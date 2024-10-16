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IT Expert ИТ Эксперт Lasmera Ласмера
Группа компаний «IT Expert» основана в 2002 году и работает на российском рынке консалтинговых услуг в области ИТ-управления и цифровой трансформации. Тремя основными направлениями деятельности ГК «IT Expert» являются:
- IT Service Management: консалтинг в области цифровой трансформации и сервис-менеджмента
- Разработка современных отечественных ИТ-продуктов (ITSM box Creatio, Asset box Creatio, CPI box Creatio) в соответствии с мировыми практиками и стандартами: ITIL 4, Cobit, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 19770 и др.
- Обучение ИТ-специалистов: компания является первой в России организацией, аккредитованной институтом PeopleCert.
Lasmera - IT Expert R&D Center. Компания является разработчиком современных отечественных ИТ-продуктов (ITSM box, Asset box, CPI box) в соответствии с мировыми практиками и стандартами: ITIL® 4, Cobit, ITAM.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 4 308 734 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|16.10.2024
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ICL Services и Lasmera подписали соглашение о сотрудничестве
Компания Lasmera, входящая в ГК IT Expert, участник российского рынка консалтинговых услуг в области ИТ-управления и цифро
|11.03.2024
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ГК Softline становится стратегическим партнером Lasmera (ГК «ИТ Эксперт»)
ии и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») заключили партнерское соглашение на 2024 г. В рамках сотрудничества
|25.10.2023
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Softline стала авторизованным партнером «ИТ эксперт»
езопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, стала авторизованным партнером ГК «ИТ эксперт». Передача задач по внедрению и сопровождению программного обеспечения ГК Softline
|18.09.2023
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«Норбит» стала ключевым интегратором IT Expert
тодологическом консалтинге и обучении по направлению ITSM (организация и управление ИТ-услугами). Внедрением решений компании будет заниматься команда специалистов «Норбит» (входит в группу «Ланит»). IT Expert основана в 2002 г. Ее флагманский программный продукт ITSM box позволяет автоматизировать соответствующие процессы, отслеживать их качество и уровень удовлетворенности клиентов. За по
|25.05.2022
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IT Expert выступит на форуме CNews «Кейсы опыт лидеров»
Группа компаний IT Expert, которая занимается разработкой и внедрением ИТ-продуктов, консалтингом и обучением
|09.03.2022
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IT Expert завершила оценку возможностей системы ИТ-управления в СК «Альфастрахование»
Под руководством группы компаний IT Expert был проведен повторный аудит в компании «Альфастрахование». Работы были направлены
|18.01.2022
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Softline и IT Expert стали партнёрами
Группа компаний IT Expert и компания Softline объявили о подписании партнерского соглашения, в рамках которог
|24.06.2021
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Российский финсектор оценил low-code by IT Expert
Обновление ITSM-платформы — новый этап цифровой трансформации банка Как стало известно из материалов компании IT Expert в банке реализовали проект по миграции ITSM-системы на новую платформу с целью построения единого пространства для управления основными ИТ-процессами: работой с инцидентами, запросами
|10.03.2020
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IT Expert проведет оценку зрелости системы ИТ-управления «Альфастрахования»
вает около 20 ИТ-процессов, сгруппированных по областям: развитие, поддержка, надежность и экономичность ИТ. Каждый из процессов оценивается по стандартным аспектам. При проведении оценки специалисты IT Expert используют в работе собственную методологию, в основе которой лежат международные стандарты и мировые практики ITIL, COSO, TOGAF, ISO 20000, COBIT и др. Важной особенностью является а
|31.08.2018
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Банк «Возрождение» выполнил миграцию ITSM-системы на платформу bpm’online
з крупнейших банков России, осуществил миграцию ITSM-системы на новое решение — bpm’online service. IT Expert, партнер «Террасофт», реализовала проект миграции в рекордно короткий срок — полтор
|10.02.2016
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«1С-Рарус» и учебный центр IT Expert проведут онлайн-курс по Service Desk и процессам эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL
Компания «1С-Рарус» и учебный центр IT Expert приглашают пройти обучение на курсе «Service Desk и процессы эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL — Operational Support and Analysis (OSA)». Занятия по курсу будут проводиться с
|22.09.2011
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IT-Expert от Softline: новое приложение для ИТ-профессионалов
Компания Softline разработала приложение IT-Expert для социальной сети Facebook, которое позволяет пользователям, имеющим международные сертификаты ИТ-вендоров, в простой и доступной форме рассказать об этом друзьям, коллегам и потенц
|06.12.2006
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BSI и IT Expert объявили о сотрудничестве
Британский институт стандартов и консалтинговая компания IT Expert объявили о сотрудничестве в рамках разработки, внедрения и сертификации систем управления ИТ-сервисами по ISO/IEC 20000-1:2005. В рамках заключенного договора о партнерстве, консалтин
|20.06.2005
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IT Expert: Спрос на сторонних управляющих проектами растет
CNews: С чем связано намерение вашей компании провести диверсификацию своего бизнеса, преобразовать компанию в холдинг? Михаил Потоцкий: IT Expert известна на рынке как консалтинговая компания, предлагающая услуги и тренинги по двум направлениям – «IT Менеджмент» и «Управление проектами». Эти области бизнеса полноправны и самодо
|10.04.2002
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"IT Expert": опыт мирового IT-менеджмента в России
Как отмечает руководство новой компании, идея создания "IT Expert" возникла в связи с растущим в России спросом на новые области менеджмента, необходимые для эффективной работы департаментов и служб информационных технологий и ведения проектов в обл
|10.04.2002
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"IT Expert": опыт мирового IT-менеджмента в России
Как отмечает руководство новой компании, идея создания "IT Expert" возникла в связи с растущим в России спросом на новые области менеджмента, необходимые для эффективной работы департаментов и служб информационных технологий и ведения проектов в обл
IT Expert и организации, системы, технологии, персоны:
|Потоцкий Михаил 15 11
|Грибов Михаил 9 9
|Кутузов Александр 39 4
|Павлов Александр 93 4
|Журавлев Роман 22 3
|Саввин Антон 18 3
|Конусов Андрей 86 3
|Крылов Евгений 8 3
|Григорьев Максим 50 3
|Дубенсков Пётр 10 3
|Шадаев Максут 1077 3
|Юганов Максим 3 2
|Новиков Алексей 63 2
|Ремизов Алексей 20 2
|Баринов Игорь 11 2
|Лиховайдо Василий 8 2
|Грищенко Сергей 6 2
|Меденцев Константин 98 2
|Натрусов Артем 296 2
|Сотин Денис 216 2
|Попова Евгения 9 2
|Скрынник Олег 5 2
|Зеленина Елена 2 2
|Щепалин Олег 23 2
|Буйдов Александр 11 2
|Хайетт Илья 2 2
|Ермакова Светлана 10 2
|Муравьев Владимир 32 1
|Клочков Алексей 34 1
|Панов Николай 4 1
|Орловский Виктор 393 1
|Белоусов Максим 109 1
|Касперский Евгений 326 1
|Аитов Тимур 197 1
|Краснов Александр 77 1
|Хомков Игорь 46 1
|Коротков Андрей 85 1
|Ованесян Георгий 15 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Славин Борис 35 1
|Открытые системы ИД 175 5
|Intelligent Enterprise 27 2
|23ABC News 172 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11334 1
|КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
|АиФ - Аргументы и факты 47 1
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