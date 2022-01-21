«Террасофт» приглашает на масштабную презентацию no-code платформы нового поколения — Creatio 8.0

8 февраля состоится Freedom Релиз — одно самых значимых событий в истории «Террасофт». В программе — презентация наиболее мощной версии платформы Creatio, блиц-дискуссия о роли и перспективах развития no-code технологий, а также специальный диджей-сет от звездного гостя Пола ван Дайка!

Компания «Террасофт Россия» приглашает на одно из самых значимых событий в своей истории. 8 февраля состоится Freedom Релиз — масштабная презентация наиболее мощной версии платформы Creatio 8.0 и новой айдентики компании.

Онлайн-встреча будет посвящена теме свободы в автоматизации. В программе — презентация no-code платформы нового поколения для разработки бизнес-приложений и автоматизации процессов, блиц-дискуссия о роли и перспективах развития no-code технологий, а также специальный диджей-сет от звездного гостя Пола ван Дайка!

Узнать детали и зарегистрироваться можно на странице мероприятия.

Дискуссия с бизнес- и ИТ-лидерами. Откроет мероприятие блиц-дискуссия с участием приглашенных гостей. Почему no-code становится стратегическим вектором развития организации? Какие возможности для инноваций и изменений открывают no-code технологии? Что означает свобода в автоматизации для крупных компаний? Актуальные вопросы бизнес-среды обсудят Владимир Вертоградов (НОРБИТ), Александр Семенов (ГК «Корус Консалтинг»), Руслан Вагизов (ГК ICL), Даниил Моргалюк (Navicon), Алексей Клочков («Террасофт») и Вячеслав Аверин («Террасофт»).

Keynote. В продолжение выступит Катерина Костерева, CEO «Террасофт». Краткое выступление будет посвящено видению и ключевым принципам, которые лежат в основе стратегии компании. «Мы приглашаем вас в будущее, в котором вы сможете автоматизировать процессы без строчки кода, вовлечь всю организацию в создание новых приложений и восхищать своих клиентов безупречным сервисом», — делится Катерина.

Презентация Creatio 8.0. Основной частью Freedom Релиза станет презентация новой версии Studio Creatio 8.0 — платформы нового поколения, которая обеспечит максимальную степень свободы в автоматизации CRM, отраслевых и внутренних процессов организации. С помощью Creatio 8.Х, которая полностью совместима с предыдущими версиями платформы, вы сможете:

создавать любые пользовательские интерфейсы без ограничений и без строчки кода;

использовать единое рабочее место для управления no-code разработкой приложений;

быстро компоновать функциональность из множества готовых модулей и шаблонов;

управлять жизненным циклом приложений при помощи пользовательских инструментов.

Презентацию проведут лидеры R&D «Террасофт» — Иван Малафеев и Виталий Гдуля.

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Музыкальный сет от Пола ван Дайка. Завершит мероприятие выступление звездного гостя — Пола ван Дайка. Диджей мирового уровня, номинированный на премию «Грэмми», исполнит специальный музыкальный сет, посвященный теме #СвободаСоздавать. А чтобы участники смогли в полной мере оценить возможности Creatio, один из спикеров в онлайн-режиме создаст с нуля новое бизнес-приложение — пользовательскими средствами, без строчки кода.

Онлайн-площадка мероприятия станет отличным инструментом для общения с единомышленниками и нетворкинга. Вы сможете задавать вопросы по новым возможностям Creatio и делиться своими идеями по использованию платформы. Присоединяйтесь и приглашайте коллег, чтобы провести время с максимальной пользой для всей команды!

Freedom Релиз стартует 8 февраля в 11:00 (МСК) и продлится не более 1,5 часов. Узнать детали и зарегистрироваться можно на странице мероприятия.