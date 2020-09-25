Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Terrasoft Creatio
bpm’online
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Публикаций - 63, упоминаний - 118
Terrasoft Creatio упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
|Чехонин Антон 60 8
|Клочков Алексей 25 5
|Вахнин Павел 51 4
|Костерева Катерина 10 3
|Пересторонин Юрий 8 2
|Кочанов Дмитрий 17 2
|Акопова Кристина 4 2
|Чиганов Марат 2 1
|Комаров Сергей 11 1
|Пекшева Наталия 1 1
|Дорофеев Андрей 1 1
|Добрынина Кристина 1 1
|Тотмакова Софья 12 1
|Сазандрашвили Арсен 2 1
|Быков Вячеслав 1 1
|Пивоваров Валерий 1 1
|Бимаев Олег 4 1
|Москаленко Анастасия 2 1
|Ровинский Дмитрий 2 1
|Коваль Александр 2 1
|Лобов Евгений 2 1
|Чаевский Олег 1 1
|Чернокалов Антон 1 1
|Панов Николай 2 1
|Киященко Михаил 1 1
|Юганов Максим 3 1
|Антошук Александр 1 1
|Попов Александр 26 1
|Скворцов Феликс 6 1
|Гимранов Ринат 56 1
|Трефилов Алексей 34 1
|Харитонов Александр 46 1
|Бондаренко Александр 32 1
|Востриков Юрий 19 1
|Коптелов Андрей 74 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|Gartner 2196 3
|Forrester Research 387 2
|Forrester Wave 19 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767383, в очереди разбора - 671068.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767383, в очереди разбора - 671068.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru