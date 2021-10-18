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InfoWatch
Инфовотч


18.10.2021 Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год 2
06.10.2021 Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные и сохранить бумажные документы 1
28.09.2021 Infowatch и «Сфера» объявили о партнерстве 5
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
15.09.2021 В интернете выявлено более 4000 открытых устройств АСУ ТП 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
08.09.2021 Касперская против электронных паспортов: Это угроза всероссийских масштабов 2
24.08.2021 Infowatch Arma и ЧЭАЗ подписали заявление о совместимости своих флагманских решений 1
16.07.2021 Infowatch: почти 73% утечек пользовательской информации в мире совершены умышленно 4
08.07.2021 InfoWatch обеспечил защиту данных в МФЦ Калининградской области 2
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 1
25.06.2021 ВКС-платформа Webex получила 800 новых функций 1
23.06.2021 ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр 1
19.03.2021 ИТ-отрасль просит власти России поддержать ее 64 разными способами из «Таблицы Шадаева» 1
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 1
18.02.2021 В ГК «Интеллектуальная безопасность» назначен руководитель отдела по работе с партнерами 1
09.02.2021 InfoWatch ARMA протестирована на совместимость с Phoenix Contact 1
03.02.2021 В Security Vision назначен коммерческий директор 1
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 1
29.01.2021 Исследование Infowatch: число утечек из финансового сектора в 2020 году в России выросло на треть 4
11.01.2021 Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках 1
17.12.2020 В российском офисе IBM грядут массовые увольнения 1
08.12.2020 Минцифры обработало заявки на предварительную установку ПО 1
07.12.2020 Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя 2
04.12.2020 В ОЭЗ «Иннополис» появится центр разработки программных продуктов ГК Astra Linux 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
10.11.2020 ГК InfoWatch и «Диалог» представили решение для коммуникаций и защиты корпоративных данных от утечек 5
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
01.09.2020 В российском даркнете раздают грандиозную базу данных американских избирателей 1
31.08.2020 «Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России 1
29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» 5
18.08.2020 Infowatch Attack Killer усилил защиту интернет-сервисов ГК «О’Кей» 3
28.07.2020 InfoWatch Traffic Monitor получил сертификат ОУД-4 на соответствие требованиям ИБ-стандарта в Казахстане 4
22.07.2020 InfoWatch Traffic Monitor 7.0: от детектирования нарушений к прогнозированию рисков 2
21.07.2020 Softline защитила администрацию Ставрополя от киберугроз 1
21.07.2020 «Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером «Моего офиса» 1
15.07.2020 Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями 1
07.07.2020 InfoWatch: число утечек в 2019 году в России выросло почти в полтора раза 1
10.06.2020 Минкомсвязи попросило Путина спасти ИТ-рынок, обязав госкомпании покупать строго отечественное ПО 1

