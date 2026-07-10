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InfoWatch Инфовотч

InfoWatch - Инфовотч

Группа компаний InfoWatch — российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности и защиты данных, входящий в число основных игроков внутреннего рынка ИБ-сектора. Компания специализируется на создании систем предотвращения утечек конфиденциальной информации (DLP), межсетевых экранов нового поколения (NGFW) и инструментов для мониторинга действий сотрудников. Основным акционером и президентом группы выступает Наталья Касперская. Компания развивает направление защиты промышленной инфраструктуры (АСУ ТП) и сетевой безопасности, реагируя на уход зарубежных вендоров с российского рынка.

Описание деятельности и специализация

Основная деятельность InfoWatch сосредоточена на защите корпоративных данных от внутренних и внешних угроз. Компания предлагает комплексные решения для выявления, контроля и предотвращения несанкционированных действий с информацией. Ключевые компетенции включают разработку DLP-систем, анализ больших объемов данных (Big Data), предиктивную аналитику поведения пользователей (UBA) и защиту сетевой инфраструктуры. Отличительной особенностью является наличие собственной исследовательской лаборатории (Экспертно-аналитический центр) и Академии для обучения специалистов.

Сильные стороны:

  • Портфель собственных разработок, включая запатентованные технологии в области ИИ и анализа трафика.
  • Наличие сертификатов ФСТЭК России для ключевых продуктов, что критично для работы с госструктурами и объектами КИИ.
  • Активное участие в импортозамещении, создание отечественных аналогов ушедших зарубежных решений (Cisco, Fortinet).

Группа компаний и товарные знаки

InfoWatch является самостоятельной группой компаний. Основные юридические лица включают ООО «ИнфоВотч» (ИНН 7713515534, ОГРН 1037789034194) и другие структуры группы (например, ИНН 7734583888, 7731340340). Компания владеет зарегистрированными товарными знаками, включая «InfoWatch Центр расследований», «InfoWatch ARMA» и другие бренды продуктовых линеек. Регистрация торговых марок обеспечивает защиту интеллектуальной собственности на российском рынке.

Продукты и технологии

Компания разрабатывает несколько ключевых линейки продуктов:

Технологическая база опирается на искусственный интеллект, включая генеративные модели для «Младшего аналитика», который автоматизирует обработку инцидентов. Компания также применяет технологии компьютерного зрения и потоковой кластеризации данных.

Лицензии и разрешения

Ключевые продукты компании имеют необходимые сертификаты для работы с конфиденциальной информацией:

  • InfoWatch Traffic Monitor 7.9: сертификат ФСТЭК России по 4 уровню доверия (средство контроля съемных носителей и содержания информации).
  • InfoWatch ARMA Стена (NGFW): сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия для межсетевых экранов типов «Б» и «Д».
  • Решения включены в Реестр российского программного обеспечения.
  • Патенты Роспатента на изобретения: способ автоматизированного определения критичности действий, метод потоковой кластеризации данных, технология распознавания текста на сложных изображениях (OCR).

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

Деловые связи:

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги (ушедшие с рынка или ограниченные):

Участие в рейтингах и картах рынка

InfoWatch регулярно попадает в карты рынка CNews и рейтинги tadviser.ru. Компания занимает высокие позиции в сегментах DLP-систем, защиты данных и информационной безопасности АСУ ТП. Экспертно-аналитический центр компании публикует ежегодные отчеты по утечкам данных, которые считаются отраслевым стандартом статистики.

Цитата

«Сегодня безопасность объектов КИИ, размещенных в ЦОДах, на наш взгляд, должна соответствовать нескольким ключевым требованиям... Физическая безопасность в современной ситуации – это не только защита от техногенных катастроф... но и фактически оборонные меры – защита от диверсий и прямых атак».Михаил Смирнов, руководитель ЭАЦ InfoWatch (источник: cnews.ru).

Информация актуальна на 10.07.2026

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в качестве истца (25) на сумму 67 153 874 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 132 461 950 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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ровок. Такие выводы позволяет сделать статистика Роскомнадзора (РКН) и Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), которую проанализировал экспертно-аналитический центра ГК InfoWatch в своем обзоре «Статистика активности по отражению компьютерных атак и устранению источников угроз по официальным источникам за 2024-2025 гг.». Аналитики ЭАЦ InfoWatch изучили ключ
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Экспертно-аналитический центр (ЭАЦ) InfoWatch подготовил исследование по безопасности сетевой инфраструктуры «Сетевая кибербезопасность в России и в мире, 2025», в котором специалисты выделили ключевые тренды с точки зрения угроз
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. по вине сотрудников носят умышленный характер, причем в России доля спланированных инцидентов в десять раз выше, чем в мире. К таким выводам пришли специалисты экспертно-аналитического центра (ЭАЦ) InfoWatch в своем исследовании «Утечки данных вследствие действий внутренних нарушителей. Мир – Россия, 2022-2025 гг.». Самый распространенный канал утечек информации — интернет, при этом инсай
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Российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности и защиты данных ГК InfoWatch и российский разработчик решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты

21.10.2025 InfoWatch Industrial Firewall защитит объекты электроэнергетики

Новые возможности промышленного межсетевого экрана ГК InfoWatch реализованы для повышения уровня защищенности критической инфраструктуры, промыш

