Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Terrasoft Creatio bpm’online

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.11.2021 Navicon завершил первую фазу внедрения CRM-системы Creatio в клинике академика Ройтберга

Системный интегратор и разработчик Navicon завершил проект по внедрению CRM-системы Creatio в многопрофильном медицинском центре «Медицина» (клиника академика Ройтберга). Решение позволило автоматизировать процессы продаж, управлять коммуникациями отдела продаж с к
03.12.2019 «Норбит» внедрит системы автоматизации закупок на базе Creatio

объявила о начале разработки решений для автоматизации закупок на базе BPM-платформы Creatio (ранее bpm’online). В новых проектах «Норбит» планирует объединить технологическую зрелость платформ
15.07.2019 «Террасофт» представила bpm’online studio free

«Террасофт» представила полностью бесплатный продукт в линейке bpm’onlinebpm’online studio free, который поможет сократить разрыв между бизнесом и
01.07.2019 «Террасофт» приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online

иглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового бесплатного продукта bpm’online studio free, который изменит подход к построению и описанию бизнес-процессов орган
25.06.2019 «Террасофт» приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online

иглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового бесплатного продукта bpm’online studio free, который изменит подход к построению и описанию бизнес-процессов орган
14.05.2019 «Крок» внедрил bpm’online service enterprise в «Леруа Мерлен»

ИТ-компания «Крок» внедрила платформу bpm’online service enterprise компании «Террасофт» во внутреннюю инфраструктуру компании «Леруа Мерлен». Единая платформа оптимизировала ИТ-процессы управления проблемами, обращениями и изменен
06.05.2019 «Террасофт» представила bpm’online новой версии 7.14

«Террасофт» представила обновленную версию bpm’online 7.14, в которую вошло более 200 новых возможностей и улучшений. «Террасофт» презентовала обновленный портал bpm’online, который стал частью платформы и всех продуктов bpm’o
19.03.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в Segezha Group

«Норбит» (входит в ГК «Ланит») внедрил CRM-систему bpm’online, разработанную «Террасофт», на двух предприятиях Segezha Group – «Сегежская упаковка» в Карелии и Вятский фанерный комбинат в Кирове. Развитие CRM-системы стало частью общей ИТ-страт
30.01.2019 «Террасофт» представила дополнения к bpm’online для работы с чат-ботами

«Террасофт» опубликовала подборку готовых решений Beesender — дополнений к bpm’online для работы с чат-ботами, которые позволяют сократить расходы на контакт-центр, разгрузить операторов и предоставить им больше времени для решения нетривиальных задач, а также более к
15.01.2019 Tesli внедряет bpm’online с помощью «Норбит»

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») начала проект по интеграции CRM-системы на базе платформы «Террасофт» bpm’online в компании Tesli. Основным видом деятельности компании Tesli является продажа, автоматизация и производство электрооборудования. В рамках проекта планируется создать единую платформу
03.12.2018 «Террасофт» представила bpm’online 7.13 и bpm’online designer

«Террасофт» представила обновленную версию платформы и продуктов bpm’online, а также объявила о разработке абсолютно нового продукта в линейке bpm’online. Новая версия bpm’online 7.13, в которую вошло более 200 новых возможностей и улучшений, п
15.11.2018 «Норбит» обновил CRM-систему на bpm’online в бизнес-школе Сколково

(входит в группу «Ланит») завершила проект по доработке и обновлению CRM-системы на базе платформы bpm’online от Террасофт в Московской школе управления Сколково – одной из ведущих бизнес-школ
25.10.2018 «Террасофт» bpm’online попала в число лучших решений для управления лидами по версии Gartner

Аналитическое агентство Gartner опубликовало новый рейтинг CRM-решений для управления лидами — Gartner Magic Quadrant for CRM Lead Management, 2018. Отечественный продукт bpm’online компании «Террасофт» вошел в Магический квадрант уже третий раз, каждый год улучшая свои позиции. Аналитики высоко оценили функциональность bpm’online, отметив инструменты пре
12.10.2018 «Сбербанк лизинг» внедряет «Террасофт» bpm’online

