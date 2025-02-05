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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лазаричева Анна



05.02.2025 Пианино в наследство и приглашение в иллюминаты: в «Лаборатории Касперского» рассказали о необычных легендах в «нигерийском» спаме 1
26.11.2024 «Лаборатория Касперского»: что приготовили злоумышленники к «Черной пятнице» 1
07.06.2024 Злоумышленники атакуют российские компании под видом соискателей и проверяющих организаций 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Лазаричева Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1432 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5013 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7000 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11012 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1914 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 590 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 137 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4874 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3864 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3062 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 391 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3933 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12660 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 37 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 124 1
Власова Виктория 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6088 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2259 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5538 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 874 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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