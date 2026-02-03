Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дубенсков Пётр
СОБЫТИЯ
Дубенсков Пётр и организации, системы, технологии, персоны:
|Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 293 3
|Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1097 1
|ГПБ - Газпромбанк 1185 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 743 1
|АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 1
|Ремизов Алексей 20 2
|Потоцкий Михаил 15 2
|Буйдов Александр 11 2
|Лиховайдо Василий 8 2
|Грищенко Сергей 6 2
|Зеленина Елена 2 2
|Хайетт Илья 2 2
|Фильченков Александр 24 2
|Переверзев Алексей 8 1
|Шабат Василий 5 1
|Максимов Евгений 16 1
|Люшнин Сергей 3 1
|Рябков Алексей 1 1
|Путилов Александр 1 1
|Назаренко Ирина 46 1
|Путин Владимир 3380 1
|Мишустин Михаил 750 1
|Шпак Василий 266 1
|Райгородский Андрей 46 1
|Карасев Антон 21 1
|Петров Антон 17 1
|Покровский Иван 133 1
|Урусов Виктор 150 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.