Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
InfoWatch
Инфовотч
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 603, упоминаний - 1213
InfoWatch упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Касперская Наталья 197 85
|Хайрук Сергей 27 19
|Арсентьев Андрей 54 17
|Путин Владимир 1821 15
|Левин Константин 31 15
|Арефьев Андрей 22 13
|Баталова Марина 12 12
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Хайретдинов Рустэм 42 9
|Танцюра Кристина 9 8
|Никифоров Николай 1126 8
|Клевцов Александр 11 7
|Василенко Евгения 19 7
|Ходаков Сергей 40 6
|Зенкин Денис 98 5
|Гришин Дмитрий 148 5
|Волож Аркадий 181 5
|Мамут Александр 109 5
|Сачков Илья 105 5
|Воронова Мария 11 4
|Кириченко Игорь 41 4
|Бондаренко Александр 32 4
|Мамонов Михаил 24 4
|Паршин Константин 44 4
|Микаберидзе Георгий 7 4
|Шутемов Владимир 4 4
|Орлик Сергей 66 4
|Массух Илья 192 4
|Лукацкий Алексей 67 4
|Рубанов Владимир 61 4
|Смирнов Алексей 142 4
|Бокова Людмила 80 4
|Василенко Александр 64 4
|Сычев Артем 48 3
|Нуралиев Борис 204 3
|Соколов Алексей 121 3
|Смирнов Михаил 12 3
|Лашин Ренат 25 3
|Голов Андрей 32 3
|Дворкович Аркадий 169 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757457, в очереди разбора - 661147.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757457, в очереди разбора - 661147.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru