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Softline Education СЛМетрикс ИТ-сертификация
СЛМетрикс — платформа оценки и сертификации ИТ-компетенций, входящая в экосистему продуктов Академии Softline. Платформа обеспечивает проверку знаний специалистов в различных областях информационных технологий и информационной безопасности с использованием современных ИИ-технологий.
УПОМИНАНИЯ
Softline Education и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 2
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 3
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 1
|InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 193 1
|Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 130 1
|Морозов Игорь 46 4
|Кирдяшов Федор 28 1
|Комлев Николай 102 1
|Харитонов Сергей 10 1
|Царевская-Дякина Наталья 18 1
|Панкратов Илья 7 1
|Алешкова Александра 11 1
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