Растущий бизнес требует модернизации ИТ-систем Как стало известно CNews, «Сбербанк лизинг» работает над проектом по внедрению bpm’online, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), разрабатываемой компанией «Террасофт». Перед компанией стояли и стоят задачи по ее дальнейшему развитию – в том числе создани
27.09.2018 «Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в компании «Эссилор-Луйс-Оптика»

Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила CRM-систему на базе платформы bpm’online отечественного вендора Террасофт в компании «Эссилор-Луйс-Оптика» (группа компаний
24.09.2018 IDS Borjomi Russia внедрила bpm’online для автоматизации трейд-маркетинга

IDS Borjomi Russia, производитель бутилированной минеральной воды, оптимизировал процессы продаж и трейд-маркетинга с помощью CRM-решения bpm’online. Проект выполнил ИТ-интегратор Sales’Up, партнер «Террасофт». В результате проекта компания IDS Borjomi Russia получила индивидуально настроенный инструмент для совместной работы под
18.09.2018 Создана «первая в России» облачная СЭД, которая выдерживает огромные нагрузки

Новая СЭД на базе bpm’online Как стало известно CNews, «Программные технологии», российский разработчик решений
18.09.2018 В России создана СЭД на базе платформы bpm’online

у документооборота Smarta, построенную на базе отечественной платформы управления бизнес-процессами bpm’online. Bpm’online от компании «Террасофт» представляет собой облачную платформу д
18.09.2018 «Террасофт» выпустила обновление bpm’online с возможностью пользовательской настройки предиктивных моделей

«Террасофт» выпустила новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online — версию 7.12.4. В фокусе обновления — еще больше инструментов для повышения скорости и результативности выполнения процессов компании. В рамках развития интеллектуальных инструменто
31.08.2018 Банк «Возрождение» выполнил миграцию ITSM-системы на платформу bpm’online

Банк «Возрождение», один из крупнейших банков России, осуществил миграцию ITSM-системы на новое решение — bpm’online service. IT Expert, партнер «Террасофт», реализовала проект миграции в рекордно короткий срок — полтора месяца. Для внедрения новой ITSM-системы банком «Возрождение» был проведен отк
22.08.2018 «Доброфлот» автоматизирует работу техподдержки с помощью bpm’online

«Террасофт» объявила о том, что «Доброфлот», один из ведущих производителей рыбных консервов на Дальнем Востоке, внедрила систему bpm’online service для автоматизации процессов внутреннего сервиса. «Доброфлот» — компания с многолетней историей и штатом более чем 3000 человек, техническую поддержку которого выполняют 50 со
16.08.2018 «Норбит» адаптировал CRM-систему bpm’online для компании «Цвет Диванов»

«Норбит» (входит в группу «Ланит») внедрила CRM-систему bpm’online в компании «Цвет Диванов». Созданное в результате проекта единое информационное пр
10.08.2018 «Террасофт» выпустил новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online

«Террасофт», один из лидеров на российском рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, выпустил новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online 7.12.3 «Террасофт» продолжает включать в bpm’online интеллектуальные инструменты, который позволяют упростить работу пользователей и повысить качество решаемых задач. Благодар
15.06.2018 mfms оптимизировала документооборот при помощи docs on bpm’online

ым РАЭК и Advanced Communications & Media), внедрила систему автоматизации документооборота docs on bpm’online. Потребность в формировании единого электронного хранилища договоров и автоматизац
28.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил систему автоматизации процессов сервисных подразделений в сети магазинов «Да!»

и сервисных служб в «Фреш Маркет» специалисты «Корус Консалтинг» предложили облачную версию системы bpm’online service. Выбранное решение прекрасно подходит для организации обслуживания внутрен
30.03.2018 «Программные Технологии» представили новую версию 1C Connector for bpm’online

C Connector for bpm'online«Программные Технологии» объявили о выпуске новой версии 1C Connector for bpm’online. Теперь решение позволяет расставлять приоритеты интеграции объектов, а время синх
23.03.2018 «Программные технологии» выпустила обновленную версию SMS Sender for bpm’online

С появлением нового элемента маркетинговой кампании – СМС-рассылок – возможности системы bpm’online marketing становятся еще шире.SMS Sender позволяет выстраивать полноценные взаимоотношения с клиентами путем рассылки коротких текстовых сообщений непосредственно из системы bpm’o
19.03.2018 Navicon адаптировал Terrasoft bpm’online к потребностям фармкомпаний

