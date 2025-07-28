ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк

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В мае 2022г. в состав финтех-холдинга IDF Eurasia (IDCollect, MoneyMan) вошло АО «Газнефтьбанк». 9 марта 2023 года АО «Газнефтьбанк» сменило название на АО «Свой Банк».

"Кредитование корпоративных клиентов: от ручного до автоматизированного процесса или путь к успеху (бизнес-кейс)" Ольга Горюкова, Член правления, директор Департамента управления рисками, Свой Банк