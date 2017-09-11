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STMicroelectronics STMicro СТМикроэлектроникс

STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс


11.09.2017 В России выделили 4,35 млрд на импортозамещение электроники Intel и STMicroelectronics

ейного ускорения, имеет начальную цену в 228,6 млн руб. Преобразователь заменит аналогичное изделие STMicroelectronics (Швейцария). Наконец, лот, относящийся к разработке еще ряда микросхем, оц
08.08.2013 Ericsson и STMicroelectronics завершили сделку по разделению ST-Ericsson

Ericsson и STMicroelectronics сообщили о закрытии сделки по разделению ST-Ericsson, анонсированной компаниями 18 марта 2013 г. В рамках договоренностей, 2 августа 2013 г. к Ericsson отошли департаменты пр
08.08.2012 Пико-проекторы в мобильниках станут массовыми в 2013 г.

Европейский производитель полупроводников STMicroelectronics объявил о приобретении интеллектуальной собственности и найме большинства сотрудников израильского стартапа bTendo. Сумма сделки не разглашаеся. Основанная в конце 2006 г. ко
25.01.2011 Европейцы создали ГЛОНАСС-приемник дешевле и меньше российского

Французский производитель микроэлектроники STMicroelectronics сообщил о разработке одночипового приемника Teseo II, способного принимать сигналы спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, а также европейской GALILEO (полноценный запуск ожидается
15.03.2010 STMicroelectronics передал «Ситрониксу» и «Роснано» технологию производства микросхем с нормами 90 нм

ационных технологий и микроэлектроники, Российская корпорация нанотехнологий («Роснано») и компания STMicroelectronics подписали трехстороннее соглашение о передаче технологии производства инте
29.07.2009 Чистый убыток STMicroelectronics вырос почти в 7 раз до $318 млн

Чистый убыток швейцарского производителя полупроводников STMicroelectronics во 2-м квартале 2009 г. вырос почти в 7 раз до $318 млн против убытка в $47 млн, полученного за аналогичный период годом ранее, сообщает РБК. Выручка компании c апреля по июн
04.02.2009 «Эрикссон» и STMicroelectronics создали совместное предприятие

Компании STMicroelectronics и «Эрикссон» объявили о подписании соглашения по созданию совместного предприятия на базе своих подразделений Ericsson Mobile Platforms и ST-NXP Wireless с долей владения 50/
29.10.2008 Чистые убытки STMicroelectronics снизились на 15%

Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем франко-итальянской компании STMicroelectronics за 9 месяцев 2008 г. снизились на 15% и составили $421 млн по сравнению с убытками в размере $496 млн за аналогичный период предыдущего года, сообщает РБК. Выручка за отчетны
22.08.2008 STMicroelectronics и Ericsson создают совместное предприятие

31.07.2008 STMicroelectronics и NXP завершили сделку по созданию нового предприятия

Компании NXP Semiconductors и STMicroelectronics объявили о завершении сделки, объединяющей подразделения беспроводных технологий обеих компаний в рамках компании ST-NXP Wireless, объявленной 10 апреля 2008 г. Совместное пр
29.04.2008 STMicroelectronics понесла в I квартале убытки

Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем франко-итальянской компании STMicroelectronics в I квартале 2008 г. составили $84 млн по сравнению с прибылью в размере $74 млн за аналогичный период предыдущего года, сообщает РБК. Выручка за отчетный период выросла на 9
22.04.2008 STMicroelectronics и NXP создадут совместное предприятие

Компании NXP Semiconductors и STMicroelectronics объявили о заключении соглашения об объединении ключевых структур своих подразделений по разработке беспроводных систем и создании совместного предприятия, нацеленного на раб
23.01.2008 STMicroelectronics в 2007 г понесла убытки

Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем, франко-итальянской компании STMicroelectronics NV в 2007 г. составили $477 млн. против чистой прибыли в размере $782 млн.
09.08.2007 Французы помогут сделать российское ТВ цифровым

