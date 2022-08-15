«Лабораторию Касперского» покинул ее основатель. Причины не установлены

Алексей Де-Мондерик, один из четырех сооснователей «Лаборатории Касперского», продал все имеющиеся у него ценные бумаги компании и вышел из ее руководства. Информация о нем исчезла с сайта «Касперского». Причины ухода Де-Мондерика неизвестны. По оценкам экспертов, это может быть связано с мировой политической ситуацией.

Минус один сооснователь

Российскую компанию «Лаборатория Касперского» покинул Алексей Де-Мондерик, стоявший у ее истоков. Он принял решение продать принадлежащую ему долю в ней. Первым внимание на это обратил RTVI.

Уход Де-Мондерика подтвердили CNews представители «Лаборатории Касперского». По их словам, в последнее время в деятельности компании он участия не принимал.

Алексей Де-Мондерик – один из четырех сооснователей «Лаборатории Касперского». Компания, известная по всему миру благодаря своим антивирусным решениям и ПО для информационной безопасности, была создана в 1997 г. Евгением Касперским (доля на момент регистрации 50%), Натальей Касперской (10%), Алексеем Де-Мондериком (20%) и Вадимом Богдановым (20%).

Алексей Де-Мондерик

В период работы в «Лаборатории Касперского» Алексей Де-Мондерик контролировал разработку программных продуктов компании. Также он курировал технологическую разработку антивирусного ядра для ПО «Касперского». Однако в последние годы его участие в деятельности компании было минимальным. По данным RTVI, Де-Мондерик на протяжении нескольких лет живет за рубежом и не интересуется операционной деятельностью компании, основанной при его непосредственном участии.

Кому досталась доля

Об уходе Алексея Де-Мондерика стало известно 15 августа 2022 г., но, судя по всему, от своей доли в «Лаборатории Касперского» он избавился несколько раньше. До ухода под его контролем находилось 6,3 млн ценных бумаг.

Все акции до единой Де-Мондерик продал британской корпорации Kaspersky Labs Limited, являющейся головной компанией «Лаборатории Касперского». Информация об этом была внесена в реестр юридических лиц Великобритании еще в июле 2022 г. Там же сказано, что 27 июня 2022 г. Kaspersky Labs Limited вышел из состава директоров Kaspersky Labs Limited.

Сумма сделки составила $50 млн. По оценке RTVI, вся компания может стоить в пределах $515,5 млн.

После выхода Алексея Де-Мондерика из состава совета директоров «Касперского» и в целом его ухода из компании доли в ней были перераспределены. У Евгения Касперского остался головной пакет компании в 91,8%, у Вадима Богданова – 8,1%. 0,1% компании находятся у Татьяны Шифон, в недавнем прошлом занимавшей пост заместителя административного директора «Лаборатории Касперского».

Дела политические

На вопрос CNews, что именно подтолкнуло Алексея Де-Мондерика к уходу из «Лаборатории Касперского», представители компании не ответили. По мнению опрошенных RTVI юристов и экспертов, это может быть связано с актуальными геополитическими событиями.

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Де-Мондерик с 2016 г. является гражданином Мальты. По словам источников RTVI, Де-Мондерик был вынужден избавиться от акций «Касперского», не желая терять новое гражданство. Также в связи с происходящим в мире и с отношением к российским компаниями и предпринимателям за рубежом после 24 февраля 2022 г. он мог в любой момент попасть в санкционный список Евросоюза, считают опрошенные каналом юристы.

Акции Де-Мондерика остались в компании

На 27 июля 2022 г. Мальта числилась в списке недружественных по отношению к России государств. Она частично присоединилась к антироссийским санкциям. К примеру, еще в начале марта 2022 г. власти Мальты приостановили выдачу «золотых паспортов» гражданам России.

Никаких упоминаний

На вкладке «Руководство» в разделе «О компании» на сайте «Лаборатории Касперского» на момент публикации материала Алексей Де-Мондерик не упоминался. Редакция CNews выяснила, что в первые дни после начала спецоперации на Украине он в этом разделе присутствовал.

Актуальный список руководителей «Касперского»

В версии сайта от 28 февраля 2022 г., доступной в «Интернет-архиве», Де-Мондерик указан как «советник по корпоративному управлению».

Архивная версия перечня. Де-Мондерик - в списке

Какой именно долей в Kaspersky Labs Limited он владел до своего ухода, неизвестно. Однако в мае 2012 г., когда бизнесы Евгения и Натальи Касперских окончательно разошлись (когда «Лаборатория Касперского» и Infowatch стали полностью независимыми компаниями) у Де-Мондерика было 1,4% акций.