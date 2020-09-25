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Terrasoft Creatio
bpm’online


25.09.2020 Как коронавирус подстегнул спрос на рынке BPM 1
24.09.2020 «Норбит» внедрил постпродажный сервис сопровождения клиентов в Группе «Эталон» 1
25.08.2020 «Норбит» завершил первый этап автоматизации клиентского сервиса в E100 1
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group 1
10.06.2020 Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM» 1
23.04.2020 «Норбит» автоматизировал клиентский сервис в Segezha Group 1
25.12.2019 Как зарубежные банки конкурируют с отечественными внутри России 1
19.09.2019 Два дня, 50+ выступлений, тет-а-тет со спикерами – на открытой конференции Accelerate для бизнеса и ИТ 1
15.07.2019 «Террасофт» представила bpm’online studio free 1
01.07.2019 «Террасофт» приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online 1
25.06.2019 «Террасофт» приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online 1
14.05.2019 «Крок» внедрил bpm’online service enterprise в «Леруа Мерлен» 1
06.05.2019 «Террасофт» представила bpm’online новой версии 7.14 1
19.03.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в Segezha Group 1
18.03.2019 «АМТ-Груп» автоматизировала управление инвестициями АФК «Система» 1
30.01.2019 «Террасофт» представила дополнения к bpm’online для работы с чат-ботами 3
15.01.2019 Tesli внедряет bpm’online с помощью «Норбит» 3
03.12.2018 «Террасофт» представила bpm’online 7.13 и bpm’online designer 7
15.11.2018 «Норбит» обновил CRM-систему на bpm’online в бизнес-школе Сколково 1
12.10.2018 «Сбербанк лизинг» внедряет «Террасофт» bpm’online 2
27.09.2018 «Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в компании «Эссилор-Луйс-Оптика» 2
24.09.2018 IDS Borjomi Russia внедрила bpm’online для автоматизации трейд-маркетинга 3
18.09.2018 Создана «первая в России» облачная СЭД, которая выдерживает огромные нагрузки 2
18.09.2018 В России создана СЭД на базе платформы bpm’online 7
18.09.2018 «Террасофт» выпустила обновление bpm’online с возможностью пользовательской настройки предиктивных моделей 2
31.08.2018 Банк «Возрождение» выполнил миграцию ITSM-системы на платформу bpm’online 2
22.08.2018 «Доброфлот» автоматизирует работу техподдержки с помощью bpm’online 3
16.08.2018 «Норбит» адаптировал CRM-систему bpm’online для компании «Цвет Диванов» 3
10.08.2018 «Террасофт» выпустил новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online 2
28.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил систему автоматизации процессов сервисных подразделений в сети магазинов «Да!» 3
30.03.2018 «Программные Технологии» представили новую версию 1C Connector for bpm’online 2
26.03.2018 «Норбит» внедрил CRM-систему в компании «АВС-электро» 3
23.03.2018 «Программные технологии» выпустила обновленную версию SMS Sender for bpm’online 1
19.03.2018 Navicon адаптировал Terrasoft bpm’online к потребностям фармкомпаний 2
25.12.2017 Автоматизация как стратегия: опыт построения Центра сервисных решений в ЕВРАЗе 5
15.12.2017 Terrasoft и «Корус Консалтинг» будут совместно внедрять решения для автоматизации ИТ-процессов 1
22.11.2017 Почта России выводит CRM-систему в промышленную эксплуатацию 1
08.11.2017 Terrasoft представила линейку продуктов bpm’online версии 7.11 2
24.07.2017 «Почта России» потратила почти 100 миллионов на CRM 3
05.04.2017 Terrasoft представила платформу управления бизнес-процессами bpm’online studio 1

Публикаций - 63, упоминаний - 118

Terrasoft Creatio упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Terrasoft - Террасофт 140 47
Ланит - Норбит - Norbit 203 13
Ланит ГК 1160 11
Microsoft Corporation 11143 4
Программные технологии 33 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
SAP SE 3218 3
Корус Консалтинг ГК 808 3
Facebook 3767 3
3770 3
АФК Система ПАО 997 3
Telegram Group 702 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
АйТи 752 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Крок 1221 2
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ 17 2
Google LLC 7168 2
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
Oracle Siebel 130 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 1
Tesli - Тесли 1 1
IT Expert - ИТ Эксперт 12 1
ИБС экспертиза 43 1
Sales’Up 1 1
N-Systems - Эн-Системс 1 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 10 1
АВС-электро 1 1
AMT Group - АМТ-Груп 168 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Samsung Electronics 5714 1
Naumen - Наумен 342 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Fortinet 287 1
ELMA 106 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 4
Почта России ПАО 1577 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Доброфлот 7 2
Возрождение - Коммерческий банк 99 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Сбербанк Лизинг 23 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Ароса 4 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group 9 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Центр-инвест КБ 29 1
Вятский фанерный комбинат 2 1
SBI Group 13 1
Цвет Диванов 1 1
Быстроденьги МФК 22 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
E100 8 1
Bayer AG - Байер 37 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
ВТБ24 583 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Банк Россия 56 1
SBI Bank 13 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Альфа-Банк 1127 1
Газпром нефть 382 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 4
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 52 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 2
ИТ-аутсорсинг 671 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 236 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 2
Проверка контрагентов 53 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 374 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 387 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 7 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 20 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
OAuth - открытый протокол (схема) авторизации 33 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Microsoft Office 1948 4
Terrasoft Creatio 44 4
Altaras Beesender 3 2
Rakuten Viber 429 2
Microsoft SQL Server 798 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
Microsoft Silverlight 138 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 2
Microsoft Dynamics 197 2
Naumen Contact Center 71 1
SBI Bank Свой круг 17 1
Microsoft Windows 8 1228 1
SQL - Язык программирования 434 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 28 1
Microsoft Dynamics NAV 177 1
Сбербанк МегаЦОД 9 1
Сбербанк Лизинг E-Leasing 4 1
Apache ActiveMQ 21 1
Apache Camel 6 1
ELMA RPA 4 1
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 14 1
1С-Коннект 5 1
1С:Документооборот 78 1
Google Chrome - браузер 1118 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Edge - Браузер 990 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 459 1
SAP SuccessFactors 110 1
Apple Safari - Браузер 606 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 1
Google Gmail 606 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Linux OS 4272 1
Microsoft Windows 10 6670 1
WhatsApp Messenger 654 1
Чехонин Антон 60 8
Клочков Алексей 25 5
Вахнин Павел 51 4
Костерева Катерина 10 3
Пересторонин Юрий 8 2
Кочанов Дмитрий 17 2
Акопова Кристина 4 2
Чиганов Марат 2 1
Комаров Сергей 11 1
Пекшева Наталия 1 1
Дорофеев Андрей 1 1
Добрынина Кристина 1 1
Тотмакова Софья 12 1
Сазандрашвили Арсен 2 1
Быков Вячеслав 1 1
Пивоваров Валерий 1 1
Бимаев Олег 4 1
Москаленко Анастасия 2 1
Ровинский Дмитрий 2 1
Коваль Александр 2 1
Лобов Евгений 2 1
Чаевский Олег 1 1
Чернокалов Антон 1 1
Панов Николай 2 1
Киященко Михаил 1 1
Юганов Максим 3 1
Антошук Александр 1 1
Попов Александр 26 1
Скворцов Феликс 6 1
Гимранов Ринат 56 1
Трефилов Алексей 34 1
Харитонов Александр 46 1
Бондаренко Александр 32 1
Востриков Юрий 19 1
Коптелов Андрей 74 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Украина 3389 2
Австралия - Австралийский Союз 1129 2
Индия - Республика 2181 2
Казахстан - Республика 2646 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Россия - Республика Карелия 304 2
Азия - Азиатский регион 1525 2
Таджикистан - Республика 439 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Латвия - Рига 64 1
Украина - Киев 474 1
Россия - Киров 248 1
США - Бостон 99 1
Филиппины - Республика 211 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - Красноярский край 668 1
Малайзия 344 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 39 1
Россия - Челябинская область 660 1
Индонезия - Республика 386 1
Великобритания - Лондон 826 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Сингапур - Республика 808 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Япония 2808 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Восточная Европа 1688 1
Польша - Республика 834 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
МТР - Материально-технические ресурсы 26 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Gartner 2196 3
Forrester Research 387 2
Forrester Wave 19 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Terrasoft Creatio Academy - CRM-Академия 1 1
Retail Finance Awards 2 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767383, в очереди разбора - 671068.
Создано именных указателей - 46354.
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