Как рассказал CNews директор научно-производственного подразделения компании General Satellite Павел Чумаков, сотрудничество с компанией STMicroelectronics нацелено на производство оптимальных по соотношению цена/качество ресиверов цифрового ТВ. Напомним, что, согласно планам российского правительства, от аналогового ТВ полность
08.08.2007 General Satellite заключил соглашение с STMicroelectronics

ronics и General Satellite Corp. достигли соглашения о сотрудничестве в области цифрового телевидения. В соответствии с условиями соглашения мировой лидер в изготовлении полупроводниковых компонентов STMicroelectronics и ведущая российская компания в области цифровых телевизионных технологий "Дженерал Сателайт" создали рабочую группу с целью разработки новейших технологий в области цифровог
03.08.2007 Numonyx: новое совместное предприятие Intel и STMicroelectronics

Корпорации Intel, STMicroelectronics и Francisco Partners объявили о том, что независимая полупроводниковая компания, анонсированная 22 мая, получит название Numonyx. Средства на создание компании Numonyx выделя
30.07.2007 STMicroelectronics и IBM будут сотрудничать в разработке микросхем

Компания STMicroelectronics и корпорация IBM объявили о подписании партнерского соглашения, направленного на сотрудничество в разработке технологии нового поколения для применения в области проектирован
25.07.2007 Реструктуризация повлияла на снижение показателей STMicroelectronics

Чистые убытки крупнейшего в Европе производителя микросхем — швейцарской компании STMicroelectronics NV в первом полугодии 2007 г. составили €684,3 млн. против чистой прибыли

22.05.2007 STMicroelectronics и Intel создадут СП по производству флэш-карт памяти

Европейская компания STMicroelectronics, американская Intel и частный инвестиционный фонд Francisco Partners заклю
25.04.2007 Чистая прибыль STMicroelectronics сократилась почти в 2 раза

Чистая прибыль крупнейшего в Европе производителя микросхем — швейцарской компании STMicroelectronics — в 1 квартале 2007 г. сократилась почти в два раза — до $74 млн. по сравнению с $132 млн., полученными за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК. По сравне
26.10.2005 Чистая прибыль STMicroelectronics в 3 квартале снизилась на 53%

рталом, завершившимся в июне 2005 г., выручка возросла на 4%. Аналитики прогнозировали, что прибыль STMicroelectronics составит в 3 квартале 2005 г. $62 млн. (10 центов на акцию), выручка - $2,
10.06.2005 STMicroelectronics сократит около 3 тыс. человек

едыдущего периода, однако на 2,6% выше за аналогичный период прошлого года. В результате сокращений STMicro надеется сэкономить $90 млн. ежегодно, однако программа по сокращению обойдется компа
18.05.2005 STMicroelectronics уходит в Азию

К середине следующего года STMicroelectronics переведет 3 тыс. рабочих мест в азиатские филиалы. Это вызвано экономическими трудностями, которые испытывает вторая по значимости в Европе группа по производству полупроводн
28.04.2005 Hynix и STMicroelectronics начали возведение нового завода в Китае

Как сообщает Digitimes, компании Hynix и STMicroelectronics приступили к возведению нового завода в китайской провинции Джиансу (Jiangsu). Он будет выпускать модули флэш-памяти DRAM и NAND. Производственная линия по выпуску 8-мм плат,
10.02.2005 STMicroelectronics представил новый сенсор для мобильных устройств

Компания STMicroelectronics выпустила свой новый сенсор для мобильных телефонов и других портативных устройств. VGA-модуль VS6524 характеризуется размером пикселей 3,6 мк. Разрешение камеры составляет 6
27.01.2005 Прибыль STMicroelectronics выросла

ценкам компании, снижение доллара к евро приведет к потери рентабельности на 1,4 процентных пункта. STMicro занимает седьмое место в мире среди производителей микросхем.
13.01.2005 В STMicroelectronics ожидают роста рынка микросхем на 4%

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, глава франко-итальянского производителя микросхем STMicroelectronics ожидает, что мировой рынок чипов в 2005 году вырастет на 4%, однако, по ег
13.09.2004 NDS, STMicroelectronics и Thomson объединились против видеопиратов

