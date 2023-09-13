ГК Softline и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации

ГК Softline («Софтлайн») и компания DIS Group заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках него партнеры объединят усилия для совместного продвижения единой российской платформы DIS Group по управлению данными для государственных и коммерческих организаций. Используя платформу DIS Group, клиенты ГК Softline смогут следовать современному подходу к работе с данными.

«Для нашего продуктового портфеля мы подбираем программное обеспечение, которое позволяет российским компаниям решать ключевые задачи цифровой трансформации, в том числе и в области больших данных и аналитики. Сотрудничество с компанией DIS Group позволит предложить нашим клиентам мощный и надежный российский продукт в области управления данными», – сказал Илья Панкратов, директор департамента бизнес-консалтинга ГК Softline.

Все решения, предлагаемые компанией DIS Group в рамках единой платформы (ETL-решения «Плюс7 формит», решения по управлению данными «Юниверс DG» и «Юниверс MDM», а также ряд других), входят в реестр российского ПО и внедрены в такие организации как «Московский кредитный банк», Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ Москвы), «Русгидро», Счетная палата Российской Федерации.

«Объединение компетенций и усилий – одно из главных условий успешного завершения процесса импортозамещения и цифровизации наших клиентов. Сотрудничество DIS Group и ГК Softline поможет каждой из сторон стать еще эффективнее в закрытии потребностей российских заказчиков», – отметил Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Решение «Плюс7 Формит» – универсальное решение для интеграции всех типов данных в любых ИТ-ландшафтах.

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Решение «Юниверс DG» – комплексная система управления данными в организациях.

Решение «Юниверс MDM» – система ведения «золотого» справочника клиентов, контрагентов, товарно-материальных запасов.