Публикаций - 603, упоминаний - 1213

InfoWatch упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 49
Microsoft Corporation 11039 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 25
VK - Mail.ru Group 2482 19
Код Безопасности 365 18
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 16
3728 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 15
Yandex - Яндекс 4100 15
Infotecs - ИнфоТеКС 249 14
Cisco Systems 2037 13
Крок 1219 12
Facebook 3765 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 12
Информзащита 422 11
IBM 3530 11
АйТи 749 10
Softline - Софтлайн 1474 10
Ланит ГК 1155 10
Dr.Web - Доктор Веб 976 10
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 9
Rambler Group - Рамблер ГК 484 9
Zecurion - Зекурион 148 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 9
Check Point Software Technologies 446 8
ESET 989 8
Oracle Corporation 3333 8
Naumen - Наумен 341 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 8
Инфосистемы Джет 675 7
SAP SE 3208 7
Acronis - Акронис 364 6
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 6
SearchInform - Серчинформ 181 6
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
NortonLifeLock (Symantec) 777 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 19
РВК - Российская венчурная компания 476 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Нэклис-Банк 15 6
Runa Capital 153 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Leta Capital 42 4
Газпром ПАО 519 4
Почта России ПАО 1570 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 4
Equifax 22 4
Лидер УК 15 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
КапиталЪ ИФД 10 3
Qiwi 783 3
Газфонд НПФ 4 3
Waarde Capital 7 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Prostor Capital 28 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Organat Financial Ltd 3 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Роснефть НК 367 2
X5 Group 599 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Uber 257 2
Альфа-Банк 1123 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Uber Technologies 258 2
LinkedIn 520 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Экспобанк - Expobank 21 2
American Express 172 2
Marriott Hotels 17 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 42
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 25
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 14
Президент Российской Федерации 1439 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 10
Правительство РФ 2200 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Арбитражный суд города Москвы 339 6
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Росинфокоминвест 39 5
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Счётная палата РФ 460 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 3
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 3 3
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 2
ЦБ РФ - Главное управление Центробанка России по Центральному федеральному округу 2 2
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 6
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 4
Руссофт - Russoft 250 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
Демократическая политическая партия США 36 2
АЮР - Ассоциация юристов России 16 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
Лига содействия оборонным предприятиям 3 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 5 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 66
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 30
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 18
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 10
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 8
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 6
Big Data - Большие данные 1136 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 4
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 24 4
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
ИТ-аутсорсинг 670 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
МФУ - Многофункциональное устройство 585 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 3
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 127 3
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 3
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 74
Google Android 10750 26
InfoWatch Attack Killer - Атак Киллер 21 21
Apple iOS 5741 16
Microsoft Windows 10 6622 11
InfoWatch EndPoint Security 18 11
Новые облачные технологии - МойОфис 311 9
InfoWatch Vision 9 9
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 8
InfoWatch Person Monitor - Система мониторинга персонала 7 7
Microsoft Office 1926 7
InfoWatch ASAP - InfoWatch Automation System Advanced Protector 7 6
InfoWatch Appercut 8 6
Linux OS 4249 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 6
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 6
WhatsApp Messenger 654 5
ЭОС Дело СЭД 620 5
Microsoft Skype 1465 5
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 5 5
MobilityLab WorksPad 36 5
InfoWatch TAD - InfoWatch Targeted Attack Detector 7 5
Apple macOS 922 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
Aladdin JaCarta 147 4
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 3
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 3
Microsoft SQL Server 790 3
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Ред ОС 239 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 3
Microsoft Windows 851 3
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 3
Microsoft Outlook 641 3
AADHAAR - Индийская биометрическая система 8 3
Касперская Наталья 197 85
Хайрук Сергей 27 19
Арсентьев Андрей 54 17
Путин Владимир 1821 15
Левин Константин 31 15
Арефьев Андрей 22 13
Баталова Марина 12 12
Медведев Дмитрий 1433 11
Хайретдинов Рустэм 42 9
Танцюра Кристина 9 8
Никифоров Николай 1126 8
Клевцов Александр 11 7
Василенко Евгения 19 7
Ходаков Сергей 40 6
Зенкин Денис 98 5
Гришин Дмитрий 148 5
Волож Аркадий 181 5
Мамут Александр 109 5
Сачков Илья 105 5
Воронова Мария 11 4
Кириченко Игорь 41 4
Бондаренко Александр 32 4
Мамонов Михаил 24 4
Паршин Константин 44 4
Микаберидзе Георгий 7 4
Шутемов Владимир 4 4
Орлик Сергей 66 4
Массух Илья 192 4
Лукацкий Алексей 67 4
Рубанов Владимир 61 4
Смирнов Алексей 142 4
Бокова Людмила 80 4
Василенко Александр 64 4
Сычев Артем 48 3
Нуралиев Борис 204 3
Соколов Алексей 121 3
Смирнов Михаил 12 3
Лашин Ренат 25 3
Голов Андрей 32 3
Дворкович Аркадий 169 3
Россия - Российская федерация - РФ 57238 289
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 25
Германия - Федеративная Республика 3618 23
Ближний Восток 1471 21
Индия - Республика 2165 21
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 14
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 13
Европа 3736 13
Казахстан - Республика 2622 12
Беларусь - Белоруссия 2084 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Франция - Французская Республика 2116 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 9
Малайзия 339 8
Украина 3353 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 218 8
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 7
Россия - Иннополис 292 7
Япония 2771 7
Восточная Европа 1674 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 7
Европа Западная 611 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 6
Индонезия - Республика 384 6
Малайзия - Куала-Лумпур 14 6
Бахрейн - Королевство 58 5
Сингапур - Республика 808 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 5
Россия - ПФО - Казань 1510 4
Нидерланды 971 4
Южная Корея - Республика 1454 4
Австралия - Австралийский Союз 1121 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Таиланд - Королевство 358 4
Турция - Турецкая республика 951 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 15
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 4
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
Конституция Российской Федерации 28 2
Федеральное законодательство 254 2
Мошенничество 53 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
Русский язык 976 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
УК РА - Уголовный кодекс Республики Армения 2 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 14 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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