По сообщению агентства Reuters, американская компания NDS заключила совместное соглашение с фирмами STMicroelectronics и Thomson о создании новой технологии кодирования для борьбы с видеопирата
22.07.2004 STMicroelectronics резко увеличил прибыль

Европейский производитель микросхем STMicroelectronics сообщил о резком росте прибыли за счет увеличения объема продаж. За истекший 2 финансовый квартал она составила $148 млн. ($0,16 на акцию) по сравнению с $79,5 млн. ($0,09 на
21.07.2004 ST Microelectronics выпустил новые модули NAND флэш-памяти

Компания ST Microelectronics объявила о выпуске 256 и 128-Мбитной NAND флэш-памяти - NAND256 и NAND128. Оба модуля работают и от 3 и 1,8 В. Они соединены в 512 Мбитные и 1 Гбитные модули. Массовое произ
22.04.2004 Прибыль STMicroelectronics снизилась

Прибыль крупнейшего в Европе производителя чипов STMicroelectronics снизилась в 1 квартале 2004 года с учетом затрат на реструктуризацию. По з
24.03.2004 Hynix и STMicroelectronics создадут СП в Китае

Hynix Semiconductor и STMicroelectronics ведут переговоры о создании совместного предприятия по производству модулей DRAM-памяти в Китае. Из совместных планов компаний известно только, что они построят завод, на кот
16.03.2004 STMicroelectronics обновляет руководство

15 марта главой компании STMicroelectronics, крупнейшего европейского производителя компьютерных микросхем, был назначен Карло Бозотти. До настоящего времени г-н Бозотти возглавлял одно из самых низкоприбыльных подразд
29.01.2004 Чистая квартальная прибыль STMicroelectronics снизилась на 10,5%

Чистая прибыль европейского производителя микросхем STMicroelectronics, шестого по величине производителя полупроводников в мире, в 4 квартале 2003 г. снизилась на 10,5% до $144 млн. по сравнению со $161 млн. за аналогичный период прошлого года.
11.12.2003 STMicro прогнозирует рост рынка полупроводников до 2005 года

Ведущий экономист европейского производителя микрочипов STMicroelectronics заявил, что индустрия полупроводников после 2 лет рецессии может восстанов
05.12.2003 TI и STMicro хотят отвоевать рыночную долю у Qualcomm

Производители чипов Texas Instruments и STMicroelectronics сегодня, 5 декабря, объявили о планах захватить долю рынка Qualcomm с новы
28.10.2003 STMicroelectronics: Мировые продажи чипов вырастут в 2004 году на 18-20%

ой объем продаж полупроводников в 2004 году должен увеличиться на 18-20% благодаря росту спроса на микросхемы после 3 лет упадка в отрасли, заявил сегодня, 28 октября, председатель правления компании STMicroelectronics Паскуаль Писторио. Крупнейший в Европе и четвертый по величине в мире изготовитель чипов, STMicroelectronics на прошлой неделе сообщил об убытках в 3 квартале 2003 год
23.10.2003 STMicroelectronics потерял в 3 квартале $49,1 млн.

Ведущий европейский производитель микросхем STMicroelectronics завершил 3 квартал 2003 года с чистым убытком в размере $49,1 млн., сообщи
03.07.2003 STMicroelectronics начал производить флэш-память с площадью ячейки менее 0,37 кв. мкм

Компания STMicroelectronics начала производить встраиваемую флэш-память по 0,18-микронной технологии с площадью ячейки менее 0,37 квадратных микрон. Одна ячейка флэш-памяти эквивалентна одному биту инфо
16.05.2003 Nokia, STMicro и TI продвигают CDMA

Лидеры индустрии беспроводной связи решили объединить свои усилия в целях стимулирования распространения стандарта CDMA. Nokia, STMicroelectronics и Texas Instruments объявили вчера, 15 мая, о создании совместной программы по разработке CDMA-чипсетов. Официально Qualcomm еще не объявил о своем участии в проекте, но на п

