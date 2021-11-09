Terrasoft Creatio

Navicon завершил первую фазу внедрения CRM-системы Creatio в клинике академика Ройтберга Системный интегратор и разработчик Navicon завершил проект по внедрению CRM-системы Creatio в многопрофильном медицинском центре «Медицина» (клиника академика Ройтберга). Решение позволило автоматизировать процессы продаж, управлять коммуникациями отдела продаж с к

«Норбит» внедрит системы автоматизации закупок на базе Creatio объявила о начале разработки решений для автоматизации закупок на базе BPM-платформы Creatio (ранее bpm’online). В новых проектах «Норбит» планирует объединить технологическую зрелость платформ

«Террасофт» представила bpm’online studio free «Террасофт» представила полностью бесплатный продукт в линейке bpm’online – bpm’online studio free, который поможет сократить разрыв между бизнесом и

«Террасофт» приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online иглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового бесплатного продукта bpm’online studio free, который изменит подход к построению и описанию бизнес-процессов орган

«Террасофт» приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online иглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового бесплатного продукта bpm’online studio free, который изменит подход к построению и описанию бизнес-процессов орган

«Крок» внедрил bpm’online service enterprise в «Леруа Мерлен» ИТ-компания «Крок» внедрила платформу bpm’online service enterprise компании «Террасофт» во внутреннюю инфраструктуру компании «Леруа Мерлен». Единая платформа оптимизировала ИТ-процессы управления проблемами, обращениями и изменен

«Террасофт» представила bpm’online новой версии 7.14 «Террасофт» представила обновленную версию bpm’online 7.14, в которую вошло более 200 новых возможностей и улучшений. «Террасофт» презентовала обновленный портал bpm’online, который стал частью платформы и всех продуктов bpm’o

«Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в Segezha Group «Норбит» (входит в ГК «Ланит») внедрил CRM-систему bpm’online, разработанную «Террасофт», на двух предприятиях Segezha Group – «Сегежская упаковка» в Карелии и Вятский фанерный комбинат в Кирове. Развитие CRM-системы стало частью общей ИТ-страт

«Террасофт» представила дополнения к bpm’online для работы с чат-ботами «Террасофт» опубликовала подборку готовых решений Beesender — дополнений к bpm’online для работы с чат-ботами, которые позволяют сократить расходы на контакт-центр, разгрузить операторов и предоставить им больше времени для решения нетривиальных задач, а также более к

Tesli внедряет bpm’online с помощью «Норбит» «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») начала проект по интеграции CRM-системы на базе платформы «Террасофт» bpm’online в компании Tesli. Основным видом деятельности компании Tesli является продажа, автоматизация и производство электрооборудования. В рамках проекта планируется создать единую платформу

«Террасофт» представила bpm’online 7.13 и bpm’online designer «Террасофт» представила обновленную версию платформы и продуктов bpm’online, а также объявила о разработке абсолютно нового продукта в линейке bpm’online. Новая версия bpm’online 7.13, в которую вошло более 200 новых возможностей и улучшений, п

«Норбит» обновил CRM-систему на bpm’online в бизнес-школе Сколково (входит в группу «Ланит») завершила проект по доработке и обновлению CRM-системы на базе платформы bpm’online от Террасофт в Московской школе управления Сколково – одной из ведущих бизнес-школ

«Террасофт» bpm’online попала в число лучших решений для управления лидами по версии Gartner Аналитическое агентство Gartner опубликовало новый рейтинг CRM-решений для управления лидами — Gartner Magic Quadrant for CRM Lead Management, 2018. Отечественный продукт bpm’online компании «Террасофт» вошел в Магический квадрант уже третий раз, каждый год улучшая свои позиции. Аналитики высоко оценили функциональность bpm’online, отметив инструменты пре

«Сбербанк лизинг» внедряет «Террасофт» bpm’online Растущий бизнес требует модернизации ИТ-систем Как стало известно CNews, «Сбербанк лизинг» работает над проектом по внедрению bpm’online, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), разрабатываемой компанией «Террасофт». Перед компанией стояли и стоят задачи по ее дальнейшему развитию – в том числе создани

«Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в компании «Эссилор-Луйс-Оптика» Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила CRM-систему на базе платформы bpm’online отечественного вендора Террасофт в компании «Эссилор-Луйс-Оптика» (группа компаний

IDS Borjomi Russia внедрила bpm’online для автоматизации трейд-маркетинга IDS Borjomi Russia, производитель бутилированной минеральной воды, оптимизировал процессы продаж и трейд-маркетинга с помощью CRM-решения bpm’online. Проект выполнил ИТ-интегратор Sales’Up, партнер «Террасофт». В результате проекта компания IDS Borjomi Russia получила индивидуально настроенный инструмент для совместной работы под

Создана «первая в России» облачная СЭД, которая выдерживает огромные нагрузки Новая СЭД на базе bpm’online Как стало известно CNews, «Программные технологии», российский разработчик решений

В России создана СЭД на базе платформы bpm’online у документооборота Smarta, построенную на базе отечественной платформы управления бизнес-процессами bpm’online. Bpm’online от компании «Террасофт» представляет собой облачную платформу д

«Террасофт» выпустила обновление bpm’online с возможностью пользовательской настройки предиктивных моделей «Террасофт» выпустила новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online — версию 7.12.4. В фокусе обновления — еще больше инструментов для повышения скорости и результативности выполнения процессов компании. В рамках развития интеллектуальных инструменто

Банк «Возрождение» выполнил миграцию ITSM-системы на платформу bpm’online Банк «Возрождение», один из крупнейших банков России, осуществил миграцию ITSM-системы на новое решение — bpm’online service. IT Expert, партнер «Террасофт», реализовала проект миграции в рекордно короткий срок — полтора месяца. Для внедрения новой ITSM-системы банком «Возрождение» был проведен отк

«Доброфлот» автоматизирует работу техподдержки с помощью bpm’online «Террасофт» объявила о том, что «Доброфлот», один из ведущих производителей рыбных консервов на Дальнем Востоке, внедрила систему bpm’online service для автоматизации процессов внутреннего сервиса. «Доброфлот» — компания с многолетней историей и штатом более чем 3000 человек, техническую поддержку которого выполняют 50 со

«Норбит» адаптировал CRM-систему bpm’online для компании «Цвет Диванов» «Норбит» (входит в группу «Ланит») внедрила CRM-систему bpm’online в компании «Цвет Диванов». Созданное в результате проекта единое информационное пр

«Террасофт» выпустил новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online «Террасофт», один из лидеров на российском рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, выпустил новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online 7.12.3 «Террасофт» продолжает включать в bpm’online интеллектуальные инструменты, который позволяют упростить работу пользователей и повысить качество решаемых задач. Благодар

mfms оптимизировала документооборот при помощи docs on bpm’online ым РАЭК и Advanced Communications & Media), внедрила систему автоматизации документооборота docs on bpm’online. Потребность в формировании единого электронного хранилища договоров и автоматизац

«Корус Консалтинг» внедрил систему автоматизации процессов сервисных подразделений в сети магазинов «Да!» и сервисных служб в «Фреш Маркет» специалисты «Корус Консалтинг» предложили облачную версию системы bpm’online service. Выбранное решение прекрасно подходит для организации обслуживания внутрен

«Программные Технологии» представили новую версию 1C Connector for bpm’online C Connector for bpm'online«Программные Технологии» объявили о выпуске новой версии 1C Connector for bpm’online. Теперь решение позволяет расставлять приоритеты интеграции объектов, а время синх

«Программные технологии» выпустила обновленную версию SMS Sender for bpm’online С появлением нового элемента маркетинговой кампании – СМС-рассылок – возможности системы bpm’online marketing становятся еще шире.SMS Sender позволяет выстраивать полноценные взаимоотношения с клиентами путем рассылки коротких текстовых сообщений непосредственно из системы bpm’o

