес отправителя, а также контакты для связи при их наличии в письме. Когда в сомнительном сообщении есть ссылка, необходимо навести на нее курсор и посмотреть скрытый адрес: если на предпросмотре он выглядит подозрительно или не совпадает с отображаемой ссылкой — стоит насторожиться. Также обращайте внимание на ошибки и опечатки. Значительно снизить киберриски поможет специальное решение, которое вовремя заблокирует попытку перехода по поддельной ссылке», — сказала Анна Лазаричева, спам-аналитик в «Лаборатории Касперского».

«В последнее время мы наблюдаем рост спам-активности — мошенники постоянно придумывают новые уловки и реагируют на изменения. Только за I полугодие 2025 г. с помощью наших антиспам-систем удалось заблокировать более 13,7 млрд спам-писем. Мы на ежедневной основе улучшаем и дообучаем наши технологии фильтрации: это позволяет блокировать 100% всех нежелательных писем и создавать безопасную среду для пользователей», — сказал Дмитрий Моряков, руководитель группы спам-анализа почты Mail.

Опрос проведен в июле 2025 г. среди читателей Hi-Tech Mail. Всего опрошено 3,996 тыс. россиян из разных регионов России.