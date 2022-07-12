Merlion стала официальным дистрибьютором Happy

Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, в рамках развития продуктового направления, подписала соглашение с одним из участников российского HR-Tech рынка, компанией Happy. Дистрибьюторское соглашение распространяется на весь продуктовый портфель вендора.

Happ. создаёт программные и методологические решения для корпоративных исследований. Разработка ИТ-продуктов началась в 2015 г. с платформы Happy Job. За счет 20-летнего консалтингового опыта основателей, четкой методологии и современного пользовательского интерфейса компании удалось создать продукт и внедрить единые стандарты для HR-рынка.

Продукты Happy помогают создавать кастомизированные исследования с помощью конструктора или использовать готовые методологически выверенные опросы с рекомендациями экспертов для измерения вовлеченности, оценки бизнес-процессов, компетенций и ценностей по методу «360 градусов», предсказания «выгорания» и увольнения сотрудников и многие др.

Решения Happy входят в Единый реестр российского ПО, отвечают требованиям закона №152-ФЗ «О хранении персональных данных» и соответствуют наивысшему уровню защищенности информационных систем персональных данных.

Совместно с учебным центром Happy компания Merlion будет предлагать партнёрам обучающие онлайн- и офлайн-мероприятия по продуктам вендора.

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«В 2022 г. Happy. инвестирует в развитие качества продуктов и стандарты технической поддержки, что позволяет нам 100% обеспечивать партнерскую программу для наших дистрибьюторов и партнеров. В планах компании – выйти в абсолютные лидеры по автоматизации оценки, мотивации и развития персонала и стать единым поставщиком HR-процессов в компаниях всех отраслей евроазиатского региона», – сказал Алексей Клочков, контент-директор Happy.

«В рамках сотрудничества с Happy мы намерены продвигать в канале программные продукты этого отечественного разработчика – будем знакомить партнёров с решениями, консультировать по техникам продаж и интеграцией в ИТ-инфраструктуру заказчиков, – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion. – Кадровый вопрос в российских компаниях наравне с другими бизнес-процессами всегда актуален и потому в востребованности цифровых инструментов вендора со стороны системных интеграторов мы не сомневаемся и ожидаем хороших перспектив».