Публикаций - 299, упоминаний - 328

STMicroelectronics и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 11873 80
Samsung Electronics 9942 54
TI - Texas Instruments Incorporated 812 45
Элемент ГК - Микрон - Micron 1340 41
Ситроникс - Sitronics 1182 37
AMD - Advanced Micro Devices 3995 31
Toshiba Corporation 2905 30
Infineon Technologies 396 27
Qualcomm Technologies 1748 26
Broadcom Inc - Avago Technologies 493 24
Philips 2035 24
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 406 23
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 238 23
IBM - International Business Machines Corp 9332 23
Apple Inc 11608 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5635 18
Lenovo Motorola 3490 18
Microsoft Corporation 24001 16
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 16
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 15
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 787 14
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 111 14
Sony 6480 13
АФК Система ПАО 1763 13
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 259 12
Fujitsu 2027 11
Hitachi - Хитачи 1455 11
Nvidia Corp 3304 9
LG Electronics 3568 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2975 9
Huawei 3684 8
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 61 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10626 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 804 7
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 328 7
Loongson Technology 35 7
ZTE Corporation 735 7
Sharp Corporation 1036 7
ST-Ericsson 38 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6760 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 10
АФК Система - Система Масс-медиа 84 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 173 6
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 41 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 699 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1929 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 3
Francisco Partners Management 20 3
Hyundai Motor Company 351 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 127 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 47 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
ГПБ - Газпромбанк 1010 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1046 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 2
Сплит 169 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
ATIC 38 1
L’Oreal 55 1
DuPont - Дюпон 100 1
Merrill Lynch 433 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 309 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 1
Солидарность 49 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Ferrari NV 155 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 1
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia Stock Exchange - Филадельфийская фондовая биржа 3 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 2 1
Росатом - Наука и инновации АО - Гиредмет ФГУП - Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности 2 1
101Hotels.com 455 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 39 1
De Brauw Blackstone Westbroek 1 1
Solvay - Солвей Фарма 4 1
Этажи 0 1
Global Partners Securities 42 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Балтийского моря ФГБУ - Администрация морских портов Балтийского моря - МАП Калининград - Морская администрация порта Калининград - Калининградский морской торговый порт 3 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5421 8
Правительство Москвы 2176 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2254 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 196 6
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 5
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 376 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 928 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10331 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4673 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5055 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1387 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2737 3
Президент Российской Федерации 4001 3
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1765 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 1
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2645 5
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USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 18 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 2
Ассоциация менеджеров 84 2
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SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 2
OLPC - One Laptop per Child 81 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 1
Linux Foundation 177 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 1
OpenCores 4 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3842 108
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7299 102
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19853 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43789 53
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2737 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13475 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15245 18
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 23442 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8769 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13725 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22575 14
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1013 14
NAND flash memory - флеш-память 611 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16468 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4363 11
System on Chip - SoC - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 440 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10273 11
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5548 11
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3128 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9711 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9605 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11683 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6280 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19816 10
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3317 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11983 10
Microsoft Windows 2000 8661 23
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2583 16
Apple iPhone - серия смартфонов 6846 11
Intel x86 - архитектура процессора 1725 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4837 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 9
Google Android 13318 7
Linux OS 9001 7
Loongson Architecture Godson - LoongArch - серия процессоров 39 7
Microsoft Windows 14955 6
Apple iPad 3793 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 6
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 125 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 337 5
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 593 4
Apple iPhone 4 782 4
Imagination Technologies - PowerVR 40 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3006 3
Ericsson Mobile Platforms 19 3
Apple iPod 1533 3
