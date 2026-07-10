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InfoWatch Инфовотч
Группа компаний InfoWatch — российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности и защиты данных, входящий в число основных игроков внутреннего рынка ИБ-сектора. Компания специализируется на создании систем предотвращения утечек конфиденциальной информации (DLP), межсетевых экранов нового поколения (NGFW) и инструментов для мониторинга действий сотрудников. Основным акционером и президентом группы выступает Наталья Касперская. Компания развивает направление защиты промышленной инфраструктуры (АСУ ТП) и сетевой безопасности, реагируя на уход зарубежных вендоров с российского рынка.
Описание деятельности и специализация
Основная деятельность InfoWatch сосредоточена на защите корпоративных данных от внутренних и внешних угроз. Компания предлагает комплексные решения для выявления, контроля и предотвращения несанкционированных действий с информацией. Ключевые компетенции включают разработку DLP-систем, анализ больших объемов данных (Big Data), предиктивную аналитику поведения пользователей (UBA) и защиту сетевой инфраструктуры. Отличительной особенностью является наличие собственной исследовательской лаборатории (Экспертно-аналитический центр) и Академии для обучения специалистов.
Сильные стороны:
- Портфель собственных разработок, включая запатентованные технологии в области ИИ и анализа трафика.
- Наличие сертификатов ФСТЭК России для ключевых продуктов, что критично для работы с госструктурами и объектами КИИ.
- Активное участие в импортозамещении, создание отечественных аналогов ушедших зарубежных решений (Cisco, Fortinet).
Группа компаний и товарные знаки
InfoWatch является самостоятельной группой компаний. Основные юридические лица включают ООО «ИнфоВотч» (ИНН 7713515534, ОГРН 1037789034194) и другие структуры группы (например, ИНН 7734583888, 7731340340). Компания владеет зарегистрированными товарными знаками, включая «InfoWatch Центр расследований», «InfoWatch ARMA» и другие бренды продуктовых линеек. Регистрация торговых марок обеспечивает защиту интеллектуальной собственности на российском рынке.
Продукты и технологии
Компания разрабатывает несколько ключевых линейки продуктов:
- InfoWatch Traffic Monitor: флагманская DLP-система для предотвращения утечек данных. Использует контентный анализ, шифрование и технологии машинного обучения.
- InfoWatch ARMA Стена (NGFW): межсетевой экран нового поколения для корпоративных сетей. Поддерживает фильтрацию приложений, IPS/IDS, SSL-инспекцию. Производительность достигает 6,2 Гбит/с.
- InfoWatch ARMA Industrial Firewall: промышленный межсетевой экран для защиты АСУ ТП. Разбирает до 16 промышленных протоколов (Modbus, OPC UA и др.) до уровня команд.
- Центр расследований InfoWatch: единая консоль для агрегации данных из различных систем ИБ. Включает модули визуальной аналитики (Vision) и предиктивной аналитики (Prediction).
- InfoWatch Activity Monitor: система мониторинга действий сотрудников с функцией распознавания эмоций в голосе и транскрибации аудио.
Технологическая база опирается на искусственный интеллект, включая генеративные модели для «Младшего аналитика», который автоматизирует обработку инцидентов. Компания также применяет технологии компьютерного зрения и потоковой кластеризации данных.
Лицензии и разрешения
Ключевые продукты компании имеют необходимые сертификаты для работы с конфиденциальной информацией:
- InfoWatch Traffic Monitor 7.9: сертификат ФСТЭК России по 4 уровню доверия (средство контроля съемных носителей и содержания информации).
- InfoWatch ARMA Стена (NGFW): сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия для межсетевых экранов типов «Б» и «Д».
- Решения включены в Реестр российского программного обеспечения.
- Патенты Роспатента на изобретения: способ автоматизированного определения критичности действий, метод потоковой кластеризации данных, технология распознавания текста на сложных изображениях (OCR).
