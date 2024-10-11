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Академия InfoWatch запустила курс о защите ПД совместно с НИУ ВШЭ

Академия InfoWatch и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) разработали и запустили программу повышения квалификации «Персональные данные в действии». Программа подготовлена специально для руководителей подразделений ИБ, администраторов, ответственных за эксплуатацию информационных систем персональных данных, комплаенс-менеджеров, специалистов в области ИТ и ИБ, юристов по защите персональных данных. Об этом CNews сообщили представители InfoWatch.

Преподаватели курса расскажут слушателям о требованиях российского законодательства в области ПД и основы GDPR, полномочиях регуляторов, таких как ФСТЭК, ФСБ, РКН, Банк России и научат успешно проходить их надзорные проверки. В процессе обучения спикеры разъяснят позиции надзорных органов по утечкам данных и судебные инциденты о привлечении лиц к ответственности за разглашение ПД.

Эксперты в области ИБ помогут слушателям освоить актуальные нормативные правовые акты, методические рекомендации и национальные стандарты в области защиты данных. Участников программы научат проводить анализ бизнес-процессов и аудит организации для принятия мер по защите ПД, классифицировать и аттестовать информационные системы персональных данных. По итогу обучения слушатели смогут разрабатывать политику безопасности и анализировать модели угроз, а также составлять организационно-распорядительные документы.

«Академия InfoWatch совместно с Высшей школой экономики подготовили практический курс, который поможет руководителям и специалистам по ИБ эффективно организовать процессы по обработке персональных данных в компании и применять лучшие отраслевые практики по их защите», – сказал вице-президент по науке и образованию ГК InfoWatch Андрей Зарубин.

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Занятия будут проводиться дистанционно. По окончании обучения, слушатели пройдут экзаменационное тестирование и получат удостоверение о повышении квалификации. Программа была разработана экспертами Академии InfoWatch совместно с центром программных разработок и цифровых сервисов НИУ ВШЭ с привлечением практикующих специалистов крупнейших компаний отечественного ИТ и финансового рынка, операторов ПД. Преподавателями курса являются эксперты в области ИБ.

«НИУ ВШЭ сегодня – один из крупнейших экспертных центров в России в области информационной безопасности. К созданию курса мы постарались привлечь лучших экспертов: руководителей подразделений по защите ПДн из разных отраслей, юристов, экспертов ВШЭ. Нам важно не просто перечислить слушателю регуляторные требования, а пояснить их смысл, объяснить логику. Чтобы у пришедших на курс сложилось комплексное понимание: почему, для чего, какими средствами защищать персональные данные. Защита персональных данных затрагивает сегодня почти все стороны жизни организаций. Для ответственного за этот процесс важно принимать правильные решения, обосновывая свою позицию в коммуникации с коллегами, руководством, регулятором. Как это делать и рассказывает созданный в партнерстве с Академией InfoWatch курс», – сказал директор Центра программных разработок и цифровых сервисов, доцент МИЭМ НИУ ВШЭ Антон Сергеев.

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