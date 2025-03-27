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Академия InfoWatch предлагает обучение по регулярным выражениям

Академия InfoWatch предложила ИБ-специалистам пройти новый курс «Регулярные выражения в текстовых объектах в InfoWatch Traffic Monitor». Обучение укрепит фундаментальные навыки работы с DLP-системой, позволит повысить точность и адаптивность настройки. Обучение проходит в дистанционном формате и рассчитано на 16 академических часов. Об этом CNews сообщили представители InfoWatch.

Регулярные выражения в текстовых объектах в InfoWatch Traffic Monitor — один из ключевых инструментов для точного анализа текстовых объектов в DLP-системах. Регулярные выражения позволяют создавать шаблоны для поиска конкретных данных в текстах — например, номера документов, договоров, телефонов, банковских карт, реквизиты организаций, адреса электронной почты. Если данные совпадают с шаблоном, система уведомляет администратора и может заблокировать или зашифровать их.

Обучение включает теоретические основы регулярных выражений и практические задания по их созданию, тестированию и оптимизации паттернов.

Пройдя курс, слушатели получат знания по созданию собственных регулярных выражений, разработке сложных шаблонов и глубокое понимание синтаксиса, включая метасимволы, символьные классы и квантификаторы.

«Курс разработан для формирования практических навыков анализа защищаемых данных с помощью шаблонов регулярных выражений. Это повысит точность выявления конфиденциальной информации. Обучение внесет весомый вклад в развитие профессиональных компетенций системных инженеров, аналитиков и специалистов по ИБ», — сказал ведущий корпоративный тренер Академии InfoWatch Михаил Круглов.

После успешного прохождения курса выдается сертификат InfoWatch.

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