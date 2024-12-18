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RTVi Russian Television International

RTVi - Russian Television International


18.12.2024 В Крыму анонсировали отключения мобильного интернета. Эксперты полагают, что из-за атак БПЛА 1
15.10.2024 «Ростелеком»: в России могут отключить Gmail, Google Maps и Google Play 1
05.06.2024 Apple отказалась выплатить «Касперскому» $1 млн в награду по программе поиска уязвимостей 1
15.08.2022 «Лабораторию Касперского» покинул ее основатель. Причины не установлены 1
28.01.2022 Российский крошечный электромобиль размером с «Оку» оказался машиной не для простых россиян 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
30.03.2012 Кому понадобился канал упущенных возможностей? 1
02.10.2009 Кабельное ТВ останется без иностранных каналов 1
20.08.2008 Грузия : кабельное ТВ лишилось последнего русскоязычного канала 1
17.07.2008 Украина: российское ТВ вычищают из кабельных сетей 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

RTVi и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
МегаФон 8805 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Информ 303 1
Apple Inc 12101 1
Xiaomi 1732 1
Google LLC 11775 1
Huawei Mobile Services 72 1
Huawei 3933 1
Ростелеком 9701 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Telegram Group 1983 1
Unsplash 764 2
Газпром ПАО 1342 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
LinkedIn 635 1
Альфа-Банк 1769 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 143 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Website URL - Uniform Resource Locator 876 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1038 1
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СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 2
Рен ТВ - телеканал 69 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Известия ИД 624 1
Euronews - телеканал 46 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Wikipedia - Википедия 502 1
Ведомости 996 1
Автостат 32 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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