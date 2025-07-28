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ID Finance IDF Eurasia Свой банк Газнефтьбанк
В мае 2022г. в состав финтех-холдинга IDF Eurasia (IDCollect, MoneyMan) вошло АО «Газнефтьбанк». 9 марта 2023 года АО «Газнефтьбанк» сменило название на АО «Свой Банк».
"Кредитование корпоративных клиентов: от ручного до автоматизированного процесса или путь к успеху (бизнес-кейс)" Ольга Горюкова, Член правления, директор Департамента управления рисками, Свой Банк
УПОМИНАНИЯ
ID Finance и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 2
|Мезенцев Александр 16 15
|Батай Илья 56 13
|Суровец Дмитрий 94 13
|Шадаев Максут 1082 13
|Глазков Александр 145 13
|Нестеров Алексей 146 13
|Галкин Николай 115 13
|Цыганков Дмитрий 38 13
|Урусов Виктор 132 13
|Кибалко Кирилл 41 13
|Глухов Иван 29 13
|Пирогова Ирина 30 13
|Аникин Дмитрий 49 13
|Желтухин Вадим 39 13
|Натрусов Артем 296 12
|Чаркин Евгений 300 12
|Абакумов Евгений 208 12
|Михалев Евгений 92 12
|Малышев Сергей 85 12
|Краснов Александр 77 12
|Катамадзе Анна 102 12
|Никитин Сергей 78 12
|Кузнецов Евгений 54 12
|Новикова Елена 90 12
|Ульянов Николай 138 12
|Клявин Владимир 51 12
|Теплицкий Дмитрий 74 12
|Киселев Сергей 66 12
|Воронин Павел 154 12
|Аветисян Арутюн 39 12
|Петухов Антон 48 12
|Карпунин Алексей 49 12
|Ермаков Николай 17 12
|Нальский Максим 37 12
|Врацкий Андрей 147 12
|Заянц Илья 46 12
|Соловьев Виталий 38 12
|Джабиев Георгий 48 12
|Смирнов Вячеслав 42 12
|Лобанов Максим 46 12
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|РАН - Российская академия наук 1954 12
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 12
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 906 1
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