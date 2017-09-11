STMicroelectronics STMicro СТМикроэлектроникс

В России выделили 4,35 млрд на импортозамещение электроники Intel и STMicroelectronics ейного ускорения, имеет начальную цену в 228,6 млн руб. Преобразователь заменит аналогичное изделие STMicroelectronics (Швейцария). Наконец, лот, относящийся к разработке еще ряда микросхем, оц

Ericsson и STMicroelectronics завершили сделку по разделению ST-Ericsson Ericsson и STMicroelectronics сообщили о закрытии сделки по разделению ST-Ericsson, анонсированной компаниями 18 марта 2013 г. В рамках договоренностей, 2 августа 2013 г. к Ericsson отошли департаменты пр

Пико-проекторы в мобильниках станут массовыми в 2013 г. Европейский производитель полупроводников STMicroelectronics объявил о приобретении интеллектуальной собственности и найме большинства сотрудников израильского стартапа bTendo. Сумма сделки не разглашаеся. Основанная в конце 2006 г. ко

Европейцы создали ГЛОНАСС-приемник дешевле и меньше российского Французский производитель микроэлектроники STMicroelectronics сообщил о разработке одночипового приемника Teseo II, способного принимать сигналы спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, а также европейской GALILEO (полноценный запуск ожидается

STMicroelectronics передал «Ситрониксу» и «Роснано» технологию производства микросхем с нормами 90 нм ационных технологий и микроэлектроники, Российская корпорация нанотехнологий («Роснано») и компания STMicroelectronics подписали трехстороннее соглашение о передаче технологии производства инте

Чистый убыток STMicroelectronics вырос почти в 7 раз до $318 млн Чистый убыток швейцарского производителя полупроводников STMicroelectronics во 2-м квартале 2009 г. вырос почти в 7 раз до $318 млн против убытка в $47 млн, полученного за аналогичный период годом ранее, сообщает РБК. Выручка компании c апреля по июн

«Эрикссон» и STMicroelectronics создали совместное предприятие Компании STMicroelectronics и «Эрикссон» объявили о подписании соглашения по созданию совместного предприятия на базе своих подразделений Ericsson Mobile Platforms и ST-NXP Wireless с долей владения 50/

Чистые убытки STMicroelectronics снизились на 15% Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем франко-итальянской компании STMicroelectronics за 9 месяцев 2008 г. снизились на 15% и составили $421 млн по сравнению с убытками в размере $496 млн за аналогичный период предыдущего года, сообщает РБК. Выручка за отчетны

STMicroelectronics и NXP завершили сделку по созданию нового предприятия Компании NXP Semiconductors и STMicroelectronics объявили о завершении сделки, объединяющей подразделения беспроводных технологий обеих компаний в рамках компании ST-NXP Wireless, объявленной 10 апреля 2008 г. Совместное пр

STMicroelectronics понесла в I квартале убытки Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем франко-итальянской компании STMicroelectronics в I квартале 2008 г. составили $84 млн по сравнению с прибылью в размере $74 млн за аналогичный период предыдущего года, сообщает РБК. Выручка за отчетный период выросла на 9

STMicroelectronics и NXP создадут совместное предприятие Компании NXP Semiconductors и STMicroelectronics объявили о заключении соглашения об объединении ключевых структур своих подразделений по разработке беспроводных систем и создании совместного предприятия, нацеленного на раб

STMicroelectronics в 2007 г понесла убытки Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем, франко-итальянской компании STMicroelectronics NV в 2007 г. составили $477 млн. против чистой прибыли в размере $782 млн.

Французы помогут сделать российское ТВ цифровым Как рассказал CNews директор научно-производственного подразделения компании General Satellite Павел Чумаков, сотрудничество с компанией STMicroelectronics нацелено на производство оптимальных по соотношению цена/качество ресиверов цифрового ТВ. Напомним, что, согласно планам российского правительства, от аналогового ТВ полность

General Satellite заключил соглашение с STMicroelectronics ronics и General Satellite Corp. достигли соглашения о сотрудничестве в области цифрового телевидения. В соответствии с условиями соглашения мировой лидер в изготовлении полупроводниковых компонентов STMicroelectronics и ведущая российская компания в области цифровых телевизионных технологий "Дженерал Сателайт" создали рабочую группу с целью разработки новейших технологий в области цифровог

Numonyx: новое совместное предприятие Intel и STMicroelectronics Корпорации Intel, STMicroelectronics и Francisco Partners объявили о том, что независимая полупроводниковая компания, анонсированная 22 мая, получит название Numonyx. Средства на создание компании Numonyx выделя

STMicroelectronics и IBM будут сотрудничать в разработке микросхем Компания STMicroelectronics и корпорация IBM объявили о подписании партнерского соглашения, направленного на сотрудничество в разработке технологии нового поколения для применения в области проектирован

Реструктуризация повлияла на снижение показателей STMicroelectronics Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем — швейцарской компании STMicroelectronics NV в первом полугодии 2007 г. составили €684,3 млн. против чистой прибыли

STMicroelectronics и Intel создадут СП по производству флэш-карт памяти Европейская компания STMicroelectronics, американская Intel и частный инвестиционный фонд Francisco Partners заклю

Чистая прибыль STMicroelectronics сократилась почти в 2 раза Чистая прибыль крупнейшего в Европе производителя микросхем — швейцарской компании STMicroelectronics — в 1 квартале 2007 г. сократилась почти в два раза — до $74 млн. по сравнению с $132 млн., полученными за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК. По сравне

Чистая прибыль STMicroelectronics в 3 квартале снизилась на 53% рталом, завершившимся в июне 2005 г., выручка возросла на 4%. Аналитики прогнозировали, что прибыль STMicroelectronics составит в 3 квартале 2005 г. $62 млн. (10 центов на акцию), выручка - $2,

STMicroelectronics сократит около 3 тыс. человек едыдущего периода, однако на 2,6% выше за аналогичный период прошлого года. В результате сокращений STMicro надеется сэкономить $90 млн. ежегодно, однако программа по сокращению обойдется компа

STMicroelectronics уходит в Азию К середине следующего года STMicroelectronics переведет 3 тыс. рабочих мест в азиатские филиалы. Это вызвано экономическими трудностями, которые испытывает вторая по значимости в Европе группа по производству полупроводн

Hynix и STMicroelectronics начали возведение нового завода в Китае Как сообщает Digitimes, компании Hynix и STMicroelectronics приступили к возведению нового завода в китайской провинции Джиансу (Jiangsu). Он будет выпускать модули флэш-памяти DRAM и NAND. Производственная линия по выпуску 8-мм плат,

STMicroelectronics представил новый сенсор для мобильных устройств Компания STMicroelectronics выпустила свой новый сенсор для мобильных телефонов и других портативных устройств. VGA-модуль VS6524 характеризуется размером пикселей 3,6 мк. Разрешение камеры составляет 6

Прибыль STMicroelectronics выросла ценкам компании, снижение доллара к евро приведет к потери рентабельности на 1,4 процентных пункта. STMicro занимает седьмое место в мире среди производителей микросхем.

В STMicroelectronics ожидают роста рынка микросхем на 4% Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, глава франко-итальянского производителя микросхем STMicroelectronics ожидает, что мировой рынок чипов в 2005 году вырастет на 4%, однако, по ег

NDS, STMicroelectronics и Thomson объединились против видеопиратов По сообщению агентства Reuters, американская компания NDS заключила совместное соглашение с фирмами STMicroelectronics и Thomson о создании новой технологии кодирования для борьбы с видеопирата

STMicroelectronics резко увеличил прибыль Европейский производитель микросхем STMicroelectronics сообщил о резком росте прибыли за счет увеличения объема продаж. За истекший 2 финансовый квартал она составила $148 млн. ($0,16 на акцию) по сравнению с $79,5 млн. ($0,09 на

ST Microelectronics выпустил новые модули NAND флэш-памяти Компания ST Microelectronics объявила о выпуске 256 и 128-Мбитной NAND флэш-памяти - NAND256 и NAND128. Оба модуля работают и от 3 и 1,8 В. Они соединены в 512 Мбитные и 1 Гбитные модули. Массовое произ

Прибыль STMicroelectronics снизилась Прибыль крупнейшего в Европе производителя чипов STMicroelectronics снизилась в 1 квартале 2004 года с учетом затрат на реструктуризацию. По з

Hynix и STMicroelectronics создадут СП в Китае Hynix Semiconductor и STMicroelectronics ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству модулей DRAM-памяти в Китае. Из совместных планов компаний известно только, что они построят завод, на кот

STMicroelectronics обновляет руководство 15 марта главой компании STMicroelectronics, крупнейшего европейского производителя компьютерных микросхем, был назначен Карло Бозотти. До настоящего времени г-н Бозотти возглавлял одно из самых низкоприбыльных подразд

Чистая квартальная прибыль STMicroelectronics снизилась на 10,5% Чистая прибыль европейского производителя микросхем STMicroelectronics, шестого по величине производителя полупроводников в мире, в 4 квартале 2003 г. снизилась на 10,5% до $144 млн. по сравнению со $161 млн. за аналогичный период прошлого года.

STMicro прогнозирует рост рынка полупроводников до 2005 года Ведущий экономист европейского производителя микрочипов STMicroelectronics заявил, что индустрия полупроводников после 2 лет рецессии может восстанов

TI и STMicro хотят отвоевать рыночную долю у Qualcomm Производители чипов Texas Instruments и STMicroelectronics сегодня, 5 декабря, объявили о планах захватить долю рынка Qualcomm с новы

STMicroelectronics: Мировые продажи чипов вырастут в 2004 году на 18-20% ой объем продаж полупроводников в 2004 году должен увеличиться на 18-20% благодаря росту спроса на микросхемы после 3 лет упадка в отрасли, заявил сегодня, 28 октября, председатель правления компании STMicroelectronics Паскуаль Писторио. Крупнейший в Европе и четвертый по величине в мире изготовитель чипов, STMicroelectronics на прошлой неделе сообщил об убытках в 3 квартале 2003 год

STMicroelectronics потерял в 3 квартале $49,1 млн. Ведущий европейский производитель микросхем STMicroelectronics завершил 3 квартал 2003 года с чистым убытком в размере $49,1 млн., сообщи

STMicroelectronics начал производить флэш-память с площадью ячейки менее 0,37 кв. мкм Компания STMicroelectronics начала производить встраиваемую флэш-память по 0,18-микронной технологии с площадью ячейки менее 0,37 квадратных микрон. Одна ячейка флэш-памяти эквивалентна одному биту инфо