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Индексная книга (каталог) CNews*
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Панов Николай

СОБЫТИЯ


08.09.2026 Российский рынок ITSM-решений будет расти на 15% в год 1
23.07.2025 ГК Softline и ГК «ИТ Эксперт» объединят усилия для продвижения ITSM-решений 1
31.08.2018 Банк «Возрождение» выполнил миграцию ITSM-системы на платформу bpm’online 1
04.04.2013 Ericsson осуществил прямую видео трансляцию в Ultra HD качестве 1
09.08.2011 Россияне выпустили ПО под Unix для ограничения доступа сотрудников к соцсетям и торрентам 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Панов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 70 2
Terrasoft - Террасофт 206 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 17 1
Softline - Софтлайн 3787 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 972 2
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 448 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7323 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8745 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 708 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6305 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15528 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11908 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1946 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6407 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1322 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12981 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2071 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7571 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9683 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2040 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1324 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4683 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 478 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 802 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26726 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12395 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3214 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6496 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4189 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5068 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1631 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3987 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 298 1
ELMA 365 - low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов 206 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1676 1
Клочков Алексей 35 1
Юганов Максим 3 1
Грибоедов Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 5
Европа Западная 1497 1
Швейцария - Женева 332 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 1
Европа 25017 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6221 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12406 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2853 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6853 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16273 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11900 1
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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