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IT Expert ИТ Эксперт Lasmera Ласмера

IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера

Группа компаний «IT Expert» основана в 2002 году и работает на  российском рынке консалтинговых услуг в области ИТ-управления и цифровой трансформации. Тремя основными направлениями деятельности ГК «IT Expert» являются:

  • IT Service Management: консалтинг в области цифровой трансформации и сервис-менеджмента
  • Разработка современных отечественных ИТ-продуктов (ITSM box Creatio, Asset box Creatio, CPI box Creatio) в соответствии с мировыми практиками и стандартами: ITIL 4, Cobit, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 19770 и др.
  • Обучение ИТ-специалистов: компания является первой в России организацией, аккредитованной институтом PeopleCert.

Lasmera - IT Expert R&D Center. Компания является разработчиком современных отечественных ИТ-продуктов (ITSM box, Asset box, CPI box) в соответствии с мировыми практиками и стандартами: ITIL® 4, Cobit, ITAM.
 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 4 308 734 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 4 308 734 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 4 308 734 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


16.10.2024 ICL Services и Lasmera подписали соглашение о сотрудничестве

Компания Lasmera, входящая в ГК IT Expert, участник российского рынка консалтинговых услуг в области ИТ-управления и цифро
11.03.2024 ГК Softline становится стратегическим партнером Lasmera (ГК «ИТ Эксперт»)

ии и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») заключили партнерское соглашение на 2024 г. В рамках сотрудничества
25.10.2023 Softline стала авторизованным партнером «ИТ эксперт»

езопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, стала авторизованным партнером ГК «ИТ эксперт». Передача задач по внедрению и сопровождению программного обеспечения ГК Softline
18.09.2023 «Норбит» стала ключевым интегратором IT Expert

тодологическом консалтинге и обучении по направлению ITSM (организация и управление ИТ-услугами). Внедрением решений компании будет заниматься команда специалистов «Норбит» (входит в группу «Ланит»). IT Expert основана в 2002 г. Ее флагманский программный продукт ITSM box позволяет автоматизировать соответствующие процессы, отслеживать их качество и уровень удовлетворенности клиентов. За по
25.05.2022 IT Expert выступит на форуме CNews «Кейсы опыт лидеров»

Группа компаний IT Expert, которая занимается разработкой и внедрением ИТ-продуктов, консалтингом и обучением
09.03.2022 IT Expert завершила оценку возможностей системы ИТ-управления в СК «Альфастрахование»

Под руководством группы компаний IT Expert был проведен повторный аудит в компании «Альфастрахование». Работы были направлены

18.01.2022 Softline и IT Expert стали партнёрами

Группа компаний IT Expert и компания Softline объявили о подписании партнерского соглашения, в рамках которог
24.06.2021 Российский финсектор оценил low-code by IT Expert

Обновление ITSM-платформы — новый этап цифровой трансформации банка Как стало известно из материалов компании IT Expert в банке реализовали проект по миграции ITSM-системы на новую платформу с целью построения единого пространства для управления основными ИТ-процессами: работой с инцидентами, запросами
10.03.2020 IT Expert проведет оценку зрелости системы ИТ-управления «Альфастрахования»

вает около 20 ИТ-процессов, сгруппированных по областям: развитие, поддержка, надежность и экономичность ИТ. Каждый из процессов оценивается по стандартным аспектам. При проведении оценки специалисты IT Expert используют в работе собственную методологию, в основе которой лежат международные стандарты и мировые практики ITIL, COSO, TOGAF, ISO 20000, COBIT и др. Важной особенностью является а
31.08.2018 Банк «Возрождение» выполнил миграцию ITSM-системы на платформу bpm’online

з крупнейших банков России, осуществил миграцию ITSM-системы на новое решение — bpm’online service. IT Expert, партнер «Террасофт», реализовала проект миграции в рекордно короткий срок — полтор
10.02.2016 «1С-Рарус» и учебный центр IT Expert проведут онлайн-курс по Service Desk и процессам эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL

Компания «1С-Рарус» и учебный центр IT Expert приглашают пройти обучение на курсе «Service Desk и процессы эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL — Operational Support and Analysis (OSA)». Занятия по курсу будут проводиться с 
22.09.2011 IT-Expert от Softline: новое приложение для ИТ-профессионалов

Компания Softline разработала приложение IT-Expert для социальной сети Facebook, которое позволяет пользователям, имеющим международные сертификаты ИТ-вендоров, в простой и доступной форме рассказать об этом друзьям, коллегам и потенц
06.12.2006 BSI и IT Expert объявили о сотрудничестве

Британский институт стандартов и консалтинговая компания IT Expert объявили о сотрудничестве в рамках разработки, внедрения и сертификации систем управления ИТ-сервисами по ISO/IEC 20000-1:2005. В рамках заключенного договора о партнерстве, консалтин
20.06.2005 IT Expert: Спрос на сторонних управляющих проектами растет

CNews: С чем связано намерение вашей компании провести диверсификацию своего бизнеса, преобразовать компанию в холдинг? Михаил Потоцкий: IT Expert известна на рынке как консалтинговая компания, предлагающая услуги и тренинги по двум направлениям – «IT Менеджмент» и «Управление проектами». Эти области бизнеса полноправны и самодо
10.04.2002 "IT Expert": опыт мирового IT-менеджмента в России

