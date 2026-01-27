Получите все материалы CNews по ключевому слову
InfoWatch Academy Академия InfoWatch АИВ Академия ИнфоВотч
InfoWatch Academy и организации, системы, технологии, персоны:
|InfoWatch - Инфовотч 1098 9
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5303 2
|InfoWatch - ИнфоВотч Волга 2 1
|InfoWatch - Финтех-Форенсика 1 1
|Samsung Electronics 10684 1
|SAP SE 5453 1
|Cisco Systems 5230 1
|Microsoft Corporation 25307 1
|Softline - Софтлайн 3312 1
|1С 9076 1
|Ред Софт - Red Soft 1035 1
|Check Point Software Technologies 802 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1533 1
|Fortinet 408 1
|Crypto AG 36 1
|Red Hat 1346 1
|InfoWatch Gulf - ИнфоВотч Галф 6 1
|Varonis Systems 40 1
|Касперская Наталья 305 4
|Зарубин Андрей 6 3
|Круглов Михаил 1 1
|Шадаев Максут 1159 1
|Дмитриев Кирилл 117 1
|Танцюра Кристина 9 1
|Кузьмин Сергей 43 1
|Морозов Игорь 54 1
|Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 1
|Тихонов Андрей 43 1
|Харитонов Сергей 10 1
|Сергеев Антон 12 1
|Коваленко Дмитрий 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11432 1
|Ведомости 1277 1