Системный интегратор и разработчик Navicon модернизировал CRM-систему Terrasoft bpm’online для фармкомпании «Мерц Фарма» — российского подразделения Merz Pharma Gr
15.12.2017 Terrasoft и «Корус Консалтинг» будут совместно внедрять решения для автоматизации ИТ-процессов

Компании Terrasoft и «Корус Консалтинг» объявили о начале сотрудничества по внедрению решений для автоматизации ИТ-процессов. Расширив продуктовый портфель системой bpm’online service компании Terrasoft, «Корус Консалтинг» сможет предлагать крупным предприятиям нефтегазовой, государственной, промышленной, финансовой, телекоммуникационной отраслей готовое о
08.11.2017 Terrasoft представила линейку продуктов bpm’online версии 7.11

Terrasoft представила новую версию линейки продуктов bpm’online. В новую версию bpm’online 7.11 вошло более 200 изменений и улучшений, которые помогают бизнесу справляться с вызовами рынка.Продолжая расширять возможности платформы управлен
18.04.2017 Kärcher внедрил систему управления перевозками с помощью «Норбит»

ке ИТ-консалтинга, объявила о завершении внедрения системы управления перевозками на базе платформы bpm’online в российском представительстве концерна Kärcher (Германия). По результатам реализа
05.04.2017 Terrasoft представила платформу управления бизнес-процессами bpm’online studio

Terrasoft объявила о выпуске интеллектуальной платформы управления бизнес-процессами bpm’online studio. Как рассказали CNews в компании, продукт объединил функциональность платфо
09.02.2017 WorksPad представлен в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online

ъявили о начале сотрудничества. Как рассказали CNews в компании, теперь корпоративное мобильное рабочее место WorksPad доступно на Marketplace – в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online.WorksPad – решение для организации корпоративных мобильных рабочих мест на основе планшетов и смартфонов под управлением операционных систем iOS и Android. WorksPad совмещает в одном
23.11.2016 «Норбит» обеспечил миграцию Ward Howell на систему bpm’online

«Норбит» (входит в группу компаний ЛАНИТ) объявил о завершении проекта внедрения CRM-системы bpm’online в Ward Howell. Как рассказали CNews в компании, по результатам внедрения решены основные задачи бизнеса и систематизировано управление проектами. Понятный интерфейс позволил сделать

13.07.2016 Фонд «Даму» в 3 раза сократил сроки принятия решения о выдаче гарантии по кредиту с помощью bpm’online

е автоматизировал процесс рассмотрения заявки на гарантию по кредиту с помощью CRM-системы компании Terrasoft bpm’online. Задачей фонда является содействие развитию малого и среднего бизнеса Ка
13.05.2016 Terrasoft открыла офис в Сингапуре

Группа компаний Terrasoft, разработчик платформы bpm’online для управления маркетингом, продажами и сервисом, объявила об открытии нового офиса в Сингапуре в мае 2016 г. Решение об открытии офиса принято в связи с ростом количества клиентов и
15.04.2016 Terrasoft приглашает на онлайн-презентацию новой версии bpm’online

22 апреля с 10:00 до 11:00 компания Terrasoft проведет онлайн-презентацию новой версии платформы bpm’online 7.8. Будет представлено три ключевые возможности новой платформы для управления сервисом, маркетингом и продажами. Во-первых, это дизайнер бизнес-процессов, который позволяет быстро

16.02.2016 Terrasoft представила новый инструмент для оперативной автоматизации фронт-офиса банка

11 февраля 2016 г. группа компаний Terrasoft представила bpm’online bank customer journey 7.7 — новую версию CRM-платформы для автоматизации задач розничного фронт-офиса банка. В фокусе релиза — технологии для быстрого изменения процессов банка в отв
15.02.2016 Terrasoft приглашает партнеров и пользователей bpm’online на Форум своего сообщества

24-26 марта в кампусе бизнес-школы «Сколково» состоится Форум сообщества Terrasoft, который объединит партнеров и пользователей bpm’online из различных отраслей для обмена знаниями и опытом. В этом году, оплачивая билет на форум, участники получают лицензии или подписку на продукты CRM-линейки bpm’online. В фокус
18.06.2015 Terrasoft обновила CRM-линейку bpm’online до версии 7.6