Как отмечает руководство новой компании, идея создания "IT Expert" возникла в связи с растущим в России спросом на новые области менеджмента, необходимые для эффективной работы департаментов и служб информационных технологий и ведения проектов в обл
10.04.2002 "IT Expert": опыт мирового IT-менеджмента в России

Как отмечает руководство новой компании, идея создания "IT Expert" возникла в связи с растущим в России спросом на новые области менеджмента, необходимые для эффективной работы департаментов и служб информационных технологий и ведения проектов в обл

Публикаций - 66, упоминаний - 89

IT Expert и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1788 10
HP Inc. 5726 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1664 8
Box inc - box.com - box.net 364 8
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 7
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 5
Arbyte - Арбайт Компьютерз 109 5
Microsoft Corporation 24960 4
8597 4
Inline Group - Инлайн Груп 100 4
Открытые технологии 707 4
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 167 4
Softline - Софтлайн 3051 4
Terrasoft - Террасофт 200 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8979 3
SAP SE 5356 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 3
IBM - International Business Machines Corp 9487 3
PM Expert - ПМ Эксперт 117 3
Ivanti - ранее LANDesk 90 3
АйТи 1395 2
Ростелеком 10048 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 329 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1159 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 2
1С-Рарус 906 2
Schneider Electric 582 2
BMC Software 92 2
Cleverics - Клеверикс 37 2
Цифра ГК 2496 2
ФОРС - Центр разработки 657 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4261 2
Meta Platforms - Facebook 4484 2
Leta Group - Лета Групп 278 2
Axios Systems - Аксиос Системс 34 2
Leta IT-company 134 2
Ланит - Норбит - Norbit 387 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 7
Getronics - PinkRoccade 18 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7787 5
АльфаСтрахование СГ 334 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2913 3
РЖД - Российские железные дороги 1953 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 3
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 29 3
Возрождение - Коммерческий банк 347 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 2
Верный - торговая сеть 299 2
Лента - Сеть розничной торговли 2184 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 2
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС -  Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 25 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Альфа-Банк 1807 1
ГПБ - Газпромбанк 1120 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 960 1
Газпром ПАО 1377 1
Русагро Группа Компаний 309 1
Royal Dutch Shell - Шелл 217 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Альфа-Групп 719 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 47 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 95 1
Dixis - Диксис 359 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
ВТБ - ВТБ24 667 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Caterpillar - 90 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
Евросеть 1412 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5045 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12259 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3186 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1428 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1947 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 293 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 300 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1109 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3168 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6141 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3462 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4670 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 330 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 348 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 347 1
Роскачество - Российская система качества 40 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 163 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 210 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 880 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 182 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 31 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 113 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 25 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1461 4
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 13 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 755 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 305 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69518 35
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 792 34
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 417 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10888 17
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3251 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54164 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32492 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29751 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21417 11
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1053 10
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 79 10
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3374 10
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 9
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1399 8
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 602 7
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 829 6
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1009 5
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22150 5
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 462 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7225 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15778 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3792 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25185 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7838 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2469 4
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 219 4
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 781 4
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6995 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11553 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3306 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 369 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5898 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11755 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11898 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12979 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30953 3
IT Expert - ITSM box 11 9
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1423 3
HPE ITSM - HPE IT Service Management 15 3
IT Expert - Asset box 3 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1254 2
Schneider Electric EcoStruxure 68 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1155 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5554 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2354 2
1С:ITIL 19 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 106 1
Terrasoft Creatio 97 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 1
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 27 1
Ivanti Process Manager 6 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 598 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 248 1
Schneider Electric Uniflair 18 1
PoleStar ITSM 1 1
IT Expert - CPI box 1 1
Новые облачные технологии - МойОфис 832 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 1
Microsoft Teams - MS Teams 588 1
НКТ - Р7-Офис 429 1
Microsoft Office 3855 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1690 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 743 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
UseTech - UseBus 29 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
NVision Барьер 687 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 230 1
Потоцкий Михаил 15 11
Грибов Михаил 9 9
Кутузов Александр 39 4
Павлов Александр 93 4
Журавлев Роман 22 3
Саввин Антон 18 3
Конусов Андрей 86 3
Крылов Евгений 8 3
Григорьев Максим 50 3
Дубенсков Пётр 10 3
Шадаев Максут 1077 3
Юганов Максим 3 2
Новиков Алексей 63 2
Ремизов Алексей 20 2
Баринов Игорь 11 2
Лиховайдо Василий 8 2
Грищенко Сергей 6 2
Меденцев Константин 98 2
Натрусов Артем 296 2
Сотин Денис 216 2
Попова Евгения 9 2
Скрынник Олег 5 2
Зеленина Елена 2 2
Щепалин Олег 23 2
Буйдов Александр 11 2
Хайетт Илья 2 2
Ермакова Светлана 10 2
Муравьев Владимир 32 1
Клочков Алексей 34 1
Панов Николай 4 1
Орловский Виктор 393 1
Белоусов Максим 109 1
Касперский Евгений 326 1
Аитов Тимур 197 1
Краснов Александр 77 1
Хомков Игорь 46 1
Коротков Андрей 85 1
Ованесян Георгий 15 1
Толкачева Екатерина 43 1
Славин Борис 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44591 16
Европа 24453 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14314 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52786 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3089 3
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7834 2
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Украина 7705 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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