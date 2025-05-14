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Softline Education СЛМетрикс ИТ-сертификация


СЛМетрикс —   платформа оценки и сертификации ИТ-компетенций, входящая в экосистему продуктов Академии Softline. Платформа обеспечивает  проверку знаний специалистов в различных областях информационных технологий и информационной безопасности с использованием современных ИИ-технологий.

УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 На платформе «СЛМетрикс» от «Академии Softline» стала доступна сертификация специалистов по работе с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor 1
28.02.2025 Академия Softline объявила о стратегическом партнерстве с Arenadata и развитии направления Data Science 1
27.12.2024 Платформа ИТ-сертификации «СЛМетрикс» от Академии Softline получила аккредитацию АПКИТ 1
14.06.2024 Игорь Морозов, «Академия Softline»: Мы стремимся задать вектор развития эффективных систем сертификации ИТ-кадров в России 1
19.04.2024 «Академия Softline» запускает собственную платформу ИТ-сертификации «СЛМетрикс» 3

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Softline Education и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2958 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2040 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 266 1
InfoWatch - Инфовотч 1039 1
Сколково - SK Edtech Hub - EdTech-кластер Фонда Сколково 4 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1851 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 174 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 651 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 209 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1958 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2598 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 1
Стандартизация - Standardization 2167 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3129 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7640 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3693 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6290 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1961 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 860 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 193 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 130 1
Морозов Игорь 46 4
Кирдяшов Федор 28 1
Комлев Николай 102 1
Харитонов Сергей 10 1
Царевская-Дякина Наталья 18 1
Панкратов Илья 7 1
Алешкова Александра 11 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5576 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1824 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 5
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 6 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 876 1
itSMF - IT Service Management Forum 33 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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