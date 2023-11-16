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Loongson Architecture Godson LoongArch серия процессоров



16.11.2023 Российский Linux впервые научили работать со стратегическими китайскими процессорами, которые не уступают Intel Core и AMD Ryzen

ботчика – компании «Базальт СПО», получили полноценную поддержку китайской процессорной архитектуры LoongArch. Это собственная разработка КНР, развитие которой идет более 20 лет. О грядущей ада
16.11.2023 «Альт» — первая и пока единственная российская ОС, работающая на базе китайских процессоров с архитектурой Loongarch64

икам «Базальт СПО» оказали представители китайской компании-разработчика процессоров с архитектурой Loongarch: они предоставили сообществу всю подробную документацию, современные серверы для те
13.12.2022 Китай запретил поставки в Россию процессоров, «способных заменить AMD и Intel»

ША или от открытых продуктов, где есть американские технологии. На первом этапе она носила название Godson, позже ее переименовали в Loongson, а теперь она зовется LoongArch. Система команд Loo
19.04.2021 Китайцы создали полностью американонезависимые процессоры для ПК и серверов. Не Intel, не ARM, не MIPS

пляров. В 2019 г. CNews сообщил о выпуске двух MIPS-совместимых моделей 28-нанометровых процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000 общего назначения. В апреле 2020 г. стало известно о том, что Wave C
25.12.2019 Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов

Национальные китайские процессоры В Китае состоялась премьера новейших процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000, с разработанных китайскими специалистами с нуля. О своих планах по

14.09.2006 Китайцы создали дешевый аналог Pentium 4

Англоязычное название процессора звучит как Godson 2Е, на китайском языке — Longxin IIE (Чип Дракона), сообщает издание China Daily.
14.09.2006 Китайские процессоры вмешаются в борьбу AMD и Intel?

тельно меньшую стоимость, сообщает издание China Daily. Англоязычное название процессора звучит как Godson 2Е, на китайском языке — Longxin IIE (Чип Дракона). По словам директора Китайской
20.04.2005 Китайцы представили конкурента Pentium III

В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godso
20.04.2005 Китайцы представили конкурента Pentium III

В ходе пресс-конференции представители Китайской академии наук объявили о выходе процессора Godson II — аналога процессора Intel Pentium III, сообщает People’s Daily. Godso

Публикаций - 51, упоминаний - 96

Loongson Architecture Godson и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 35
AMD - Advanced Micro Devices 4231 32
Loongson Technology 50 31
BLX IC Design Corporation 12 12
Huawei 3933 11
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 125 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 9
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 7
IBM - International Business Machines Corp 9441 7
Zhaoxin 31 7
Nvidia Corp 3487 6
Qualcomm Technologies 1822 5
Samsung Electronics 10255 5
Lenovo Group 2292 4
Apple Inc 12101 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 3
Открытые технологии 701 3
Oracle Corporation 6688 3
Sugon - Dawning Information Industry Company 26 3
Базальт СПО - BaseALT 655 3
Alibaba Group 422 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
MediaTek - Ralink 527 2
Wave Computing - MIPS Computer Systems 4 2
Tencent 157 2
Microsoft Corporation 24625 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 2
TKC - Tianjin Kylin Information 7 2
UnionTech 9 2
Imagination Technologies - VideoLogic 39 2
Google LLC 11775 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Норси-Транс - НТ 108 2
Sophgo 7 2
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
ByteDance 30 1
HP Inc. 5685 1
Canonical 202 1
CS2C - China Standard Software 13 1
Unsplash 764 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
SoftBank Group 258 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Tallwood Venture Capital 2 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 108 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 111 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 25 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 2
Linux Foundation 185 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 48
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 37
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Linux - Debian GNU 463 7
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Intel Tiger Lake 63 5
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 33 5
FreePik 981 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 5
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 4
Intel Core - Семейство процессоров 1200 3
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Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 3
Google Android 13994 3
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Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 3
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
Pangnote 1 1
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cnTechPost 7 1
Phoronix 40 1
CNX Software 17 1
TechSpot 113 1
Forbes - Форбс 817 1
РИА Новости 917 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 519 1
EE Times 158 1
DigiTimes - Издание 1310 1
South China Morning Post 56 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
Wikipedia - Википедия 502 1
In-Stat 115 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
TrendForce 113 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 23
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 5 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Hot Chips 10 1
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