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 22 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 409 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 847 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 160 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 431 3
Samsung Galaxy 913 3
HP - palmOne - Palm Pre - комуникатор 72 2
OpenGL - Язык программирования 232 2
Apple iPhone 6 4861 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 276 2
GS Labs StingrayStream - GS Labs StingrayTV 18 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3765 2
GS A - цифровая спутниковая приставка-сервер 4 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1423 2
Linux - Debian GNU 397 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 218 2
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 411 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1612 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 2
Красников Геннадий 69 13
Путин Владимир 2913 8
Чубайс Анатолий 208 6
Асланян Сергей 103 6
Уткин Евгений 50 4
Moore Gordon - Мур Гордон 63 3
Абагян Карина 22 3
Евтушенков Владимир 206 3
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 2
Медведев Дмитрий 1641 2
Безруков Андрей 28 2
Шалманов Сергей 201 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 381 2
Бойко Павел 7 2
Jacobson Johan - Якобсон Йохан 3 2
Муратов Денис 14 2
Forelli John - Форелли Джон 25 2
Шанцев Валерий 30 2
Гордин Дионис 18 2
Houten Frans van - Хаутен Франс ван 12 2
Шульгин Георгий 9 2
Меламед Александр 93 1
Иванов Борис 58 1
Ротенберг Игорь 35 1
Шипелов Андрей 21 1
Скворцов Сергей 14 1
Бобровников Борис 103 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 165 1
Малис Александр 156 1
Касперский Евгений 311 1
Борисов Юрий 115 1
Шувалов Игорь 76 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 1
Суворов Александр 14 1
Ефименко Евгений 10 1
Аникин Леонид 61 1
Бакунов Григорий 22 1
Халяпин Сергей 82 1
Меламед Леонид 150 1
Немудров Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 131871 84
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50846 82
Европа 21319 69
Франция - Французская Республика 7677 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13823 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15949 34
Италия - Итальянская Республика 4262 30
Япония 13101 25
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 748 22
Германия - Федеративная Республика 12366 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40390 20
Южная Корея - Республика 6446 20
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2427 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13098 17
Китай - Тайвань 3845 17
Азия - Азиатский регион 5274 12
Сингапур - Республика 1810 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13660 10
Финляндия - Финляндская Республика 3531 9
США - Нью-Йорк 3064 8
Нидерланды 3402 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16032 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1052 6
Малайзия 837 5
США - Калифорния 4549 5
Индия - Bharat 5238 4
США - Нью-Йорк штат 239 4
Солнце - звезда Солнечной системы 4980 4
Швейцария - Женева 321 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1639 4
Франция - Гренобль 63 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1001 3
Филиппины - Республика 551 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1397 3
Испания - Каталония - Барселона 738 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1682 3
Бельгия - Королевство 987 3
Америка 2063 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 3
Беларусь - Белоруссия 5068 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46998 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44801 29
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7152 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15226 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26172 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16616 19
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4388 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5050 14
Кремний - Silicium - химический элемент 1486 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4477 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4502 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5088 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8899 10
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3109 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12207 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4728 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2188 8
Логистика сбытовая - Сбыт 2297 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5863 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4601 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9390 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3634 7
Fashion industry - Индустрия моды 166 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1428 6
Энергетика - Energy - Energetically 4642 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4678 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1533 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2676 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7746 5
Галлий - Gallium - химический элемент 287 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6280 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2920 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4227 4
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 857 4
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 277 4
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 526 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1104 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4610 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4327 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6966 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5830 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11085 10
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 7
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РБК ТВ - телеканал 79 6
Euronews - телеканал 46 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 6
EE Times 158 5
Tom’s Hardware 274 4
Optics 139 3
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
CNET Networks - CNET News 1642 3
NYT - The New York Times 1012 3
Electronic News 60 3
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Dow Jones Business News 88 2
DigiTimes - Издание 1307 2
The Register 1494 2
Times 602 2
FT - Financial Times 1186 2
NE Asia Online 313 2
RCR News 107 1
Nikkei BP - AsiaBizTech 155 1
Total Telecom 613 1
Dow Jones - MarketWatch 310 1
TENAA 18 1
DailyTech 96 1
TG Daily 98 1
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IBT - International Business Times 14 1
Pangnote 1 1
Chicago Tribune 13 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 591 1
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Bloomberg 1181 1
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Southern Taiwan Science Park - Южный Тайваньский научный парк 4 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 153 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 275 1
РАН - Российская академия наук 1749 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1152 3
Intel Developer Forum - IDF 276 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 698 1
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