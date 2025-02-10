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Панкратов Илья



10.02.2025 ГК Softline и НОТА объявили о стратегическом партнерстве 1
19.04.2024 «Академия Softline» запускает собственную платформу ИТ-сертификации «СЛМетрикс» 1
13.09.2023 ГК Softline и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
14.03.2023 Softline стала партнером Gelarm по всем продуктам в области ETL, мониторинга и инвентаризации данных 1
02.06.2022 Softline и Comindware объединяют усилия по цифровизации российского бизнеса 1
04.12.2014 Наведи порядок SAM: управление софтом и лицензионными соглашениями 1
06.08.2012 Softline будет сертифицировать российские организации на соответствие ISO 19770-1 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Панкратов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2835 5
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 2
IBM - International Business Machines Corp 9444 2
Comindware - Колловэар 154 1
Microsoft Corporation 24652 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 17 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Прогноз 1652 1
Gelarm - Геларм 36 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1904 1
Сколково - SK Edtech Hub - EdTech-кластер Фонда Сколково 4 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
МКБ - Московский кредитный банк 559 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 311 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 387 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2823 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11092 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12562 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1185 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6803 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 595 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 541 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10135 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11410 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 337 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10237 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5265 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 844 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8583 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2238 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3174 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11653 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1701 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 540 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 194 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 766 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2022 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2134 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 524 1
СЛМетрикс ИТ-сертификация 3 1
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Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 1
Veritas Symantec Altiris 60 1
Gelarm Infrastructure Management System - GIMS 6 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8491 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13576 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5439 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5777 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4669 1
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