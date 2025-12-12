В России чуть не построили завод по производству чипов. Но не нашлось денег

Микроэлектронный холдинг «Элемент» несколько лет прорабатывал вопрос строительства завода по производству чипов по топологии 65 нм. Однако так и не нашел финансирования. При этом группа еще в 2014 г. пыталась освоить эту технологию с помощью европейских коллег, но из-за санкций завершить освоение не удалось.

Мечты о фабрике

Как стало известно CNews, микроэлектронный холдинг «Элемент» планировал построить завод по производству чипов по топологии 65 нм на пластинах 300 мм в России. Проект носил название «Волга». Об этом CNews сообщили пять собеседников среди производителей микроэлектроники, один из которых близок к «Элементу».

Однако этот проект «Элемент» уже несколько лет не может запустить из-за отсутствия финансирования. «Построить такой завод может стоить десятки миллиардов рублей», — говорит собеседник CNews.

Фабрику хотели построить в особой экономической зоне Иннополис (Татарстан).

«Элемент» «Элемент» давно хочет построить завод, но не может найти денег

При этом некоторые из собеседников редакции полагают, что после продажи АФК «Системой» своей доли в «Элементе» Сбербанку — ситуация с этим проектом может измениться. Документы на приобретение доли в холдинге могут быть подписаны в феврале 2026 г., говорят собеседники CNews.

Представители «Элемента» не смогли ответить на запрос CNews в течение двух рабочих дней. В Минпромторге сообщили CNews, что к ним проект не поступал.

Есть установки и небольшой опыт

Как ранее CNews сообщали в «Микроне», самым технологичным процессом на фабрике является 65 нм. Еще в конце 2014 г. завод планировал серийно выпускать микросхемы по этой топологии на пластинах 200 мм, но этого так и не произошло. Объем вложений в доработку технологии до III квартала 2014 г. должен был составить 3 млрд руб.

По данным «Коммерсанта», российский чипмейкер пытался наладить такое производство при помощи европейского контрактного производителя микросхем STmicroelectronics.

По плану, STmicroelectronics должна была создать точную копию своего производства на мощностях «Микрона». Но в 2014 г. на фоне антироссийских санкций партнерству «Микрона» с Stmicroelectronics настал конец, и в итоге масштабное освоение техпроцесса 65 нм было заморожено.

Сейчас, по данным собеседников CNews, «Микрон» может производить чипы по технологии 65 нм не серийно. На заводе есть несколько литографов под этот техпроцесс, которым свыше 10 лет.

Саму технологию производства по такой топологии мировые гиганты освоили еще 20 лет назад. По ней можно производить чипы для банковских и сим-карт, а также широкую номенклатуру контроллеров, в том числе для автоэлектроники и интернета вещей.

Освоим ли мы технологию?

По планам властей, запуск серийного производства полупроводников по топологии 65 нм должен состояться до 2028 г., писал «Коммерсант».

По словам приближенного к Правительству источника газеты, запуск серийного 65-нанометрового производства — это не просто часть проекта по развитию отечественной микроэлектроники. Это буквально один из его целевых показателей, а достичь этой цели поручено, в том числе, АО «Микрон». Собеседник издания утверждал, что компания станет основным предприятием по запуску 65-нанометрового производства.

Ранее в Минпромторге сообщали, что инициатива по началу серийного производства 65-нанометровых чипов прорабатывается с ГК «Элемент».

«Элемент» и его проекты

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

По итогам первого полугодия 2025 г. группа сократила выручку на 19% — до 16,1 млрд руб. Чистая прибыль также упала на 47,3%, до 2 млрд руб. Группа сократила выручку на 19% — до 16,1 млрд руб. Тогда в компании объяснили снижение выручки сокращением спроса со стороны промышленных предприятий и переносом контрактации на следующие периоды.

В апреле 2025 г. «Микрон» планировал увеличить производство кремниевых пластин для микросхем с топологией 180-90 нм с трех до шести тыс. в месяц к 2025 г. Необходимые для этого инвестиции оценивались в 10 млрд руб.

Помимо этого, «Элемент» планирует запустить на заводе «Микрон» производство транзисторов и диодов из кремния и карбида кремния. К 2030 г. компания планирует обеспечить до 60% российского спроса на рынке силовых компонентов. Проект называется «Кубик». Вложения в него могут составить 20 млрд руб.