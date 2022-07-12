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Клочков Алексей

СОБЫТИЯ


12.07.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Happy 1
24.01.2022 «Террасофт» приглашает на масштабную презентацию no-code платформы нового поколения — Creatio 8.0 1
21.12.2021 Состоялся Первый недельный No-Code Марафон от «Террасофт»: 5 дней актуального контента, 60+ спикеров и тысячи участников из разных стран 1
10.11.2021 Кейс АО «Зарубежнефть»: единая платформа ИТ-поддержки пользователей как первый шаг в построении Центра обслуживания бизнеса 1
09.11.2021 Navicon завершил первую фазу внедрения CRM-системы Creatio в клинике академика Ройтберга 1
23.08.2021 «МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio 1
17.08.2021 CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA 1
01.07.2021 «Крок» оцифровал работу волонтерских команд 1
11.05.2021 «Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события 1
21.04.2021 «Норбит» внедрила CRM-систему Creatio в компании Redmond 1
14.12.2020 Эксперты предсказали трехкратный рост рынка CRM в России 1
10.12.2020 Алексей Клочков, «Террасофт Россия» -

Без BPM и low-code бизнес не смог бы ускорить трансформацию в десятки раз

 1
06.10.2020 Softline усилила направление по работе с платформой Creatio компании «Террасофт Россия» 1
07.07.2020 Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Creatio для автоматизации процессов продаж малого бизнеса 1
31.03.2020 «Крок» и «Террасофт Россия» расширяют свое партнерство на нефтегазовый сектор 1
25.02.2020 «Аскона» автоматизировала программу лояльности с помощью платформы Creatio 1
27.01.2020 «Татнефть» автоматизировала внутренний сервис для сотрудников с помощью технологий Creatio 1
19.12.2019 ОМК внедрила CRM-систему Creatio 1
05.12.2019 Алексей Клочков, «Террасофт» -

Что делают BPM-системы, кроме автоматизации процессов

 1
03.12.2019 «Норбит» внедрит системы автоматизации закупок на базе Creatio 1
26.11.2019 «Норбит» перевела европейское подразделение Segezha Group на CRM Creatio 1
14.12.2018 Алексей Клочков - Ни один бизнес не готов ждать запуска новых продуктов годами 1
21.11.2018 Цифровизация вынуждает банки становиться более открытыми 1
24.09.2018 IDS Borjomi Russia внедрила bpm’online для автоматизации трейд-маркетинга 1
31.08.2018 Банк «Возрождение» выполнил миграцию ITSM-системы на платформу bpm’online 1
16.08.2018 «Норбит» адаптировал CRM-систему bpm’online для компании «Цвет Диванов» 1
28.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил систему автоматизации процессов сервисных подразделений в сети магазинов «Да!» 1
15.12.2017 Terrasoft и «Корус Консалтинг» будут совместно внедрять решения для автоматизации ИТ-процессов 1
16.10.2017 Объем российского рынка CRM достиг 10,4 млрд рублей 1
27.08.2013 Elko Group займется продвижением планшетных ПК Lenovo в России 1
09.11.2012 Первые смартфоны Lenovo поступают в продажу в России. ФОТО 1
22.09.2010 Terrasoft создает CRM-систему для инвестиционно-строительного холдинга Tekta Group 1
08.08.2008 В E-TEN назначен новый менеджер по развитию 1
05.07.2006 Brightpoint будет поставлять в Россию беспроводные устройства 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Клочков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Terrasoft - Террасофт 206 27
Ланит - Норбит - Norbit 431 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
Navicon - Навикон 339 5
9594 3
ICL ГК - ICL Group 481 3
Программные технологии 88 2
Lenovo Group 2447 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
Крок - Croc 1964 2
Comindware - Колловэар 202 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
ELKO Group - Элко Групп - АБ-Трейд - Абсолют-Трейд - Торговый дом Абсолют 44 1
МакЦентр - MacCentre 171 1
A1qa 7 1
Sales’Up 1 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 1
E-Ten Information Systems 119 1
Samsung Electronics 11065 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Huawei 4677 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Softline - Софтлайн 3743 1
ZTE Corporation 800 1
АйТи - Аплана Группа компаний 183 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Naumen - Наумен 752 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
HTC Corporation 1512 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
1С-Рарус 982 1
Татнефть 243 3
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 1
Цвет Диванов 2 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 1
Clarins Group 7 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 21 1
Tekta Group - Текта Групп 6 1
Да! - Фреш Маркет 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Альфа-Банк 1979 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Газпром нефть 725 1
Ак Барс Банк 283 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Федеральное казначейство России 1949 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 11
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
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Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 3
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Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 19 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 2
Terrasoft Creatio 109 20
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 13
Terrasoft Creatio Marketplace 4 3
Apple Keynote 63 2
Terrasoft Creatio Studio 3 2
Lenovo IdeaPhone 11 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Телефонные Системы - IP ATC Oktell 36 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Terrasoft Creatio Service 12 1
Lenovo IdeaCentre - серия моноблоков 28 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Lenovo IdeaTab - серия планшетов 21 1
Terrasoft CRM 26 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Google Android 15244 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 146 1
Чехонин Антон 68 6
Костерева Катерина 15 3
Вертоградов Владимир 29 3
Семенов Александр 166 3
Габдуллина Елена 2 2
Моргалюк Даниил 7 2
Кочанов Дмитрий 21 2
Вагизов Руслан 25 2
Степанюк Михаил 81 1
Паршиков Сергей 12 1
Яхина Ирина 40 1
Валеев Рафаэль 11 1
Яклаков Денис 11 1
Свистунов Александр 1 1
Кирьянова Александра 169 1
Андрианов Максим 14 1
Юганов Максим 3 1
Громов Михаил 12 1
Панов Николай 4 1
Тризна Антон 1 1
Вардашкин Дмитрий 1 1
Пекшева Наталия 1 1
Адамский Илья 3 1
Кишова Алина 4 1
Тотмакова Софья 14 1
Орлов Александр 12 1
Виноградов Алексей 6 1
Павлов Рустем 2 1
Турчановский Дмитрий 13 1
Пчеловодова Наталья 2 1
Литвинов Данила 3 1
Акулич Мария 1 1
Куприков Антон 1 1
Гаркавенко Владимир 1 1
Сахарнюк Вадим 1 1
Соловьев Никита 5 1
Сироткин Сергей 1 1
van Dyk Paul - ван Дайк Пол 7 1
Аверин Вячеслав 1 1
Малафеев Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 27
Европа 24964 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Китай - Тайвань 4245 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 1
Дания - Ольборг 1 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Дания - Королевство 1337 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Индонезия - Республика 1058 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Нидерланды 3746 1
Румыния 753 1
Филиппины - Республика 599 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Английский язык 7030 3
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ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 160 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Gartner - Гартнер 3658 4
Forrester Research 834 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner Magic Quadrant - SPM - Sales Performance Management - SFA - Sales Force Automation 3 1
Nucleus Research 13 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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