Упор на практику: чего не хватает в ИБ-образовании

Доступ к реальным кейсам, практические лаборатории и стажировки в компаниях — самые востребованные возможности для студентов направлений информационной безопасности. К такому выводу пришли эксперты Академии InfoWatch в ходе опроса преподавателей российских учебных заведений. Основным барьером, который осложняет процесс обучения, респонденты назвали отсутствие материально-технической базы и недостаточные бюджеты на нее. В ходе исследования Академия InfoWatch опросила преподавателей более 30 российских учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, которые готовят ИБ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Большинство учебных заведений постоянно сотрудничают с вендорами средств информационной безопасности и привлекают их к обучению студентов — об этом сообщили 38% респондентов. Еще 31% отметили, что такая работа идет, но недостаточно системно, и ее планируют расширять. При этом большинство ответивших (88%) отметили эффективность такого сотрудничества.

На вопрос о том, чего не хватает в процессе подготовки будущих ИБ-специалистов, каждый пятый участник опроса (22%) отметил, что студентам нужен более широкий доступ к реальным кейсам и ИБ-инцидентам. Среди самых востребованных дополнительных мероприятий — стажировки в ИБ-подразделениях предприятий и в компаниях-разработчиках средств защиты информации (25% опрошенных), а также работа в практических лабораториях и на стендах (25%). В ходе опроса преподаватели отмечали, что будет полезно, если эксперты рынка ИБ будут включаться в процесс на этапе формирования рабочих программ по дисциплинам, образовательных стандартов по специальностям, регулярно обучать преподавателей, предлагать стажировки студентам и выпускникам.

«Ориентир на практику в обучении будущих специалистов по информационной безопасности вполне логичен, потому что ИБ невозможно освоить только в теории. Угрозы меняются вместе с технологиями, политической и экономической ситуацией, и только практика сможет дать необходимые навыки мышления, гибкого реагирования на различные ситуации, опыт принятия решений. В сотрудничестве с учебными заведениями мы стремимся выстраивать учебные программы для студентов и преподавателей таким образом, чтобы максимально насытить их именно практическими кейсами, а лабораторные комплексы оснащаем генераторами событий и эмуляторами трафика для возможности работать с ними в условиях, максимально приближенных к боевым», – отметил вице-президент по науке и образованию ГК InfoWatch Андрей Зарубин.

Самым главным барьером в процессе обучения ИБ-специалистов преподаватели назвали отсутствие материально-технической базы и недостаточные бюджеты на оснащение учебных заведений (30%). В первую очередь речь идет о создании новых учебных полигонов и лабораторий и дооснащении уже имеющихся, закупке дополнительного оборудования. Особенно этот вопрос актуален для региональных учебных заведений.

«В региональных учебных заведениях часто нет проблем с помещениями, но есть сложности с их оснащением, а самое главное – с квалифицированным персоналом. Мы стараемся на своем уровне способствовать решению этих вопросов, предоставляя учебным заведениям лабораторные и учебно-методические комплексы, основанные на наших разработках. В этом году мы впервые провели масштабное обучение преподавателей в рамках Летней школы сразу по двум трекам – «Защита данных от утечек» и «Защита ИТ-инфраструктуры от сетевых атак». В дальнейшем планируем развивать эти направления, расширять практическую часть и круг тем», – сказал Андрей Зарубин.