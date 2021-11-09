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Terrasoft Creatio bpm’online
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.11.2021
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Navicon завершил первую фазу внедрения CRM-системы Creatio в клинике академика Ройтберга
Системный интегратор и разработчик Navicon завершил проект по внедрению CRM-системы Creatio в многопрофильном медицинском центре «Медицина» (клиника академика Ройтберга). Решение позволило автоматизировать процессы продаж, управлять коммуникациями отдела продаж с к
|03.12.2019
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«Норбит» внедрит системы автоматизации закупок на базе Creatio
объявила о начале разработки решений для автоматизации закупок на базе BPM-платформы Creatio (ранее bpm’online). В новых проектах «Норбит» планирует объединить технологическую зрелость платформ
|15.07.2019
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«Террасофт» представила bpm’online studio free
«Террасофт» представила полностью бесплатный продукт в линейке bpm’online – bpm’online studio free, который поможет сократить разрыв между бизнесом и
|01.07.2019
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«Террасофт» приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online
иглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового бесплатного продукта bpm’online studio free, который изменит подход к построению и описанию бизнес-процессов орган
|25.06.2019
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«Террасофт» приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online
иглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового бесплатного продукта bpm’online studio free, который изменит подход к построению и описанию бизнес-процессов орган
|14.05.2019
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«Крок» внедрил bpm’online service enterprise в «Леруа Мерлен»
ИТ-компания «Крок» внедрила платформу bpm’online service enterprise компании «Террасофт» во внутреннюю инфраструктуру компании «Леруа Мерлен». Единая платформа оптимизировала ИТ-процессы управления проблемами, обращениями и изменен
|06.05.2019
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«Террасофт» представила bpm’online новой версии 7.14
«Террасофт» представила обновленную версию bpm’online 7.14, в которую вошло более 200 новых возможностей и улучшений. «Террасофт» презентовала обновленный портал bpm’online, который стал частью платформы и всех продуктов bpm’o
|19.03.2019
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«Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в Segezha Group
«Норбит» (входит в ГК «Ланит») внедрил CRM-систему bpm’online, разработанную «Террасофт», на двух предприятиях Segezha Group – «Сегежская упаковка» в Карелии и Вятский фанерный комбинат в Кирове. Развитие CRM-системы стало частью общей ИТ-страт
|30.01.2019
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«Террасофт» представила дополнения к bpm’online для работы с чат-ботами
«Террасофт» опубликовала подборку готовых решений Beesender — дополнений к bpm’online для работы с чат-ботами, которые позволяют сократить расходы на контакт-центр, разгрузить операторов и предоставить им больше времени для решения нетривиальных задач, а также более к
|15.01.2019
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Tesli внедряет bpm’online с помощью «Норбит»
«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») начала проект по интеграции CRM-системы на базе платформы «Террасофт» bpm’online в компании Tesli. Основным видом деятельности компании Tesli является продажа, автоматизация и производство электрооборудования. В рамках проекта планируется создать единую платформу
|03.12.2018
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«Террасофт» представила bpm’online 7.13 и bpm’online designer
«Террасофт» представила обновленную версию платформы и продуктов bpm’online, а также объявила о разработке абсолютно нового продукта в линейке bpm’online. Новая версия bpm’online 7.13, в которую вошло более 200 новых возможностей и улучшений, п
|15.11.2018
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«Норбит» обновил CRM-систему на bpm’online в бизнес-школе Сколково
(входит в группу «Ланит») завершила проект по доработке и обновлению CRM-системы на базе платформы bpm’online от Террасофт в Московской школе управления Сколково – одной из ведущих бизнес-школ
|25.10.2018
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«Террасофт» bpm’online попала в число лучших решений для управления лидами по версии Gartner
Аналитическое агентство Gartner опубликовало новый рейтинг CRM-решений для управления лидами — Gartner Magic Quadrant for CRM Lead Management, 2018. Отечественный продукт bpm’online компании «Террасофт» вошел в Магический квадрант уже третий раз, каждый год улучшая свои позиции. Аналитики высоко оценили функциональность bpm’online, отметив инструменты пре
|12.10.2018
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«Сбербанк лизинг» внедряет «Террасофт» bpm’online
Растущий бизнес требует модернизации ИТ-систем Как стало известно CNews, «Сбербанк лизинг» работает над проектом по внедрению bpm’online, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), разрабатываемой компанией «Террасофт». Перед компанией стояли и стоят задачи по ее дальнейшему развитию – в том числе создани
|27.09.2018
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«Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в компании «Эссилор-Луйс-Оптика»
Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила CRM-систему на базе платформы bpm’online отечественного вендора Террасофт в компании «Эссилор-Луйс-Оптика» (группа компаний
|24.09.2018
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IDS Borjomi Russia внедрила bpm’online для автоматизации трейд-маркетинга
IDS Borjomi Russia, производитель бутилированной минеральной воды, оптимизировал процессы продаж и трейд-маркетинга с помощью CRM-решения bpm’online. Проект выполнил ИТ-интегратор Sales’Up, партнер «Террасофт». В результате проекта компания IDS Borjomi Russia получила индивидуально настроенный инструмент для совместной работы под
|18.09.2018
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Создана «первая в России» облачная СЭД, которая выдерживает огромные нагрузки
Новая СЭД на базе bpm’online Как стало известно CNews, «Программные технологии», российский разработчик решений
|18.09.2018
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В России создана СЭД на базе платформы bpm’online
у документооборота Smarta, построенную на базе отечественной платформы управления бизнес-процессами bpm’online. Bpm’online от компании «Террасофт» представляет собой облачную платформу д
|18.09.2018
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«Террасофт» выпустила обновление bpm’online с возможностью пользовательской настройки предиктивных моделей
«Террасофт» выпустила новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online — версию 7.12.4. В фокусе обновления — еще больше инструментов для повышения скорости и результативности выполнения процессов компании. В рамках развития интеллектуальных инструменто
|31.08.2018
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Банк «Возрождение» выполнил миграцию ITSM-системы на платформу bpm’online
Банк «Возрождение», один из крупнейших банков России, осуществил миграцию ITSM-системы на новое решение — bpm’online service. IT Expert, партнер «Террасофт», реализовала проект миграции в рекордно короткий срок — полтора месяца. Для внедрения новой ITSM-системы банком «Возрождение» был проведен отк
|22.08.2018
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«Доброфлот» автоматизирует работу техподдержки с помощью bpm’online
«Террасофт» объявила о том, что «Доброфлот», один из ведущих производителей рыбных консервов на Дальнем Востоке, внедрила систему bpm’online service для автоматизации процессов внутреннего сервиса. «Доброфлот» — компания с многолетней историей и штатом более чем 3000 человек, техническую поддержку которого выполняют 50 со
|16.08.2018
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«Норбит» адаптировал CRM-систему bpm’online для компании «Цвет Диванов»
«Норбит» (входит в группу «Ланит») внедрила CRM-систему bpm’online в компании «Цвет Диванов». Созданное в результате проекта единое информационное пр
|10.08.2018
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«Террасофт» выпустил новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online
«Террасофт», один из лидеров на российском рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, выпустил новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online 7.12.3 «Террасофт» продолжает включать в bpm’online интеллектуальные инструменты, который позволяют упростить работу пользователей и повысить качество решаемых задач. Благодар
|15.06.2018
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mfms оптимизировала документооборот при помощи docs on bpm’online
ым РАЭК и Advanced Communications & Media), внедрила систему автоматизации документооборота docs on bpm’online. Потребность в формировании единого электронного хранилища договоров и автоматизац
|28.05.2018
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«Корус Консалтинг» внедрил систему автоматизации процессов сервисных подразделений в сети магазинов «Да!»
и сервисных служб в «Фреш Маркет» специалисты «Корус Консалтинг» предложили облачную версию системы bpm’online service. Выбранное решение прекрасно подходит для организации обслуживания внутрен
|30.03.2018
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«Программные Технологии» представили новую версию 1C Connector for bpm’online
C Connector for bpm'online«Программные Технологии» объявили о выпуске новой версии 1C Connector for bpm’online. Теперь решение позволяет расставлять приоритеты интеграции объектов, а время синх
|23.03.2018
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«Программные технологии» выпустила обновленную версию SMS Sender for bpm’online
С появлением нового элемента маркетинговой кампании – СМС-рассылок – возможности системы bpm’online marketing становятся еще шире.SMS Sender позволяет выстраивать полноценные взаимоотношения с клиентами путем рассылки коротких текстовых сообщений непосредственно из системы bpm’o
|19.03.2018
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Navicon адаптировал Terrasoft bpm’online к потребностям фармкомпаний
Системный интегратор и разработчик Navicon модернизировал CRM-систему Terrasoft bpm’online для фармкомпании «Мерц Фарма» — российского подразделения Merz Pharma Gr
|15.12.2017
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Terrasoft и «Корус Консалтинг» будут совместно внедрять решения для автоматизации ИТ-процессов
Компании Terrasoft и «Корус Консалтинг» объявили о начале сотрудничества по внедрению решений для автоматизации ИТ-процессов. Расширив продуктовый портфель системой bpm’online service компании Terrasoft, «Корус Консалтинг» сможет предлагать крупным предприятиям нефтегазовой, государственной, промышленной, финансовой, телекоммуникационной отраслей готовое о
|08.11.2017
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Terrasoft представила линейку продуктов bpm’online версии 7.11
Terrasoft представила новую версию линейки продуктов bpm’online. В новую версию bpm’online 7.11 вошло более 200 изменений и улучшений, которые помогают бизнесу справляться с вызовами рынка.Продолжая расширять возможности платформы управлен
|18.04.2017
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Kärcher внедрил систему управления перевозками с помощью «Норбит»
ке ИТ-консалтинга, объявила о завершении внедрения системы управления перевозками на базе платформы bpm’online в российском представительстве концерна Kärcher (Германия). По результатам реализа
|05.04.2017
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Terrasoft представила платформу управления бизнес-процессами bpm’online studio
Terrasoft объявила о выпуске интеллектуальной платформы управления бизнес-процессами bpm’online studio. Как рассказали CNews в компании, продукт объединил функциональность платфо
|09.02.2017
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WorksPad представлен в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online
ъявили о начале сотрудничества. Как рассказали CNews в компании, теперь корпоративное мобильное рабочее место WorksPad доступно на Marketplace – в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online.WorksPad – решение для организации корпоративных мобильных рабочих мест на основе планшетов и смартфонов под управлением операционных систем iOS и Android. WorksPad совмещает в одном
|23.11.2016
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«Норбит» обеспечил миграцию Ward Howell на систему bpm’online
«Норбит» (входит в группу компаний ЛАНИТ) объявил о завершении проекта внедрения CRM-системы bpm’online в Ward Howell. Как рассказали CNews в компании, по результатам внедрения решены основные задачи бизнеса и систематизировано управление проектами. Понятный интерфейс позволил сделать
|13.07.2016
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Фонд «Даму» в 3 раза сократил сроки принятия решения о выдаче гарантии по кредиту с помощью bpm’online
е автоматизировал процесс рассмотрения заявки на гарантию по кредиту с помощью CRM-системы компании Terrasoft bpm’online. Задачей фонда является содействие развитию малого и среднего бизнеса Ка
|13.05.2016
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Terrasoft открыла офис в Сингапуре
Группа компаний Terrasoft, разработчик платформы bpm’online для управления маркетингом, продажами и сервисом, объявила об открытии нового офиса в Сингапуре в мае 2016 г. Решение об открытии офиса принято в связи с ростом количества клиентов и
|15.04.2016
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Terrasoft приглашает на онлайн-презентацию новой версии bpm’online
22 апреля с 10:00 до 11:00 компания Terrasoft проведет онлайн-презентацию новой версии платформы bpm’online 7.8. Будет представлено три ключевые возможности новой платформы для управления сервисом, маркетингом и продажами. Во-первых, это дизайнер бизнес-процессов, который позволяет быстро
|16.02.2016
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Terrasoft представила новый инструмент для оперативной автоматизации фронт-офиса банка
11 февраля 2016 г. группа компаний Terrasoft представила bpm’online bank customer journey 7.7 — новую версию CRM-платформы для автоматизации задач розничного фронт-офиса банка. В фокусе релиза — технологии для быстрого изменения процессов банка в отв
|15.02.2016
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Terrasoft приглашает партнеров и пользователей bpm’online на Форум своего сообщества
24-26 марта в кампусе бизнес-школы «Сколково» состоится Форум сообщества Terrasoft, который объединит партнеров и пользователей bpm’online из различных отраслей для обмена знаниями и опытом. В этом году, оплачивая билет на форум, участники получают лицензии или подписку на продукты CRM-линейки bpm’online. В фокус
|18.06.2015
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Terrasoft обновила CRM-линейку bpm’online до версии 7.6
Группа компаний Terrasoft представила новую версию CRM-линейки bpm’online 7.6. Как сообщили CNews в Terrasoft, обновленные продукты обеспечат пользователей
Terrasoft Creatio и организации, системы, технологии, персоны:
|Клочков Алексей 35 13
|Чехонин Антон 68 12
|Костерева Катерина 15 7
|Вахнин Павел 53 5
|Тотмакова Софья 14 5
|Трефилов Алексей 49 3
|Ровинский Дмитрий 4 3
|Коптелов Андрей 134 3
|Гимранов Ринат 126 2
|Будин Алексей 22 2
|Попов Александр 55 2
|Пересторонин Юрий 11 2
|Акопова Кристина 4 2
|Вагнер Юлия 12 2
|Силкина Елена 15 2
|Коваль Александр 4 2
|Дружинин Максим 4 2
|Кочанов Дмитрий 21 2
|Садовенко Илья 65 1
|Бойко Елена 152 1
|Ларькин Максим 26 1
|Подгузов Николай 28 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Попов Михаил 56 1
|Борченко Павел 60 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Востриков Юрий 86 1
|Мартынов Владислав 115 1
|Мосягин Константин 20 1
|Захир Максим 22 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Харитонов Александр 69 1
|Лапшин Алексей 24 1
|Соловьев Михаил 31 1
|Козырев Алексей 328 1
|Смирнов Евгений 41 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Курникова Варвара 9 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
|Terrasoft Creatio Academy - CRM-Академия 1 1
|Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 1
|Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
|Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
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