Navicon адаптировал Terrasoft bpm’online к потребностям фармкомпаний Системный интегратор и разработчик Navicon модернизировал CRM-систему Terrasoft bpm’online для фармкомпании «Мерц Фарма» — российского подразделения Merz Pharma Gr

Terrasoft и «Корус Консалтинг» будут совместно внедрять решения для автоматизации ИТ-процессов Компании Terrasoft и «Корус Консалтинг» объявили о начале сотрудничества по внедрению решений для автоматизации ИТ-процессов. Расширив продуктовый портфель системой bpm’online service компании Terrasoft, «Корус Консалтинг» сможет предлагать крупным предприятиям нефтегазовой, государственной, промышленной, финансовой, телекоммуникационной отраслей готовое о

Terrasoft представила линейку продуктов bpm’online версии 7.11 Terrasoft представила новую версию линейки продуктов bpm’online. В новую версию bpm’online 7.11 вошло более 200 изменений и улучшений, которые помогают бизнесу справляться с вызовами рынка.Продолжая расширять возможности платформы управлен

Kärcher внедрил систему управления перевозками с помощью «Норбит» ке ИТ-консалтинга, объявила о завершении внедрения системы управления перевозками на базе платформы bpm’online в российском представительстве концерна Kärcher (Германия). По результатам реализа

Terrasoft представила платформу управления бизнес-процессами bpm’online studio Terrasoft объявила о выпуске интеллектуальной платформы управления бизнес-процессами bpm’online studio. Как рассказали CNews в компании, продукт объединил функциональность платфо

WorksPad представлен в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online ъявили о начале сотрудничества. Как рассказали CNews в компании, теперь корпоративное мобильное рабочее место WorksPad доступно на Marketplace – в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online.WorksPad – решение для организации корпоративных мобильных рабочих мест на основе планшетов и смартфонов под управлением операционных систем iOS и Android. WorksPad совмещает в одном

«Норбит» обеспечил миграцию Ward Howell на систему bpm’online «Норбит» (входит в группу компаний ЛАНИТ) объявил о завершении проекта внедрения CRM-системы bpm’online в Ward Howell. Как рассказали CNews в компании, по результатам внедрения решены основные задачи бизнеса и систематизировано управление проектами. Понятный интерфейс позволил сделать

Фонд «Даму» в 3 раза сократил сроки принятия решения о выдаче гарантии по кредиту с помощью bpm’online е автоматизировал процесс рассмотрения заявки на гарантию по кредиту с помощью CRM-системы компании Terrasoft bpm’online. Задачей фонда является содействие развитию малого и среднего бизнеса Ка

Terrasoft открыла офис в Сингапуре Группа компаний Terrasoft, разработчик платформы bpm’online для управления маркетингом, продажами и сервисом, объявила об открытии нового офиса в Сингапуре в мае 2016 г. Решение об открытии офиса принято в связи с ростом количества клиентов и

Terrasoft приглашает на онлайн-презентацию новой версии bpm’online 22 апреля с 10:00 до 11:00 компания Terrasoft проведет онлайн-презентацию новой версии платформы bpm’online 7.8. Будет представлено три ключевые возможности новой платформы для управления сервисом, маркетингом и продажами. Во-первых, это дизайнер бизнес-процессов, который позволяет быстро

Terrasoft представила новый инструмент для оперативной автоматизации фронт-офиса банка 11 февраля 2016 г. группа компаний Terrasoft представила bpm’online bank customer journey 7.7 — новую версию CRM-платформы для автоматизации задач розничного фронт-офиса банка. В фокусе релиза — технологии для быстрого изменения процессов банка в отв

Terrasoft приглашает партнеров и пользователей bpm’online на Форум своего сообщества 24-26 марта в кампусе бизнес-школы «Сколково» состоится Форум сообщества Terrasoft, который объединит партнеров и пользователей bpm’online из различных отраслей для обмена знаниями и опытом. В этом году, оплачивая билет на форум, участники получают лицензии или подписку на продукты CRM-линейки bpm’online. В фокус