Клиенты и деловые связи
Ключевые клиенты:
- Томский государственный университет (ТГУ): пилотное внедрение NGFW для защиты критической инфраструктуры.
- Группа компаний Mont: тестирование и использование межсетевого экрана на собственной инфраструктуре.
- Предприятия атомной отрасли: через партнерство с интегратором «Атомдата-Интеграция».
- Финансовый сектор и ритейл: массовое использование DLP-систем в банках, МФО и торговых сетях (на основе отраслевых отчетов ЭАЦ InfoWatch).
Деловые связи:
- Интеграции с партнерами: «Контур.Толк», VK WorkSpace, Squadus («МойОфис»), eXpress, Frisbee, CommuniGate Pro, IVA MCU.
- Образовательные партнерства: НИУ ВШЭ, Университет Лобачевского, Колледж связи №54, РЭУ им. Плеханова. Совместная разработка учебных программ и предоставление лабораторных комплексов.
- Технологические альянсы: «СберТех» (совместимость с SberLinux), «Группа Астра» (Astra Linux), Positive Technologies (внедрение PT Application Inspector в цикл разработки).
Конкуренция
Российские конкуренты:
- Kaspersky Lab (решения по безопасности и DLP)
- Positive Technologies
- Код Безопасности
Зарубежные аналоги (ушедшие с рынка или ограниченные):
- Cisco Systems (США) — межсетевые экраны.
- Fortinet (США/Израиль) — NGFW и безопасность сетей.
- Symantec/Broadcom (США) — DLP-системы.
- McAfee/Trellix (США) — защита конечных точек и данных.
Участие в рейтингах и картах рынка
InfoWatch регулярно попадает в карты рынка CNews и рейтинги tadviser.ru. Компания занимает высокие позиции в сегментах DLP-систем, защиты данных и информационной безопасности АСУ ТП. Экспертно-аналитический центр компании публикует ежегодные отчеты по утечкам данных, которые считаются отраслевым стандартом статистики.
Цитата
«Сегодня безопасность объектов КИИ, размещенных в ЦОДах, на наш взгляд, должна соответствовать нескольким ключевым требованиям... Физическая безопасность в современной ситуации – это не только защита от техногенных катастроф... но и фактически оборонные меры – защита от диверсий и прямых атак». — Михаил Смирнов, руководитель ЭАЦ InfoWatch (источник: cnews.ru).
Информация актуальна на 10.07.2026
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InfoWatch и организации, системы, технологии, персоны:
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|Зенкин Денис 263 140
|Шадаев Максут 1210 48
|Арсентьев Андрей 79 41
|Хайретдинов Рустэм 95 37
|Путин Владимир 3454 37
|Левин Константин 38 30
|Федотов Николай 32 30
|Натрусов Артем 313 29
|Арефьев Андрей 72 29
|Гимранов Ринат 126 29
|Кирьянова Александра 169 29
|Воронин Павел 196 29
|Сотин Денис 216 28
|Андрианов Павел 86 28
|Галкин Николай 140 28
|Фокин Валерий 49 28
|Меденцев Константин 106 28
|Тараторин Александр 58 28
|Шинкарев Александр 33 28
|Истомин Константин 58 28
|Амалицкая Маргарита 31 28
|Чернышев Андрей 74 28
|Ерошкин Павел 36 28
|Микрюков Валерий 28 28
|Хайрук Сергей 27 27
|Доля Алексей 67 26
|Касперский Евгений 337 24
|Медведев Дмитрий 1665 20
|Лукацкий Алексей 140 17
|Макаров Валентин 251 16
|Фаррахов Рустам 17 16
|Клевцов Александр 15 15
|Мишустин Михаил 787 14
|Сирота Юрий 67 14
|Дорофеев Дмитрий 33 14
|Копысов Виталий 64 14
|Лагунов Андрей 43 14
|Ульихин Павел 36 14
|Сафрыгин Егор 38 14
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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