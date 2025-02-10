Панкратов Илья
Панкратов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 1
|РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
|МКБ - Московский кредитный банк 559 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 311 1
|Черный Алексей 25 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Резвов Юрий 1 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Цыпляев Максим 43 1
|Ушанов Илья 8 1
|Тютина Ольга 1 1
|Лихницкий Павел 55 1
|Мельситов Максим 5 1
|Колесник Игорь 1 1
|Морозов Игорь 41 1
|Алешкова Александра 8 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 171 1
|Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
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