Группа компаний Terrasoft представила новую версию CRM-линейки bpm’online 7.6. Как сообщили CNews в Terrasoft, обновленные продукты обеспечат пользователей


Публикаций - 109, упоминаний - 142

Terrasoft Creatio и организации, системы, технологии, персоны:

Terrasoft - Террасофт 206 90
Ланит - Норбит - Norbit 431 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
9594 14
SAP SE 5601 11
Microsoft Corporation 25775 10
Oracle Corporation 7074 9
Salesforce 498 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Naumen - Наумен 752 7
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 7
Comindware - Колловэар 202 6
OpenText 238 6
Программные технологии 88 6
Oracle Siebel Systems 519 6
Navicon - Навикон 339 6
АйТи 1519 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 3
Camunda - Camunda Services GmbH 49 3
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 60 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Крок - Croc 1964 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
1С - Мегаплан 104 2
АйТи - Аплана Бизнес решения 13 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
Google LLC 12690 2
ASoft - АСофт 10 2
Ростелеком 10948 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МегаФон 10742 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
АйТи - Аплана Группа компаний 183 2
Telegram Group 2940 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
Почта России ПАО 2370 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 5
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 4
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Альфа-Банк 1979 3
Газпром нефть 725 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 2
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 2
Цвет Диванов 2 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Uber 357 2
Центр-инвест КБ 65 2
Доброфлот 22 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Татнефть 243 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 10 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 80
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 79
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 9
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
Terrasoft Creatio 109 29
Terrasoft CRM 26 9
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 6
Microsoft Dynamics CRM 564 6
Microsoft Dynamics 1197 6
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 6
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 84 5
Terrasoft Creatio Sales 12 5
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 5
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
Qsoft - amoCRM 154 3
1С:CRM 80 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 3
Terrasoft Creatio Service 12 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 3
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 3
Google Android 15244 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 3
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 44 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
VK - Mail.ru PayDay 11 2
Altaras Beesender 3 2
Salesforce CRM Cloud 38 2
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 36 2
Pega Platform 10 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Rakuten Viber 665 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
Клочков Алексей 35 13
Чехонин Антон 68 12
Костерева Катерина 15 7
Вахнин Павел 53 5
Тотмакова Софья 14 5
Трефилов Алексей 49 3
Ровинский Дмитрий 4 3
Коптелов Андрей 134 3
Гимранов Ринат 126 2
Будин Алексей 22 2
Попов Александр 55 2
Пересторонин Юрий 11 2
Акопова Кристина 4 2
Вагнер Юлия 12 2
Силкина Елена 15 2
Коваль Александр 4 2
Дружинин Максим 4 2
Кочанов Дмитрий 21 2
Садовенко Илья 65 1
Бойко Елена 152 1
Ларькин Максим 26 1
Подгузов Николай 28 1
Сергеев Сергей 179 1
Попов Михаил 56 1
Борченко Павел 60 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Востриков Юрий 86 1
Мартынов Владислав 115 1
Мосягин Константин 20 1
Захир Максим 22 1
Лукашкин Сергей 26 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Бондаренко Александр 39 1
Харитонов Александр 69 1
Лапшин Алексей 24 1
Соловьев Михаил 31 1
Козырев Алексей 328 1
Смирнов Евгений 41 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Курникова Варвара 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Европа 24964 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Украина - Киев 1151 3
США - Массачусетс - Бостон 384 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Индия - Bharat 5870 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 2
Латвия - Рига 99 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Сингапур - Республика 1953 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Украина 7928 2
Таджикистан - Республика 953 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 1
Филиппины - Республика 599 1
Россия - Крайний Север 350 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 99 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 177 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Дания - Ольборг 1 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 388 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 676 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Английский язык 7030 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
МТР - Материально-технические ресурсы 71 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 225 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Gartner - Гартнер 3658 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
Forrester Research 834 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Forrester Wave 45 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Gartner Magic Quadrant CRM Lead Management - Gartner Magic Quadrant CRM Customer Engagement - Gartner CRM Vendor Guide 3 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Nucleus Research 13 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Terrasoft Creatio Academy - CRM-Академия 1 1
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
Retail Finance Awards 2 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще