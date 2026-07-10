InfoWatch - Инфовотч

Группа компаний InfoWatch — российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности и защиты данных, входящий в число основных игроков внутреннего рынка ИБ-сектора. Компания специализируется на создании систем предотвращения утечек конфиденциальной информации (DLP), межсетевых экранов нового поколения (NGFW) и инструментов для мониторинга действий сотрудников. Основным акционером и президентом группы выступает Наталья Касперская. Компания развивает направление защиты промышленной инфраструктуры (АСУ ТП) и сетевой безопасности, реагируя на уход зарубежных вендоров с российского рынка.

Описание деятельности и специализация

Основная деятельность InfoWatch сосредоточена на защите корпоративных данных от внутренних и внешних угроз. Компания предлагает комплексные решения для выявления, контроля и предотвращения несанкционированных действий с информацией. Ключевые компетенции включают разработку DLP-систем, анализ больших объемов данных (Big Data), предиктивную аналитику поведения пользователей (UBA) и защиту сетевой инфраструктуры. Отличительной особенностью является наличие собственной исследовательской лаборатории (Экспертно-аналитический центр) и Академии для обучения специалистов.

Сильные стороны:

Портфель собственных разработок, включая запатентованные технологии в области ИИ и анализа трафика.

Наличие сертификатов ФСТЭК России для ключевых продуктов, что критично для работы с госструктурами и объектами КИИ.

Активное участие в импортозамещении, создание отечественных аналогов ушедших зарубежных решений (Cisco, Fortinet).

Группа компаний и товарные знаки

InfoWatch является самостоятельной группой компаний. Основные юридические лица включают ООО «ИнфоВотч» (ИНН 7713515534, ОГРН 1037789034194) и другие структуры группы (например, ИНН 7734583888, 7731340340). Компания владеет зарегистрированными товарными знаками, включая «InfoWatch Центр расследований», «InfoWatch ARMA» и другие бренды продуктовых линеек. Регистрация торговых марок обеспечивает защиту интеллектуальной собственности на российском рынке.

Продукты и технологии

Компания разрабатывает несколько ключевых линейки продуктов:

Технологическая база опирается на искусственный интеллект, включая генеративные модели для «Младшего аналитика», который автоматизирует обработку инцидентов. Компания также применяет технологии компьютерного зрения и потоковой кластеризации данных.

Лицензии и разрешения

Ключевые продукты компании имеют необходимые сертификаты для работы с конфиденциальной информацией:

InfoWatch Traffic Monitor 7.9 : сертификат ФСТЭК России по 4 уровню доверия (средство контроля съемных носителей и содержания информации).

: сертификат ФСТЭК России по 4 уровню доверия (средство контроля съемных носителей и содержания информации). InfoWatch ARMA Стена (NGFW) : сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия для межсетевых экранов типов «Б» и «Д».

: сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия для межсетевых экранов типов «Б» и «Д». Решения включены в Реестр российского программного обеспечения .

. Патенты Роспатента на изобретения: способ автоматизированного определения критичности действий, метод потоковой кластеризации данных, технология распознавания текста на сложных изображениях (OCR).

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

Деловые связи:

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги (ушедшие с рынка или ограниченные):

Участие в рейтингах и картах рынка

InfoWatch регулярно попадает в карты рынка CNews и рейтинги tadviser.ru. Компания занимает высокие позиции в сегментах DLP-систем, защиты данных и информационной безопасности АСУ ТП. Экспертно-аналитический центр компании публикует ежегодные отчеты по утечкам данных, которые считаются отраслевым стандартом статистики.

Цитата

«Сегодня безопасность объектов КИИ, размещенных в ЦОДах, на наш взгляд, должна соответствовать нескольким ключевым требованиям... Физическая безопасность в современной ситуации – это не только защита от техногенных катастроф... но и фактически оборонные меры – защита от диверсий и прямых атак». — Михаил Смирнов, руководитель ЭАЦ InfoWatch (источник: cnews.ru).

Информация актуальна на 10.07.2026