Публикаций - 1185, упоминаний - 1756

InfoWatch и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 217
Microsoft Corporation 25775 78
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 73
Информзащита 941 62
Ростелеком 10948 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 54
Cisco Systems 5372 51
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 50
Код Безопасности 812 48
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 46
МегаФон 10742 44
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 42
9594 41
Yandex - Яндекс 9216 41
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 39
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 38
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 37
IBM - International Business Machines Corp 9699 37
Softline - Софтлайн 3743 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 36
VK - Mail.ru Group 3602 34
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 34
Directum - Директум 1268 34
Check Point Software Technologies 829 32
ESET - ESET Software 1161 32
Oracle Corporation 7074 31
Крок - Croc 1964 31
Dr.Web - Доктор Веб 1294 31
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 28
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 28
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 28
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 28
Gelarm - Геларм 41 28
Trend Micro 651 27
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 24
Kribrum - Крибрум 35 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 22
АйТи 1519 22
Google LLC 12688 22
Forcepoint - Websense 140 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 70
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 33
Сургутнефтегаз - СНГ 288 31
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 30
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 30
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 29
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 29
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 29
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 29
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 28
РЖД - Российские железные дороги 2096 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 18
МКБ - Московский кредитный банк 657 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 16
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 15
Комус 110 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 15
36,6 - аптечная сеть 96 15
Газпром ПАО 1493 15
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 14
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
МОСГАЗ 45 14
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 14
Zenden Group - Дом одежды 66 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 13
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Альфа-Банк 1979 9
Runa Capital 158 9
Резонанс НПП 407 9
РВК - Российская венчурная компания 571 9
Почта России ПАО 2370 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 170
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 125
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 85
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 72
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 60
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 46
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 44
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 43
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 38
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 34
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 28
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 25
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 22
Федеральное казначейство России 1949 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
Судебная власть - Judicial power 2500 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 9
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 8
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 57
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 25
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 10
DLP-Эксперт 14 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 4
Демократическая политическая партия США 122 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 3
CSA - Cloud Security Alliance 14 3
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
ЛДПР 116 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 2
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 714
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 671
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 313
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 290
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 286
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 171
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 157
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 155
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 141
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 137
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 134
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 129
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 123
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 120
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 112
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 110
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 108
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 108
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 108
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 104
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 102
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 95
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 83
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 82
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 79
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 75
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 73
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 71
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 69
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 65
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 64
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 64
Оповещение и уведомление - Notification 5943 63
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 61
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 61
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 60
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 59
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 59
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 58
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 57
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 220
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 68
Microsoft Windows 16882 54
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 57 53
Linux OS 11533 45
Google Android 15243 39
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 37
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 28
ПравоТех АО - Manage.one 38 28
UseTech - UseBus 31 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 24
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 23
Apple iOS 8583 23
Новые облачные технологии - МойОфис 958 22
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 21
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 21
InfoWatch Appercut Security 35 21
InfoWatch Vision 22 21
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 20
Microsoft Office 4170 19
InfoWatch EndPoint Security - InfoWatch EndPoint Access Control 18 18
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 16 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 16
InfoWatch Device Monitor - InfoWatch Device Control 16 16
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 14
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Luxms BI 119 14
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 14
InfoWatch CryptoStorage 14 14
Московская Биржа - Финуслуги 64 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 13
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 13
InfoWatch Data Discovery - InfoWatch Data Control - InfoWatch Data Explorer - InfoWatch Data Access Tracker - DCAP-система 13 13
Apple iPhone 6 4861 12
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 11
InfoWatch Activity Monitor - InfoWatch Employee monitoring 11 11
Apple macOS 2419 11
Касперская Наталья 319 249
Зенкин Денис 263 140
Шадаев Максут 1210 48
Арсентьев Андрей 79 41
Хайретдинов Рустэм 95 37
Путин Владимир 3454 37
Левин Константин 38 30
Федотов Николай 32 30
Натрусов Артем 313 29
Арефьев Андрей 72 29
Гимранов Ринат 126 29
Кирьянова Александра 169 29
Воронин Павел 196 29
Сотин Денис 216 28
Андрианов Павел 86 28
Галкин Николай 140 28
Фокин Валерий 49 28
Меденцев Константин 106 28
Тараторин Александр 58 28
Шинкарев Александр 33 28
Истомин Константин 58 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Чернышев Андрей 74 28
Ерошкин Павел 36 28
Микрюков Валерий 28 28
Хайрук Сергей 27 27
Доля Алексей 67 26
Касперский Евгений 337 24
Медведев Дмитрий 1665 20
Лукацкий Алексей 140 17
Макаров Валентин 251 16
Фаррахов Рустам 17 16
Клевцов Александр 15 15
Мишустин Михаил 787 14
Сирота Юрий 67 14
Дорофеев Дмитрий 33 14
Копысов Виталий 64 14
Лагунов Андрей 43 14
Ульихин Павел 36 14
Сафрыгин Егор 38 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 803
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 280
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 152
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 83
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 82
Европа 24964 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 59
Германия - Федеративная Республика 13221 56
Ближний Восток 3154 35
Украина 7928 35
Канада 5081 34
Индия - Bharat 5869 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 30
Беларусь - Белоруссия 6289 26
Япония 13807 25
Казахстан - Республика 6048 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 22
Южная Корея - Республика 7052 21
Азия - Азиатский регион 5920 20
Франция - Французская Республика 8177 19
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 19
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 18
США - Калифорния 4829 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 15
Израиль 2856 13
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 12
Нидерланды 3746 12
Европа Восточная 3138 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Бразилия - Федеративная Республика 2520 11
Турция - Турецкая республика 2620 11
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 11
Малайзия 922 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 11
Испания - Королевство 3840 10
Европа Западная 1496 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 124
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 37
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 33
Ведомости 1466 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 23
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 23
РИА Новости 1033 10
Forbes - Форбс 1002 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
WikiLeaks 120 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
NYT - The New York Times 1100 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 3
Госрасходы - портал 70 3
Компьютерра - Компьюлента 9 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Wikipedia - Википедия 650 2
FT - Financial Times 1296 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
The Washington Post 350 2
Говорит Москва - радиостанция 23 2
Vc.ru - Виси.ру 42 2
Российская газета 290 2
CNews TV 747 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 2
Times 661 2
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 2
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Wired - Издание 276 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Digital Trends - Издание 35 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 60
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 55
Gartner - Гартнер 3658 44
CNews Инновация года - награда 155 29
IDC - International Data Corporation 4975 29
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 28 28
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 12
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 10
Forrester Research 834 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 4
CSI - Computer Security Institute 15 4
Forrester Wave 45 3
IDC Russia Security Software Forecast and Vendor shares 3 3
Markets&Markets Research 113 2
Рустелеком ТК 305 2
Harris Interactive 81 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
CNews Fast рейтинг 55 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
TAdviser 100 5 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Fortune Global 100 142 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Cybersecurity Ventures 11 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
B2B International 50 1
The Network 8 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
CNews Tenders 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 14
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 11 11
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
РАН - Российская академия наук 2122 7
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 5
Информзащита Учебный центр 38 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 3
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 3
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 3
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 10 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 2
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 35
CNews AWARDS - награда 571 32
CNews FORUM Кейсы 313 30
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 20
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 20
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 13
Infosecurity - выставка 63 10
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 5
Международный женский день - 8 марта 418 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
GITEX Technology - международная выставка 48 3
CeBIT 614 3
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 3
РусКрипто 26 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Black Hat - Конференция 120 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 2
Связь-Экспокомм 276 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Cisco Connect 5 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Россия-Африка - саммит 4 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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