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Индексная книга (каталог) CNews*
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ID Finance IDF Eurasia Свой банк Газнефтьбанк

ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк

В мае 2022г. в состав финтех-холдинга  IDF Eurasia (IDCollect, MoneyMan) вошло  АО «Газнефтьбанк». 9 марта 2023 года АО «Газнефтьбанк»  сменило название на АО «Свой Банк».

 

 

 

"Кредитование корпоративных клиентов: от ручного до автоматизированного процесса или путь к успеху (бизнес-кейс)" Ольга Горюкова, Член правления, директор Департамента управления рисками, Свой Банк

УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 В «Аэрофлоте» остановлены полеты. Хакеры заявили об уничтожении ИТ-инфраструктуры авиакомпании 1
21.04.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
10.04.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
28.03.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
14.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2025» состоится 18 февраля 1
12.02.2025 BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 1
07.02.2025 CorpSoft24 оптимизировал управление финансовыми потоками в финтех-группе IDF Eurasia 1
22.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
09.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 2
26.11.2024 «Лаборатория Касперского»: что приготовили злоумышленники к «Черной пятнице» 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
03.09.2024 Опрос ИT-руководителей: что мешает банкам выстроить единую систему цифровых решений 2
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
09.07.2024 Мощный отпор санкциям. Найден радикальный надежный способ использовать карты «Мир» за пределами России 1
09.07.2024 «СКБ Контур» создала интернет-банк для бизнеса со встроенной онлайн-бухгалтерией и с «открытием счета по клику мышки» 1
31.01.2024 Рост чистой прибыли более чем в два раза, комплексные предложения по цифровизации и импортозамещению и новые программные продукты: R-Style Softlab подвела итоги 2023 года 1
03.11.2023 Компания FIS внедрила кредитный конвейер для юридических лиц в «Свой банк» 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

ID Finance и организации, системы, технологии, персоны:

8607 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13500 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 13
Diasoft - Диасофт 959 13
R-Vision - Р-Вижн 180 13
Сбер - СберБизнес Софт 66 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 471 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1354 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2063 12
Ланит Интеграция 196 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 584 12
Polymedia - Полимедиа 141 12
Газинформсервис - ГИС 332 12
Северсталь Инфоком 81 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 89 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 37 12
ФинГрад - FinGrad 34 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 88 12
Аусферр ИТЦ 29 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 172 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 8
Hoff Tech - Хофф Тех 44 8
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 75 6
МегаФон 9446 5
Ростелеком 10053 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 296 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Сбер - СберАналитика 35 5
Picvario - Пикварио 15 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 275 4
ИАС Диджитал 7 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2196 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 134 3
Infomaximum - Инфомаксимум 43 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 3
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 121 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 120 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 37 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 29 3
Альфа-Банк 1807 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 503 15
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 158 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 225 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 52 13
Кофемания 63 13
РЖД - Российские железные дороги 1954 12
ВТБ - Почта Банк 475 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 212 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 12
ФосАгро 135 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 261 12
Восток-Сервис ГК 54 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 44 12
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 12
Finn Flare - ФФ Стайл 43 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 36 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 12
Cotton Club - Коттон Клаб 24 12
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 33 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 22 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 11
Северсталь ПАО - Severstal 525 11
Hansa - Ханса 114 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 98 10
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 66 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7794 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 70 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2568 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 8
Альфа-Капитал УК 124 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 131 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1949 13
Федеральное казначейство России 1831 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12273 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1873 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3465 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2774 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2627 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 337 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 348 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5048 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 353 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 686 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 129 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54234 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21461 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69605 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15826 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29799 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5651 15
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7233 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7006 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22160 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12553 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3255 13
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 801 13
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1202 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8516 12
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3118 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 163 12
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Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 198 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32529 10
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4215 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2283 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 532 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5009 8
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1405 7
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1164 6
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 298 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10901 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4347 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9023 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10966 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13085 5
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LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 102 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3796 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5912 4
Новые облачные технологии - МойОфис 832 13
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 317 13
Бизнес Технологии - Global-ERP 65 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 85 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 12
НКТ - Р7-Офис 429 12
Протек - Здравсити 27 12
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 60 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 227 12
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 45 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 62 12
НКТ - Р7-графика 32 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 778 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 50 5
СалютДевайсы - GigaChat 278 4
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 54 3
Технос-К - Сакура PRO 32 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 181 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1387 2
Haulmont - OpenBPM Platform 4 2
FIS Collection System 5 1
FIS Platform - no-code платформа 18 1
Linux OS 10386 1
Carbon Soft - EvaTeam 21 1
Infomaximum - Proceset Process mining 38 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 961 1
Google Android 14395 1
Apple iOS 8034 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1125 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 892 1
Microsoft Dynamics 365 135 1
1С:ERP Управление предприятием 651 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 71 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2359 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 312 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 188 1
Мезенцев Александр 16 15
Батай Илья 56 13
Суровец Дмитрий 94 13
Шадаев Максут 1082 13
Глазков Александр 145 13
Нестеров Алексей 146 13
Галкин Николай 115 13
Цыганков Дмитрий 38 13
Урусов Виктор 132 13
Кибалко Кирилл 41 13
Глухов Иван 29 13
Пирогова Ирина 30 13
Аникин Дмитрий 49 13
Желтухин Вадим 39 13
Натрусов Артем 296 12
Чаркин Евгений 300 12
Абакумов Евгений 208 12
Михалев Евгений 92 12
Малышев Сергей 85 12
Краснов Александр 77 12
Катамадзе Анна 102 12
Никитин Сергей 78 12
Кузнецов Евгений 54 12
Новикова Елена 90 12
Ульянов Николай 138 12
Клявин Владимир 51 12
Теплицкий Дмитрий 74 12
Киселев Сергей 66 12
Воронин Павел 154 12
Аветисян Арутюн 39 12
Петухов Антон 48 12
Карпунин Алексей 49 12
Ермаков Николай 17 12
Нальский Максим 37 12
Врацкий Андрей 147 12
Заянц Илья 46 12
Соловьев Виталий 38 12
Джабиев Георгий 48 12
Смирнов Вячеслав 42 12
Лобанов Максим 46 12
Россия - РФ - Российская федерация 151336 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44628 10
Казахстан - Республика 5699 2
Беларусь - Белоруссия 5905 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4143 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1320 2
Ближний Восток 2998 2
Узбекистан - Республика 1812 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18067 1
Индия - Bharat 5585 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52804 1
Европа 24460 1
Армения - Республика 2342 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14318 1
Турция - Турецкая республика 2442 1
Америка Латинская 1853 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1034 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1055 1
Таджикистан - Республика 890 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Южная Осетия - Государство Алания 111 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 308 1
Куба - Республика 379 1
Абхазия - Республика 179 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 77 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 72 1
Киргизия - Бишкек 133 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49831 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5107 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6024 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9458 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53341 15
Экономический эффект 1143 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6168 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3047 13
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 358 13
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 426 12
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1378 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4812 9
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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