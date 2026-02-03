Разделы

Дубенсков Пётр


СОБЫТИЯ


03.02.2026 Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года 1
05.11.2025 CNews Analytics публикует новый атлас «Импортозамещение» с 4 картами рынка 1
05.11.2025 Российские заказчики переходят на мультивендорную модель, чтобы диверсифицировать риски 1
24.03.2025 «Скала^р» представила «Машину для искусственного интеллекта» 1
08.07.2024 Новый технический директор Скала^р: Сроки импортозамещения можно сократить в разы 3
23.04.2024 8 задач, чтобы перезапустить инженерную школу в России 2
28.12.2023 Операционная система корпоративного уровня «Скейлер» включена в Реестр российского ПО 1
23.12.2022 «Скала^р» выпустила машину баз данных «МБД.П» с новой ОС корпоративного уровня 1
29.06.2020 «Тионикс» и IBS представили совместные решения для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры 1
21.11.2018 IBS Interlab запускает курс по гиперконвергентной инфраструктуре 1
17.05.2005 В Москве пройдет конференция по управлению ИТ-услугами 1
17.05.2004 3 июня состоится конференция "Управление ИТ-услугами на предприятии" 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Дубенсков Пётр и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 252 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1707 6
Открытые технологии 716 3
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 67 3
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 66 2
Softline - Софтлайн 3320 2
HP Inc. 5767 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 2
Крок - Croc 1816 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1044 2
Inline Group - Инлайн Груп 101 2
Газинформсервис - ГИС 422 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 139 2
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 47 1
OpenScaler 7 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 111 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 137 1
Ростелеком 10396 1
МегаФон 10055 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 1
Intel Corporation 12571 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 661 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 1
Lenovo Motorola 3530 1
Basis - Tionix - Тионикс - 83 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 332 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Nvidia Corp 3766 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 162 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 293 3
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1097 1
ГПБ - Газпромбанк 1185 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1480 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 743 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 847 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 907 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4231 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1010 2
Utility computing - Ресурсные вычисления - Коммунальные вычисления 20 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1456 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1065 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 881 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 572 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1483 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 498 1
Управляемость - Manageability 1955 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2179 1
Кибербезопасность - Secure by design 46 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 771 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1052 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 511 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10141 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 906 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1728 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2134 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 3
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 167 2
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 29 2
HPE ITSM - HPE IT Service Management 15 2
Скала^р МБД - машина базы данных 16 2
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 65 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 320 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 376 1
OpenScaler OS 7 1
Скала^р - Скейлер - операционная система 7 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 433 1
WaveAccess - ValueAI 18 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 57 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 36 1
Т1 Иннотех - Сайбокс - Платформа управления ИИ-моделями 12 1
RedMadRobot - Neuraldeep.tech смарт-платформа 1 1
Скала^р МБД - Машины Скала^р МБД.ИИ - Машины Скала^р МДИ.К 4 1
Linux OS 10996 1
Huawei Euler OS 16 1
Intel x86 - архитектура процессора 1992 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 150 1
Google TensorFlow 94 1
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 13 1
Python PyTorch 59 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 57 1
Basis - Tionix Cloud Platform - Tionix Облачная платформа 16 1
Ремизов Алексей 20 2
Потоцкий Михаил 15 2
Буйдов Александр 11 2
Лиховайдо Василий 8 2
Грищенко Сергей 6 2
Зеленина Елена 2 2
Хайетт Илья 2 2
Фильченков Александр 24 2
Переверзев Алексей 8 1
Шабат Василий 5 1
Максимов Евгений 16 1
Люшнин Сергей 3 1
Рябков Алексей 1 1
Путилов Александр 1 1
Назаренко Ирина 46 1
Путин Владимир 3380 1
Мишустин Михаил 750 1
Шпак Василий 266 1
Райгородский Андрей 46 1
Карасев Антон 21 1
Петров Антон 17 1
Покровский Иван 133 1
Урусов Виктор 150 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 5
Азия - Азиатский регион 5762 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 1
Южная Корея - Республика 6874 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1451 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5413 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Образование в России 2564 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3211 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1780 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 448 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 641 1
Материаловедение - Materials Science 192 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 440 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6376 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 127 1
Открытые системы ИД 176 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6032 1
IDC - International Data Corporation 4944 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 444 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 678 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 265 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 530 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1657 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1114 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1292 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 287 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 339 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
