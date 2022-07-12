Индексная книга (каталог) CNews*
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Клочков Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 35, упоминаний - 35
Клочков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
|МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
|Федеральное казначейство России 1949 1
|Чехонин Антон 68 6
|Костерева Катерина 15 3
|Вертоградов Владимир 29 3
|Семенов Александр 166 3
|Габдуллина Елена 2 2
|Моргалюк Даниил 7 2
|Кочанов Дмитрий 21 2
|Вагизов Руслан 25 2
|Степанюк Михаил 81 1
|Паршиков Сергей 12 1
|Яхина Ирина 40 1
|Валеев Рафаэль 11 1
|Яклаков Денис 11 1
|Свистунов Александр 1 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Андрианов Максим 14 1
|Юганов Максим 3 1
|Громов Михаил 12 1
|Панов Николай 4 1
|Тризна Антон 1 1
|Вардашкин Дмитрий 1 1
|Пекшева Наталия 1 1
|Адамский Илья 3 1
|Кишова Алина 4 1
|Тотмакова Софья 14 1
|Орлов Александр 12 1
|Виноградов Алексей 6 1
|Павлов Рустем 2 1
|Турчановский Дмитрий 13 1
|Пчеловодова Наталья 2 1
|Литвинов Данила 3 1
|Акулич Мария 1 1
|Куприков Антон 1 1
|Гаркавенко Владимир 1 1
|Сахарнюк Вадим 1 1
|Соловьев Никита 5 1
|Сироткин Сергей 1 1
|van Dyk Paul - ван Дайк Пол 7 1
|Аверин Вячеслав 1 1
|Малафеев Иван 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.